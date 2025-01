L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio prevede buone opportunità per i nati sotto il segno della Vergine, che potranno contare sull'appoggio di Mercurio anche se per breve tempo, mentre per i Pesci si aprirà un periodo emozionante. Il Leone dovrà essere più creativo e attento a ogni particolare nei propri progetti, mentre il Cancro non dovrà avere ambizioni troppo elevate e dovrà concentrarsi su ciò che conta davvero.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 gennaio 2025 e classifica

Ariete: questa prima parte dell'anno vedrà una breve parentesi complicata in ambito lavorativo a causa di Mercurio in quadratura.

Avrete bisogno di trovare la giusta direzione con i vostri progetti, affinché possiate mettere insieme risultati incoraggianti. In amore il vostro rapporto sarà stabile, ma non aspettatevi sempre dei momenti da batticuore. Approfittate invece delle giornate di Luna favorevole, tra lunedì e martedì. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una settimana di crescita sul fronte professionale per voi nativi del segno. Riprenderete a lavorare con nuove idee da sviluppare, grazie a Mercurio in trigono, che alimenterà la vostra creatività. Sul fronte amoroso sarete aiutati da Venere in sestile per dare un tocco più romantico alla vostra storia d'amore. Anche la Luna vi regalerà momenti di gioia. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo nuovo anno non sembra essere iniziato nel migliore dei modi per voi nativi del segno, e con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, non potrete avere grandi aspettative per una relazione di coppia appagante.

Approfittate però delle giornate di Luna favorevole per cercare di chiarire il vostro rapporto turbolento. Sul fronte professionale avrete una visione più chiara dei vostri progetti. Dovrete solo trovare i mezzi necessari per poterli realizzare. Voto - 7️⃣

Cancro: attenzione a non avere ambizioni troppo elevate in ambito professionale in questa settimana di gennaio.

Mercurio si troverà in opposizione dal segno del Capricorno, e non sempre potreste essere preparati per ogni evenienza. Concentratevi per il momento su ciò che può garantirvi maggiori sicurezze. Sul fronte amoroso invece godrete del sostegno di Venere in trigono. Avere il partner al vostro fianco sarà molto importante in questo periodo.

Voto - 7️⃣

Leone: con Mercurio che non sarà più dalla vostra parte a partire da mercoledì, sarà necessario impegnarsi di più per garantire comunque una certa qualità nei vostri progetti. Cercate dunque di essere più creativi e attenti a ogni dettaglio. Sul fronte amoroso ci sarà una piacevole serenità tra voi e il partner, che vi permetterà di vivere la vostra relazione di coppia in modo sincero. Voto - 8️⃣

Vergine: vi attende un periodo in crescita in ambito professionale secondo l'Oroscopo. Anche il pianeta Mercurio si aggiungerà a quei pianeti a voi favorevoli, rendendo più semplice lo sviluppo delle vostre mansioni, portando buone opportunità. Per quanto riguarda i sentimenti invece non si potrà dire lo stesso, considerato Venere in opposizione.

Attenzione dunque al vostro modo di dire o fare nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale nel complesso soddisfacente in questa settimana di gennaio. Anche se Venere non sarà più così influente nella vostra vita di coppia, avrete comunque ancora tante cose da condividere con la vostra anima gemella, che possono alimentare il vostro rapporto. Sul fronte professionale fate attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura infatti, potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'appoggio di Venere in trigono si rivelerà prezioso in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner assumerà grande valore per voi. Cercherete infatti di vivere al meglio il vostro rapporto e iniziare bene il nuovo anno.

Sul posto di lavoro sfrutterete la posizione di Marte e Mercurio per gestire in modo migliore le vostre mansioni e ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un cielo complicato in ambito amoroso a causa di Venere in quadratura. Cuori solitari o meno, ci saranno momenti di tensione e problemi di cuore. Sarà comunque importante non prendere le distanze dal partner, e cercare di tenere unito il vostro legame. Anche nel lavoro potreste rallentare un po’, ora che Marte e Mercurio non saranno più così influenti, lasciando spazio a Giove opposto. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà una settimana più coinvolgente per voi nativi del segno, grazie a questo cielo più luminoso.

Forse faticherete un po’ tra lunedì e martedì, quando la Luna sarà in quadratura, ma con Venere in sestile, arriveranno momenti dolci e appaganti. In ambito professionale sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni grazie a Mercurio in congiunzione. Con la giusta organizzazione, riuscirete a fare buoni progressi. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno. La Luna a volte potrebbe darvi qualche grattacapo, in particolare tra le giornate di mercoledì e giovedì, ciò nonostante, se dimostrate le vostre emozioni, il vostro rapporto avrà ancora tanto da darvi. In ambito professionale potreste sentirvi senza meta ora che Mercurio è alle vostre spalle.

Radunate le vostre idee migliori, e cercate di fare qualcosa di proficuo. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale eccellente in questa settimana di gennaio. Il pianeta Venere, e a volte anche l'astro argenteo, daranno vita a un periodo emozionante per la vostra relazione di coppia, ma anche per voi cuori solitari intenzionati a fare audaci conquiste. Sul posto di lavoro vi sentirete più ispirati grazie a Mercurio, pronti a portare a casa risultati importanti. Voto - 9️⃣