L'Oroscopo del 29 febbraio e 1° marzo annuncia un weekend promettente per molti segni zodiacali. Sabato avremo la Luna in Toro ma domenica, verso le ore 19.21, l'astro luminoso transiterà in Gemelli. Saranno due giornate interessanti che concluderanno questa frenetica settimana in cui ne sono avvenute di cotte e crude. C'è chi trascorrerà un gradevole weekend e chi invece si dedicherà a dello shopping come nel caso dei Pesci. Non mancheranno novità, risvolti e situazioni amorose. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del fine settimana per ciascun segno zodiacale.

Previsioni del fine settimana 29 febbraio e 1° marzo

Ariete - Saranno due giornate fondamentali per chiudere una questione sorta ad inizio settimana. Risulteranno favoriti gli affari, le uscite e la passione. Cercate di controllare le spese dato che ultimamente avete consumato più del consueto. Il vostro livello di sensibilità sarà maggiore e questo potrebbe creare della confusione mentale. Non saprete che pesci prendere dato che nulla vi apparirà chiaro. Un problema fisico vi tormenta da un po', cercate solamente di non cedere ad inutili allarmismi.

Prevenire è meglio che curare, per cui nutritevi meglio e muovetevi di più. Un sogno potrebbe rivelarsi premonitore.

Toro - Sarà il weekend perfetto soprattutto perché la Luna sarà nel vostro domicilio. Anche se dovrete fare un mucchio di cose, riuscirete a svolgere egregiamente il lavoro, senza affannarvi. Ci sarà modo di arricchire la serata di sabato e/o di domenica, con un divertimento inatteso.

Siete un segno particolare ma pieno di passioni e di interessi. Amate mangiare, non a caso siete una buona forchetta. Qualcuno vi farà una confidenza. Chiamate in arrivo nella giornata di domenica, forse da parte di un familiare.

Gemelli - Sabato e domenica avrete delle difficoltà a relazionarvi con i familiari dato che vi sembrerà di non essere compresi. Una chiamata potrebbe suscitare perplessità, ma prima di intervenire sarà meglio rifletterci sopra.

Il vostro corpo apparirà in buona forma anche se qualcuno potrebbe avere dei problemi alla pressione o dei dolorini fisici. Non accadrà niente di sensazionale, perciò avrete l'occasione di riposarvi o di fare un viaggetto fuori porta. Se siete in cerca di un lavoro, rivedete il curriculum e valutate di effettuare dei miglioramenti. Le uscite si riveleranno promettenti, contate pure sul vostro inesauribile fascino.

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che non avrete un secondo di tranquillità. Sabato e domenica dovrete rimboccarvi le maniche e prestare aiuto a dei familiari o a degli amici.

Con il partner fate attenzione alle gelosie, siete soliti partire in quarta quando sentite puzza di bruciato. I più giovani sognano un'amore speciale e romantico, come quello dei romanzi o dei film rosa. Continuate a puntare al massimo, male che vada otterrete un minimo concreto. Qualcuno dovrà prendere una decisione importante che riguarderà la vita economica o lavorativa. Chi è in coppia e deve sposarsi in primavera sarà un pochino in ansia.

Leone - Sarà un weekend da dedicare alla cura della propria persona e della casa, soprattutto se durante la settimana non si avete avuto il tempo per farlo.

Rivedete le vostre aspettative, qualcosa non vi quadrerà. Una chiamata vi lascerà di stucco, forse apprenderete una certa novità. Sono in dirittura d'arrivo dei viaggi. Presto una certa situazione familiare o economica attanagliante sarà sistemata, dovrete solamente sperare fortemente. L'amore arriva a qualsiasi età, basta mettersi in gioco. Molto spesso, però, i single preferiscono trascorrere le serate in compagnia della televisione in quanto rappresenta una specie di porto sicuro. Incominciate a mettere la testa fuori dal guscio, apritevi alla vita.

Vergine - Sabato e domenica sarà possibile mettere un freno a questa settimana turbolenta e che vi ha dato tante cose da fare.

Forse siete in attesa di un evento speciale e, il solo pensiero, vi fa fremere. Comunque sia, si prospettano due valide giornate per le coppie che stanno insieme da almeno un paio di anni: finalmente un progetto andrà in porto! Spesso ripensate a com'erano belli gli anni dell'infanzia o dell'adolescenza, quando i problemi erano piccoli come le formiche e avevate numerose aspettative. Cercate di ritrovare la spensieratezza di un tempo e se avete voglia di correre, giocare, viaggiare o di ridere, fatelo senza darvi pena.

Oroscopo del weekend

Bilancia - Le previsioni astrologiche del fine settimana pongono in risalto un cielo astrale discreto da cui guardarsi le spalle almeno dal punto di vista lavorativo.

Chi studia avrà una mole di questioni da risolvere, ma non bisognerà farsi prendere dal panico. Per i cuori solitari saranno due ottime giornate per incrociare l'anima gemella, ma sarà necessario mettere il muso fuori casa e frequentare dei locali diversi dal solito. Domenica arriverà una telefonata e dovrete destreggiarvi tra pulizia e bucato. Occhio ai fornelli. Chi ha dei figli dovrà prestare attenzione alle loro richieste che potrebbero celare un doppio fine. Programmate una vacanza da fare in estate, non è mai troppo presto per queste cose.

Scorpione - Fine settimana molto promettente per chi lavora/studia e da tempo cerca un po' di tranquillità.

Certo, non tutti avranno modo di prendersi del riposo e in casa ci saranno delle pulizie da fare e dei guasti da riparare. Da un po' di tempo c'è qualcosa che non vi soddisfa, avete l'amaro in bocca. Vi sentite poco sereni, come se dovesse succedere qualcosa di brutto. Non permettete ai pensieri negativi di buttarvi giù di morale e impegnatevi perché tutto vada a gonfie vele. Sabato sera avrete voglia di pizza, ma probabilmente vi rimboccherete le maniche e vi dedicherete alla cucina perché vi sentirete ispirati. Incontri per i single a breve, fatevi trovare pronti!

Sagittario - In queste due giornate dovrete prendervi del tempo per rilassarvi e occuparvi di tutte quelle cose personali che avete a lungo rimandato.

Ci saranno dei lavoretti da sbrigare ma riuscirete a completarli senza troppe problematiche. In questo periodo non avete testa per pensare ai casini altrui, desiderate rintanarvi nel vostro guscio e guardare serie tv senza sosta. Siete molto stressati ed anche la pressione risulterà traballante. Dunque, staccata la spina e dedicate questo week-end a voi stessi. Un'amicizia sui social potrebbe rivelarsi qualcosa di più per i giovani cuori solitari.

Capricorno - Weekend che odora di amore e sentimenti. La settimana si chiuderà in ottima maniera, soprattutto per coloro che ne hanno attraversate delle belle combattendo tra mille imprevisti e insidie.

Chi è single potrà risollevarsi e magari accettare un appuntamento destinato a diventare qualcosa di serio. Sabato mattina ci saranno dei lavoretti da eseguire ma riuscirete a concludere il tutto già nel pomeriggio. Domenica sarete divorati dall'ansia del lunedì, la sola idea di ritornare al solito tran tran vi turberà un pochino. Concedetevi una bella maschera facciale o un bagno rigenerante, mente e corpo ringrazieranno.

Acquario - Non lasciatevi frenare dal malumore, in questo periodo dovete rimanere più tranquilli possibile. Sabato sera avrete modo di rilassarvi con una bella pizza e una dolce compagnia.

Chi è in coppia si lascerà andare alla passione sfrenata. Niente polemiche in famiglia, pensate solamente al vostro benessere psicofisico. Domenica potreste ricevere una visita o una chiamata. Presto giungerà una notizia interessante che vi lascerà a bocca aperta. Rinviate alla prossima settimana eventuali appuntamenti, perché in queste 48 ore ci saranno poche possibilità di riuscita.

Pesci - L’oroscopo del weekend vi vedrà in attesa di un evento, forse una festa o un compleanno. Sul piano amoroso, i cuori solitari dovranno aprire gli occhi perché un'amicizia presto si rivelerà qualcosa di più profondo.

Nel lavoro un capo dispotico potrebbe comportarsi in maniera antipatica nei vostri confronti. Non prendetevela, perché finireste solamente per perdere tempo prezioso. Sabato sera avrete voglia di svagarvi con la mente e sarete tentati dal mangiare una buona pizza. Non mancheranno uscite spensierate o shopping, in tal caso dovrete prestare attenzione al portafoglio perché siete soliti fare degli acquisti impulsivi.