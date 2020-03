Le previsioni astrali dell'Acquario, per aprile, ci permettono di comprendere come saranno le dinamiche sentimentali e professionali per questo segno zodiacale. L'amore di coppia vedrà una tranquillità di base, a meno che i litigi e le divergenze non siano state talmente forti da risultare insanabili. I cuori solitari inizieranno delle belle storie d'amore, grazie anche al loro fascino e alla loro abilità nel corteggiare. Il lavoro dovrebbe andare molto bene, ci sarà la possibilità di scegliere tra diverse opportunità lavorative e anche la parte economica risulterà essere particolarmente positiva.

Le previsioni astrologiche dell'Acquario sull'amore

Le vicende negative di coppia saranno solo un lontano ricordo per i nati sotto il segno dell'Acquario. L'importante sarà non superare alcuni limiti e affrontare alcune decisioni importanti, dalle quali difficilmente si potrà tornare indietro. In linea di massima il mese risulterà abbastanza buono e le "schiarite" sentimentali saranno all'ordine del giorno: tornerà il sereno e la tranquillità su molte coppie che stavano attraversando dei momenti non proprio idilliaci.

Il dialogo, e la fervente volontà di comprendere le ragioni dell'altro, saranno elementi imprescindibili e determinanti per rimettere le cose a posto. I cuori solitari attraverseranno un buon periodo, infatti potrebbero portare a termine, in maniera totalmente positiva, i loro corteggiamenti e alcune frequentazioni in corso. L'unica cosa da tenere sotto controllo sarà legata alla facile irascibilità che potrebbe compromettere alcuni rapporti di amicizia.

Acquario, l'oroscopo sul lavoro

La fase lavorativa dovrebbe essere discreta. I nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero avere dei benefici, in particolare grazie alla loro costanza e alla feroce dedizione sul lavoro. Alcuni risultati importanti potrebbero essere raggiunti grazie al sacrificio e alla voglia di non mollare. Potrebbe essere un mese particolarmente soddisfacente per coloro che sono alla ricerca di un'occupazione o di nuovi stimoli lavorativi, infatti potrebbero concretizzarsi diverse situazioni professionali e addirittura il nativo potrebbe avere la possibilità di scegliere fra esse.

Il rapporto con i vostri superiori sarà particolarmente buono e non è detto che non possa esserci la possibilità di migliorare l'attuale ruolo professionale. La parte economica non sarà affatto da disdegnare, ci potrebbero essere buone notizie in arrivo. Anche gli investimenti potrebbero essere favoriti da alcuni incastri favorevoli, che bisognerà essere bravi a cogliere.