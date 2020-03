Per la prima sestina dello zodiaco della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2020, le previsioni astrali dicono che il Toro avrà nei suoi gradi Venere è Urano, mentre il Sole la farà da padrone nella costellazione dell'Ariete, migliorando sia l'umore che la voglia di mettersi in gioco.

Il Leone sarà particolarmente proficuo e ottimista in ambito professionale, ma anche tenero e passionale nel privato: sarà una delle sue giornate migliori sotto molti aspetti.

Di seguito, le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco della settimana.

Ariete allegro

Ariete: finalmente uscirete da un mood di umore basso per vivere una settimana piena di ottimismo e di allegria, senza farvi mancare una buona dose di forza di volontà da impiegare per un progetto rimandato a lungo e decisamente “sostanzioso”. In amore ci sarà molta più solarità e volontà di condivisione, anche per i gesti semplici e quotidiani.

Toro: la grande attività della settimana scorsa cederà il posto a una calma di fondo che si convertirà in incertezza man mano che i giorni si susseguiranno.

Sarà bene essere efficienti in ogni caso, perché dovrete far fronte ad alcune spese a cui non potrete proprio rinunciare. Weekend sereno, sarete in procinto di organizzare qualche passatempo interessante.

Malumore per Gemelli

Gemelli: molto malumore durante la prima metà della settimana, mentre sul lavoro ci sarà un calo delle energie significativo. Dovreste essere positivi, perché alla fine della settimana le cose saranno decisamente diverse.

Ci saranno delle piacevoli sorprese che vi rallegreranno il fine settimana.

Cancro: ci saranno dei dissidi anche piuttosto marcati con il partner, ma dovrete essere forti abbastanza da non lasciarvi andare ai risentimenti, soprattutto del passato. Purtroppo questi sentimenti negativi permarranno ancora a lungo, ma qualche volta avrete l'appoggio imprescindibile di un amico sincero.

Vergine in ribasso

Leone: la professionalità la farà indiscutibilmente da padrona nelle prime giornate della settimana. Difatti oltre ai successi sul lavoro anche gli accordi avranno a che fare con un'impennata significativa. Da mercoledì invece si respirerà un'aria di passione e di sentimentalismo sublime con il partner, mentre le amicizie saranno decisamente più affiatate del solito.

Vergine: probabilmente vi sentirete molto sotto pressione, e questa sensazione sul lavoro creerà degli scompensi di stampo relazionale. Molti colleghi non saranno d'accordo con qualche vostra considerazione e non ci saranno collaborazioni in grado di assicurare dei guadagni extra.