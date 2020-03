Le predizioni astrali del segno dei Pesci per quel che concerne il mese di aprile ci aiutano a evidenziare le particolarità amorose e lavorative del segno. L'amore di coppia non marcerà a livelli pienamente soddisfacenti, ci sarebbe bisogno di un dialogo più costruttivo e maggiormente efficace. I cuori solitari potrebbero sentirsi in colpa per la loro situazione sentimentale e lasciarsi andare a momenti di sconforto, qualche problema anche per quel che riguarda le amicizie. Il lavoro sarà particolarmente buono, sia da un punto di vista professionale che economico, bisognerà però essere costanti e non avvilirsi per alcuni piccoli fallimenti momentanei.

Le previsioni astrologiche dei Pesci sull'amore

Il mese di aprile non sarà particolarmente buono sotto l'aspetto sentimentale di coppia. Coloro che appartengono al segno dei Pesci avranno difficoltà ad instaurare un corretto rapporto con la loro dolce metà. Sintonia, equilibrio e dialogo non saranno elementi particolarmente presenti nella relazione di coppia e si rischierà una crisi profonda, se non addirittura la conclusione di una bella e duratura storia d'amore. L'intelligenza e la volontà di non mandare all'aria un rapporto importante, potrebbero in alcuni casi aiutare a risolvere i dissidi che nel tempo si sono sempre più acuiti.

I cuori solitari potrebbero risultare giù di morale nella maggior parte del periodo, bisognerà guardare dentro se stessi e avere la forza di capire che lo status attuale non rappresenta assolutamente un fallimento. Il rapporto con alcuni amici potrebbe deteriorarsi, falsità e opportunismo esasperato le motivazioni principali.

Pesci, l'oroscopo sul lavoro

La sfera lavorativa risulterà buona, alcune opportunità, sia economiche che professionali, potrebbero essere appannaggio dei nati sotto il segno dei Pesci.

Occorrerà non demordere e non farsi prendere dall'ansia e dallo svilimento nel caso si dovessero creare degli intoppi legati alla propria professione. Attenzione alla stanchezza e allo stress, sarà il caso di programmare in maniera alquanto oculato le attività lavorative e il loro sviluppo pratico. Coloro che hanno intrapreso una nuova esperienza lavorativa dovranno agire con cautela e i risultati positivi non tarderanno ad arrivare.

Attenzione all'aspetto legato alle spese, la situazione economica avrà un grande miglioramento ma sarà opportuno evitare acquisti privi di senso o comunque non strettamente necessari. Meglio farsi consigliare da alcuni amici fidati,relativamente agli investimenti finanziari, per non rischiare di buttare via inutilmente il vostro denaro.