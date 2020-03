L'Oroscopo di domani, martedì 31 marzo, riparte con tanti buoni consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi in questo contesto è il secondo giorno di questa settimana, valutato in relazione ai sei simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine.

Più di qualcuno tra suddetti segni, grazie alla positiva situazione astrale offerta dal transito della Luna in Cancro, avrà ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale, sia in coppia che da single. Infatti la giornata darà ottime chance da sfruttare, oltre che ovviamente ai nativi del Cancro, anche a coloro del Toro.

Di contro purtroppo, secondo quanto specificato dall'oroscopo di martedì 31 marzo, a dover lottare contro una giornata non troppo positiva saranno i nativi dell'Ariete, nel contesto considerati in periodo 'sottotono'.

Classifica stelline 31 marzo 2020

Questo nuovo martedì è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia. In questo caso come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi giornaliere, ovviamente messe in evidenza nella nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 31 marzo 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina zodiacale composta da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione gli appartenenti al segno del Cancro (1° in classifica) e quelli del Toro (2° in classifica). Posizionati leggermente al di sotto ma ugualmente giudicati positivi dall'Astrologia quotidiana, Gemelli, Leone e Vergine (3° in classifica a pari merito).

A risultare l'ultima ruota del carro invece, l'Ariete (4° in classifica). A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Toro;

★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★: Ariete.

★★: nessuno

Oroscopo martedì 31 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. In arrivo un martedì siglato con la spunta negativa relativa ai periodi valutati con il 'sottotono'.

La seconda giornata della corrente settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa per molti della Bilancia, almeno secondo i nostri rilievi relativi alle effemeridi del periodo. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la Luna favorirà la nascita di situazioni abbastanza critiche, molte delle quali capaci di mandare in tilt soprattutto quei rapporti già con problemi. Single, questo non è il tempo adatto per coltivare nuove relazioni, almeno per chi le stesse alacremente cercando. Consiglio: tenetevi stretti gli affetti vicini e le amicizie di una vita e non pensate ad altro per il momento.

Passare la giornata a lagnarsi non paga, per cui trovate tempo da dedicare ad altro. Nel lavoro, la Luna negativa tirerà fuori i vostri lati più oscuri, ci saranno infatti giornate come queste, in cui non riuscirete a vedere la luce. Tranquilli, qualcuno l'ha già detto: 'dopotutto, domani è un altro giorno...'.

Toro: ★★★★★. In programma un giorno sicuramente positivo, a tutto tondo con questa parte iniziale della settimana. In generale diciamo che per voi nativi la cosa che conta di più sarà quella di assaporare una giornata proprio come la sognavate da tempo. In amore, la preziosa presenza della Luna in Cancro vi renderà più romantici del solito e la vostra carica affettiva porterà più di qualche beneficio al rapporto di coppia.

L’intesa e la complicità saranno al top e la tranquillità in questo periodo così particolare non mancherà di certo. Single, potete contare su delle buone stelle, pertanto concedetevi pure una pausa di leggerezza o un po' di sana allegria. E' il momento di condividere gioie (e dolori) con la famiglia, in questo momento la sola realtà capace di capire i vostri problemi. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero preannuncia la possibilità di poter vivere una giornata all'insegna dell'ottimismo. La buona volontà permetterà di portare a termine un progetto importante.

Gemelli: ★★★★. La giornata in arrivo sarà sufficientemente positiva, abbastanza ricca di emozioni ma anche di serenità per voi Gemelli.

L'oroscopo del giorno invita a non intavolare confronti verbali con chi sapete, perché non sempre riuscirete a tenergli testa. In questi giorni lasciate correre. In amore, cercate per quanto possibile di stabilire un rapporto aperto con la persona amata, in modo tale da accantonare eventuali tensioni e rendere tranquillo questo periodo. Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì invitano a non voltarsi indietro per vedere che cosa succede alle vostre spalle. Spesso il segreto della vittoria sta nel saper tirare diritto per la propria strada. Nel lavoro, presto ci sarà sicuramente un netto miglioramento generale.

Le cose andranno bene e ritroverete la fiducia in voi stessi. Intraprendere nuove iniziative potrebbe essere una scelta coraggiosa ma indispensabile.

Astrologia del giorno 31 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Partirà quasi sicuramente 'alla grande' questo martedì, risultando già dalla primissima mattinata brillante e molto positivo. Il motivo? Presto detto: il recente ingresso della Luna in Cancro regalerà notevoli occasioni da investire in campo sentimentale e nelle amicizie in generale a tantissimi di voi nativi. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, indica in crescita la serenità e in diminuzione stress e pensieri negativi.

La buona Astrologia farà da cornice ai rapporti affettivi, in tanti sarete orgogliosi del partner e della qualità del rapporto. Apprezzerete anche i gesti più semplici, capaci di trasformare positivamente la quotidianità rendendo ogni momento quasi magico. Single, la forma sarà perfetta e Marte vi ricaricherà cancellando lo stress dei giorni passati. Evitate i bagordi e i disordini alimentari, poi scegliete una dieta ricca di 'vitamina C' che e' un potente antiossidante contro l'invecchiamento della pelle e vedrete che vi sentirete in perfetta forma. Nel lavoro, se avete una vicenda complessa in ballo da qualche tempo sarà possibile che si sblocchi proprio in questi giorni.

Con le stelle che vi ritroverete ci saranno eccellenti possibilità che si concluderà bene.

Leone: ★★★★. Evolverà in modo discreto, dunque abbastanza bene questa parte della settimana, con un martedì sufficiente quel poco che basta per 'tirare a campare'. In generale, quasi certamente sarà una giornata in perfetto equilibrio tra negatività e positività, con un lieve vantaggio a favore di quest'ultima. In amore, l'oroscopo indica che forse, riuscirete a ritrovare un equilibrio con il partner per affrontare insieme le difficoltà del momento. Tuttavia, dovrete cercare di dare più spazio alla persona amata, in modo che possa regnare unione e serenità, tra di voi.

Single rallegratevi, perché non è detto che la vostra solitudine debba durare in eterno. Già in questa giornata, una situazione inaspettata potrebbe schiudervi nuove prospettive, abbiate fede. Nel lavoro, dovrete farvi forza seppur dinanzi a qualche difficoltà. Cercare di mettere in risalto il lato migliore delle situazioni, così facendo, questo vostro atteggiamento aiuterà a non dipendere dagli altri.

Vergine: ★★★★. Questo martedì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa. Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta e finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità.

Consiglio: impegnatevi di più se volete raggiungere risultati, ok? L'oroscopo di domani 31 marzo consiglia in amore più fiducia in voi stessi: adesso che sembra tutto un po' più tranquillo, se avete bisogno di recuperare non dovete perdere altro tempo. Il momento infatti, è molto buono per chiarire alcuni malintesi con il partner. Single, è giunto il momento di concentrarsi sull'essenziale, così facendo troverete una soddisfazione inattesa che recherà benessere. Nel lavoro, sarete convincenti e persuasivi, le vostre richieste saranno ascoltate e saprete farvi valere con più facilità.

