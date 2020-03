L'Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020 è pronto a dare voce al pensiero degli astri in merito all'andamento dei prossimi sette giorni a venire. Curiosi di scoprire se anche il vostro segno avrà il privilegio di appartenere a quei pochi prescelti in 'odore di fortuna'? Intanto ricordiamo che ad essere centellinato, il periodo interessante la fine dell'attuale mese e l'inizio di aprile. Detto ciò, diamo pure inizio alle valutazioni dell'oroscopo, sforzandoci di mettere in chiaro le novità affiancandoli come sempre da qualche utile consiglio.

A dare vitalità alla testa della classifica, considerando ovviamente i soli segni appartenenti alla prima tranche zodiacale, i Gemelli (voto 10), insieme all'interessante compagnia del Leone (voto 9) e del Cancro (voto 8). Potenzialmente in grado di tentare di controbattere nel periodo i primi in classifica solo l'Ariete (voto 7) e la Vergine (voto 7). Di contro, non potendo esimerci dal non sottolinearlo, sarà un frangente relativamente poco fortunato per il solo segno del Toro (voto 6): le previsioni da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile annunciano al predetto simbolo di Terra dissonanze astrali abbastanza ostiche da contrastare.

Maggiori dettagli nel prosieguo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare come sempre con il dare spazio alle attesissime previsioni zodiacali inerenti l'oroscopo settimanale, come da solita prassi ormai consolidata andremo a mettere in chiaro quali saranno e quando avverranno i prossimi transiti lunari all'interno dei vari segni interessati. Intanto c'è da sottolineare il fatto che l'Astro d'Argento ha in programma per questa settimana tre cambi di settore, logicamente in tre diversi simboli astrali.

Diamo spazio al primo dei tre in ordine cronologico, ossia quello relativo alla presenza della Luna in Cancro, nel segno di Acqua già da questo martedì 31 marzo, precisamente a partire dalle ore 13:43. La conturbante 'musa dei poeti' osserverà una nuova fermata giovedì 2 aprile alle ore 20:26, formando la figura astrale relativa alla Luna in Leone. I transiti settimanali saranno da considerare chiusi con l'arrivo della Luna in Vergine prevista per sabato 4 aprile.

Nell'attesa di passare alle analisi sui singoli segni sentiamo l'obbligo di segnalare un transito astrale di notevole importanza: curiosi? Ebbene, il prossimo venerdì 3 aprile osserveremo l'ingresso del Pianeta Venere in Gemelli, transito messo in programma per le ore 17:11 del tardo pomeriggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 7. Secondo quanto estrapolato dal cielo astrale sul periodo, al momento sotto osservazione, si profilano sette giorni mediamente buoni. Molti di voi dell'Ariete senz'altro potreste avere le chance migliori sia in amore che nel lavoro soprattutto domenica 5 aprile: l'ultimo giorno di weekend è stato valutato in questo caso con la fortunata posizione al 'top del giorno'.

Ottimi da sfruttare soprattutto venerdì e sabato, ambedue considerati al 'top' con cinque stelle. Come ripiego, ovviamente tenendoli sotto stretta osservazione, lunedì e giovedì, giornata valutate nella media positività, in questo caso assegnatarie delle quattro stelline di routine. Il passaggio di consegne tra marzo e aprile, purtroppo, non sarà del tutto indolore per voi nativi: martedì 31 sarà da considerare da tre stelle 'sottotono' mentre il primo giorno di aprile porterà in dote solo due stelle da 'ko'. Cercate di superare il periodo usando attenzione nelle cose che andrete a fare. Il riepilogo:

Top del giorno domenica 5 aprile;

domenica 5 aprile; ★★★★★ venerdì 3 aprile e sabato 4 aprile;

★★★★ lunedì 30 marzo e giovedì 2 aprile;

★★★ martedì 31 marzo;

★★ mercoledì 1° aprile.

Toro: voto 6.

Secondo quanto ipotizzato nelle attuali previsioni astrali, potrete giocare le vostre chance migliori, sia in amore che nel lavoro, martedì 31 marzo e giovedì 2 aprile, segnati con le cinque stelle della positività assoluta. In teoria il resto della settimana non sarà troppo penalizzante per voi Toro: di certo sia martedì che giovedì porteranno in dote cinque splendide stelline super-fortunate. Altrettanto buoni, anche se non allo stello livello dei precedenti, risulteranno il 30 come anche il 1 e il 4 aprile, valutati tutti a quattro stelle. Le possibilità saranno ridotte al lumicino, intanto, il prossimo venerdì 3 aprile, giornata indicata come 'sottotono' e quindi sottoscritta da tre stelle.

Poco male, anche perché c'è di peggio: infatti domenica 5 aprile arriverà la vostra giornata da 'ko', con solo due stelline. Il riepilogo nel seguente responso settimanale:

★★★★★ martedì 31 e giovedì 2 aprile;

★★★★ lunedì 30 marzo, mercoledì 1 e sabato 4 aprile;

★★★ venerdì 3 aprile;

★★ domenica 5 aprile.

Gemelli: voto 10. In arrivo tanta positività, da dare e da ricevere a piene mani. Sempre secondo l'oroscopo relativo ai prossimi sette giorni, le carte migliori le potrete giocare venerdì 3 aprile, nel frangente valutato al 'top del giorno': la presenza di Venere, in ingresso nel segno proprio venerdì, porterà in dote tanta positività da investire nei rapporti sentimentali, di amicizia e in famiglia.

Non da meno saranno le altre giornate, sottoscritte nel firmamento astrale con ottime cinque stelline indicative di buona sorte: trattasi del giorno 30 marzo e insieme a sabato 4 e domenica 5 aprile. Le previsioni zodiacali invece annunciano un periodo segnato da quattro stelle coincidente in calendario con il giorno 31 marzo e poi anche con l'1 e il 2 di aprile. Il report conclusivo di vostra competenza:

Top del giorno venerdì 3 aprile - Venere nel segno;

venerdì 3 aprile - Venere nel segno; ★★★★★ lunedì 30 marzo, sabato 4 e domenica 5 aprile;

★★★★ martedì 31 marzo, mercoledì 1 e giovedì 2 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 8.

L'oroscopo della settimana indica un ottimo periodo in arrivo per tanti di voi, amici del Cancro. Ultimamente, soprattutto in campo affettivo ne avete fatta di strada, ora giustamente sperate di ricevere le dovute soddisfazioni. Privo dei cosiddetti 'rami secchi', il cuore di molti nativi è pronto per ricevere già da questa settimana nuove soddisfazioni a livello sentimentale. Nel caso foste single, ma anche in coppia, fate pure passare con dolcezza la luce dell'amore o di sentimenti rinnovati, usandola soprattutto per rinvigorire anima e corpo. Le giornate migliori a tale scopo, oltre a quella elevata dall'Astrologia al 'top del giorno', saranno quelle a cinque stelle del 30 marzo e di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile.

Mediocri, valutate con quattro stelle, lunedì 30 marzo, mercoledì 1 e giovedì 2 aprile. Chiudiamo con le peggiori: sabato 4 aprile tre stelle 'sottotono', fermi immobili invece il 5 di aprile: solo due stelline e relativo 'ko'. Il responso giornaliero:

Top del giorno martedì 31 marzo - Luna nel segno;

martedì 31 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 30 marzo, mercoledì 1 e giovedì 2 aprile;

★★★★ venerdì 3 aprile;

★★★ sabato 4 aprile;

★★ domenica 5 aprile 2020.

Leone: voto 9. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali, avrete ottime probabilità di portare a buon fine gran parte delle vostre intenzioni migliori. In effetti, tutta la settimana evolverà sui binari della positività: escludendo la sola giornata di lunedì 30 marzo, in questo contesto considerata come 'sottotono' con le solite tre stelle negative, tutte le altre non daranno troppi problemi essendo state valutate a priori come positive.

Le chance migliori arriveranno senz'altro giovedì 2 aprile, favorite dall'ingresso della Luna nel segno. Ottime, quasi alla pari della prima appena svelata, le giornate di mercoledì 1° aprile, venerdì 3 e sabato 4 aprile, tutte segnate a cinque stelle. Più che discrete intanto, anche quelle relative a martedì 31 marzo e domenica 5 aprile, entrambe buone e valutate con quattro stelline indicative i periodi di routine. a voi il report da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 2 aprile - Luna nel segno;

giovedì 2 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 1° aprile, venerdì 3 e sabato 4 aprile;

★★★★ martedì 31 marzo e domenica 5 aprile;

★★★ lunedì 30 marzo.

Vergine: voto 7.

Settimana da dedicare generalmente alle normali situazioni quotidiane, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. L'oroscopo della settimana 30 marzo-5 aprile invita in amore a giocare le vostre carte migliori soprattutto nel weekend: sabato 4 aprile l'arrivo della Luna in Vergine garantirà massima positività sottolineata dalla conseguente 'top del giorno'. Il periodo favorevole continuerà anche nelle giornate di lunedì 30 marzo e domenica 5 aprile, entrambe a cinque stelle. Più che accettabili anche quelle considerate a quattro stelle relative a martedì 31 marzo e venerdì 3 aprile.

Attenti solamente alla giornata di mercoledì 1° aprile, in questo caso segnata con le tre stelle indicative di un periodo 'sottotono'. Invece, massima accortezza e tanta pazienza saranno da riservare in esclusiva alla giornata di giovedì 2 aprile, purtroppo valutata con le due stelline del 'ko'. A seguire in riscontro condensato espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 4 aprile - Luna nel segno;

sabato 4 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 30 marzo e domenica 5 aprile;

★★★★ martedì 31 marzo e venerdì 3 aprile;

★★★ mercoledì 1° aprile;

★★ giovedì 2 aprile.

Le predizioni astrologiche proseguono con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci ed annessa classifica stelline finale.