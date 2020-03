L’Oroscopo del 9 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna piena in Vergine renderà alcuni tra i nativi un po' lunatici. Per il Toro si preannuncia una giornata promettente grazie all'aiuto delle stelle, mentre per l'Ariete saranno 24 ore di recupero fisico e mentale.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo primo giorno della settimana.

L'oroscopo del 9 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: queste saranno 24 ore di netto recupero non solo fisico ma anche e soprattutto mentale.

Nei giorni scorsi la vostra pazienza è stata messa a dura prova da colleghi o da un membro della famiglia. Tempo di voltare pagina, questa sarà indubbiamente un lunedì migliore del solito. Ogni cosa vi risulterà agevole e riuscirete a terminare eventuali incombenze prima del previsto. Sorridete di più, si attirano più mosche con il miele che con l’aceto.

Toro: stelle favorevoli e importanti, utili soprattutto nel comparto amoroso. Un eventuale problema finanziario o legale potrà essere risolto con gli aiuti giusti.

In amore siate più spontanei e amorevoli, non aspettate che sia sempre l’altro a fare la prima mossa. Stupite e agite. Per quanto riguarda la salute, le vostre vie respiratorie potrebbero recare dei fastidi.

Gemelli: giornata un po' pesante per le questioni sentimentali, con il partner vi sembrerà di parlare un’altra lingua. Le incomprensioni potrebbero generare liti pesanti, per cui rinviate ogni eventuale discussione ad un momento migliore.

Sarete abbastanza stanchi e spossati, arriverete a sera completamente a pezzi. Nel lavoro siete tentati dal prendervi una bella pausa. Occhio alla pressione!

Cancro: l’oroscopo del 9 marzo parla di un lunedì così così. Niente di notevole accadrà in queste 24 ore di inizio settimana anche se un po’ di spossatezza potrebbe cogliervi a metà pomeriggio. Vi sembra di fare troppo, ma per fortuna il partner e la famiglia vi supportano donandovi molta forza.

I cuori solitari presto vivranno delle avventure appaganti, tempo al tempo! Curate la vostra pelle anche se il tempo a disposizione è poco. Forse alcuni tra i nativi dovrebbero mettersi a dieta.

Leone: lunedì agitato, ultimamente moltissimi tra i nativi non si sentono affatto bene con loro stessi e il mondo circostante. Tutto tace e vi sentite soli. Avete un gran bisogno di rimettervi in gioco ma per il momento ciò non vi sarà possibile. Qualcuno si sentirà poco in forma, in tal caso sarà meglio non agitarsi e attendere che il corpo si riprenda. Incrementate il consumo di liquidi e mangiate più frutta e verdura ma senza eccedere perché il troppo stroppia.

Vergine: forse state attraversando un periodo negativo e/o sottotono a causa di una serie di confusioni mentali. Qualcuno o qualcosa vi infastidisce. Cercate di ritrovare la serenità di un tempo facendo meditazione o una bella passeggiata all’aria aperta (tempo permettendo). Occhio ai ritardi, sarà meglio evitare i mezzi pubblici in queste 24 ore.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 9 marzo sorridono all’amore e alla famiglia. Tornerà l’arcobaleno dopo un lungo periodo di tempesta. Il livello di stress risulterà minimo, per cui riuscirete a portarvi avanti con il lavoro/studio nel miglior modo possibile.

Metterete il turbo in tutte le cose e la vostra energia risulterà contagiosa. Avrete una settimana in crescendo, preparatevi ad accogliere delle notizie importanti.

Scorpione: siete soliti rimuginare sulle cose troppo a lungo, infatti in giornata vi ritroverete a riflettere su determinate questioni. Una notizia vi giungerà all’orecchio, ma non allarmatevi troppo. Cercate di tenere tutto sotto controllo, soprattutto se avete dei figli piccoli. Concentratevi sui lavori da fare in casa, entro l’autunno alcuni tra i nativi dovranno avviare una certa ristrutturazione. I single potrebbero avere un ammiratore segreto.

Sagittario: alcuni tra i nativi dovranno risolvere certi problemi che rischieranno di farli impazzire. Forse siete stanchi di vivere in una determinata situazione e volete un po’ di quiete e libertà. Concentratevi sul vostro fisico che ultimamente appare fiacco e poco tonico. Valutate l’idea di iscrivervi in palestra e di mangiare meglio del solito.

Capricorno: in arrivo una giornata valida soprattutto sotto l’aspetto sentimentale. Chi è innamorato si ritroverà a vivere dei momenti di sintonia e condivisione con la persona del cuore. Per i cuori solitari ancora non risultano novità. Non fatevi bloccare dalla paura di sbagliare.

Nel lavoro una situazione vi impensierisce, forse qualcosa sta per cambiare e non amate le sorprese. Risulterete più stressati del consueto.

Acquario: aspettatevi un lunedì a tratti particolare. Non sarà facile rientrare a lavoro, sarete pervasi da un forte senso di agitazione e insicurezza. In questo periodo le scuole risultano chiuse, per cui gli studenti faranno meglio ad approfittare di questa occasione per recuperare e portarsi avanti. Se in amore c’è una distanza da colmare al più presto, i single dovranno ben guardarsi dal fare nuove amicizie.

Pesci: oroscopo più che valido. Prendete le cose di petto e fatele con estrema accuratezza.

Siete un segno perfezionista, ma spesso finite con il procrastinare le cose all’infinito. Sfruttate questo periodo per compiere un passo in più verso il vostro sogno di vita, qualunque esso sia. Le diete risulteranno favorite, per cui eliminate le bibite gassate e prediligete cibi di stagione. In generale, fate pochissima attività fisica.