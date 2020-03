Ad aprile 2020 sul piano astrale vi saranno tre cambiamenti planetari rilevanti: Mercurio passerà dall'orbita dei Pesci al segno del Toro, mentre Venere viaggerà dai gradi del Toro a quelli dei Gemelli ed, infine, il Sole cambierà domicilio dall'Ariete al Toro.

Oroscopo mensile favorevole per Leone ed Acquario, meno entusiasmante per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: rivoluzioni. Nell'ambiente professionale i nati del segno potranno godere dei magnifici influssi mensili, capitanati dal duetto Marte-Saturno nel segno, che presumibilmente gli servirà su un piatto d'argento delle occasioni lavorative rivoluzionarie che andranno colte al volo.

Giorni fortunati: 2, 17, 19, 23 e 30.

2° posto Leone: lavoro top. I nativi che hanno seminato bene negli ultimi quattro mesi saranno, con ogni probabilità, premiati con mansioni di maggiore responsabilità e/o aumenti di stipendio. Questo, però, comporterà un maggiore dispendio di energie che - con Marte avverso -dovranno essere dosate con dovizia, in modo da scongiurare il subentro dello stress. Meno rosee le effemeridi per i nati nei primi 4 giorni del segno. Giorni fortunati: 15, 28 e 30.

3° posto Ariete: speranzosi.

Saturno esce, solo temporaneamente ma per l'intero aprile, dall'opposizione e ciò potrebbe dare nuova verve alle speranze lavorative dei nati del segno, sopratutto durante le prime tre settimane dove il Sole sarà nella loro orbita. Giorni fortunati: 8, 13 e 21.

I mezzani

4° posto Gemelli: incontri. Nel mese di aprile i nati Gemelli avranno buone chance di incontrare persone che, dall'estate in poi, si riveleranno fondamentali per il loro percorso professionale.

Maggiore attenzioni alle giornate centrali che risulteranno un pò nervose. Giorni fortunati: 1, 9, 29 e 31.

5° posto Sagittario: riferimenti mutati. Un collega o un referente su cui i nati del segno avevano fatto affidamento sino a marzo potrebbe improvvisamente mutare e, dopo la destabilizzazione iniziale, si renderanno conto che il nuovo punto di riferimento risulterà decisamente più competente della figura precedente.

Giorni fortunati: 7, 15 e 28.

6° posto Capricorno: a due velocità. Il mese che sta per aprire i battenti si rivelerà, con ogni probabilità, nervoso e zeppo di ostacoli nella prima metà, per poi divenire più sereno e produttivo nella seconda parte. I nati durante gli ultimi giorni del segno saranno quelli che dovranno evitare qualsiasi parola fuori posto, onde evitare polveroni dialettici. Giorni fortunati: 24, 26 e 29.

7° posto Vergine: dubbiosi. Marzo non è stato un mese semplice per i nativi che hanno dovuto, gioco forza, barcamenarsi tra un ambiente lavorativo poco conciliante e le richieste assillanti dei superiori e ciò ha fatto optare alcuni tra loro per un cambio di professionale.

Aprile, quindi, sarà il banco di prova per questa nuova realtà e soltanto a fine mese si accorgeranno se i dubbi iniziali avevano ragion d'essere. Giorni fortunati: 23, 26 e 31.

8° posto Toro: finanze flop. Urano e Saturno ad aprile smetteranno di essere quel duetto appassionato che li ha preservati da ogni colpo di testa nei mesi precedenti ed adesso, con lo spostamento anche di Marte nell'avverso Acquario, i nativi potrebbero fare i conti con una condizione economica tutt'altro che florida. Giorni fortunati: 27 e 29.

9° posto Bilancia: interdetti. Da una parte Saturno smetterà di tartassarli, ma dall'altra il Sole resterà per gran parte del mese in opposizione, lasciando interdetti i nati Bilancia sulle prossime mosse da portare avanti.

Sarà bene attuarle gli ultimi giorni quando le effemeridi risulteranno più conciliante, sopratutto per le terze decadi. Giorni fortunati: 30 e 31.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: stand-by. Il quarto mese del 2020 potrebbe risultare più conservativo che espansionistico in casa Cancro, in quanto il quadro astrologico non li terrà particolarmente in considerazione e ciò non sarà necessariamente un male. Anzi potrebbe aiutare i nativi a riorganizzare le idee senza però abbandonare gli ambienti lavorativi in essere, magari ingoiando qualche rospo se necessario. Giorni fortunati: 11 e 13.

11° posto Scorpione: dietro front.

Il mese per i nati del segno risulterà controverso a causa delle forte predominanza degli elementi aria e Terra che indurranno molti tra loro a tornare sui propri passi, lavorativamente parlando, e difficilmente questo si rivelerà una saggia idea, come sottolinea la quadratura Venere-Nettuno in onda a fine aprile. Giorno fortunato: 17.

12° posto Pesci: taciturni. Il sestile che si formerà tra Nettuno nel segno e Plutone in Capricorno sarà foriero di illusioni e nostalgie per i nativi che, anziché esternare il loro malcontento, preferiranno assumere un atteggiamento abbottonato che cozzerà con le richieste di cooperazione lavorativa.

Nessuna giornata particolarmente fortunata.