L'oroscopo della giornata di domenica 5 gennaio prevede sensazioni positive per i nati Scorpione, soprattutto in campo sentimentale, mentre Urano renderà i nati Toro più lungimiranti al lavoro. Per l'Ariete tutto girerà a favore, soprattutto al lavoro, invece, i nati Gemelli non dovranno essere troppo invadenti.

Previsioni oroscopo domenica 5 gennaio 2025 e classifica

Ariete: in questa prima domenica dell'anno tutto girerà a vostro favore grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio. Soprattutto in campo professionale, arriveranno risultati più che soddisfacenti, in partcolare per i nati della terza decade.

Sul fronte amoroso questo cielo non sarà così influente, ciò nonostante vi permetterà di stare abbastanza bene insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Urano in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di essere più lungimiranti nei vostri progetti professionali. Soprattutto nelle mansioni a lungo termine, avrete buone idee da investire, che potrebbero rivelarsi davvero produttive. In amore godrete di un cielo davvero ottimo per vivere un rapporto affiatato e romantico. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sottotono. Questa domenica non vi darà tante occasioni romantiche per compiacere la persona che amate. Avrete bisogno di fare qualcosa di più concreto per costruire un rapporto migliore, ma soprattutto, essere meno invadenti.

Anche in ambito professionale non arriveranno grandi risultati a causa di Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di domenica. La Luna e Venere in buon aspetto vi regaleranno dolci emozioni, anche per voi cuori solitari in cerca dell'anima gemella. Bene anche il lavoro, con i vostri progetti che prenderanno forma, incentivandovi a dare sempre il massimo.

Voto - 8️⃣

Leone: questa settimana si chiuderà bene in ambito professionale, grazie ai buoni risultati che siete riusciti a raccogliere. Vi sentirete carichi per la prossima settimana, e grazie al sostegno di Mercurio e Giove, avrete buone possibilità di raggiungere il successo. In ambito amoroso godrete di un cielo abbastanza tranquillo, ma che vi permetterà comunque di avere grandi aspettative per la vostra relazione di coppia.

Voto - 8️⃣

Vergine: questo cielo continua a mettervi in difficoltà secondo l'Oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere in opposizione non aspettatevi momenti da batticuore con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete più energie da spendere nei vostri progetti, ma senza delle idee concrete, non andrete molto lontano. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi, almeno per quanto riguarda il lavoro. Anche se questa domenica di gennaio sarà piuttosto leggera, ci terrete molto a dimostrare il vostro valore e raggiungere risultati migliori. In amore lasciate affiorare belle emozioni, che possono aiutarvi in qualche modo a vivere una relazione migliore.

Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di domenica che vi lascerà sensazioni positive. Venere e la Luna in trigono vi regaleranno bei momenti insieme alla persona che amate. Se siete single vi sentirete amati dagli altri, grazie anche ai vostri gesti sinceri. In ambito professionale sarete pronti a dare vita a nuove importanti iniziative, che possono portare a grandi successi. Voto - 9️⃣

Sagittario: il lavoro andrà avanti senza particolari difficoltà in questo periodo, grazie anche alla posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio. Sul fronte amoroso invece non ci saranno grandi occasioni per sentirvi in sintonia con la persona che amate. Anche voi single farete fatica a trovare il giusto approccio con la vostra fiamma.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ultima giornata della settimana che vi vedrà dolcissimi e affiatati con il partner grazie a questo cielo splendido. Single oppure no, sarà il periodo adatto per lasciarvi andare alle emozioni e godere al meglio della vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro dovrete metterci molto del vostro affinché possiate realizzare i vostri progetti, ma in ogni caso, sarete sulla strada giusta. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo tutto sommato discreto per la vostra relazione di coppia. Questa domenica di gennaio potrebbe forse sembrarvi pallida, ciò nonostante non attraverserete una crisi con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete buone idee per le vostre mansioni che, se gestite bene, potrebbero portarvi lontano.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che vi permetterà ancora di eccellere grazie alla Luna e Venere in congiunzione. Single oppure no, sarete affiatati e romantici, con la possibilità di ottenere qualcosa in più dalla vostra vita amorosa. Solamente sufficiente invece il lavoro. Questa domenica sarà leggera, ma in ogni caso, non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣