L’Oroscopo del 12 marzo è pronto a rivelare come sarà questo giovedì per ciascun segno zodiacale. In mattinata, la Luna (fase gibbosa calante) abbandonerà il segno della Bilancia per portarsi al domicilio dello Scorpione. Questo è un periodo di grande apprensione per tutti, ma presto tornerà il sereno.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa giornata.

L'oroscopo di giovedì 12 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: vi aspetterà una mattinata ricca di impegni.

Tra le mura di casa ci saranno diverse questioni da risolvere. Non potete sempre fare tutto da soli, per cui chiedete una mano. Ma non esagerate con le richieste e tenetevi alla larga dalle problematiche di famiglia. Sarà necessario riposare di più, il vostro livello di stress risulterà abbastanza elevato.

Toro: giovedì nella media, andrà sicuramente meglio nel weekend. Dovrete cercare di essere estremamente pazienti anche se la situazione in cui versate non dovesse risultare delle migliori. Non rivangate un vecchio amore e cercate di voltare pagina.

Entro l’estate molti nativi avranno modo di viaggiare e di vivere nuove emozionanti avventure. Per ora siate pazienti e calmi o risulterete nervosi.

Gemelli: sarà una giornata molto progettuale e promettente. Con il partner ci sarà una gran voglia di impegnarsi e di realizzare qualcosa di meraviglioso. Nel lavoro potrebbero esserci delle difficoltà pesanti, ma presto tutto si ripianerà. Sarete molto stanchi a fine giornata, preferirete rilassarvi davanti alla tv, sui social o leggendo un bel libro.

Cancro: l’oroscopo apre le porte a 24 ore un po' agitate. Dovrete rivedere determinate questioni e qualcuno rischierà di andare nel panico. Siete un segno molto sensibile ed emotivo, le vostre emozioni sono sempre amplificate rispetto agli altri. Ebbene, in questa giornata dovrete mantenere la calma e cercare supporto tra le braccia di una persona cara. Tenetevi alla larga dalle complicazioni, risulterete molto stressati e irascibili.

Leone: in arrivo una buona giornata caratterizzata da una gran voglia di progettare e fare cose nuove. Coloro che amano cucinare stupiranno i commensali. Possibili uscite, ma sarà meglio fare molta attenzione adottando le misure di sicurezza previste per questo periodo. Diffidate di alcune amicizie (reali o virtuali), non tutte sono oneste con voi. Fidatevi del vostro istinto, presto avrete modo di ripartire e fare centro!

Vergine: qualche coppia risulta un po' in crisi, ma entro la fine del mese sarà possibile trovare un punto d’incontro e decidere che strada intraprendere. Le emozioni risulteranno in subbuglio in queste 24 ore.

Potrebbe verificarsi qualche criticità. Non lasciatevi travolgere dall’agitazione e riflettete prima di agire. Nel lavoro andranno riviste delle situazioni, ma niente di cui preoccuparsi.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 12 marzo invitano a rimboccarsi le maniche e a mettersi in gioco. Tutto ciò che avrete modo di intraprendere in queste 24 ore di metà settimana potrebbe fruttare, dunque non date nulla per scontato. In serata cercate di rilassarvi, non pensate a cose negative. Salute stabile.

Scorpione: la Luna nel vostro segno vi porterà un gran bene. Dopo giornate di preoccupazione e agitazione, finalmente ritroverete un po’ di tranquillità.

Una situazione risulterà stabile anche se qualche incertezza non sarà da escludersi del tutto. In amore l’intimità non manca anche se spesso accusate l’altro di mancanza di attenzione. Pensate solamente al vostro benessere, ultimamente siete troppo stressati e spesso soffrite di mal di testa o di schiena.

Sagittario: tenetevi ben distanti dalle complicazioni, perché questa sarà una giornata un po' particolare. Cercate di evitare eventuali discussioni, non è proprio il momento. Se qualcuno in casa vi farà arrabbiare, prima di parlare riflettete e contate fino a 5. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete meglio ma cercate di preservarvi riposando un po' di più.

Capricorno: se nei giorni scorsi ci sono state delle incomprensioni o dei litigi, in giornata sarà possibile chiarirsi e riconciliarsi. Risulteranno favoriti i dialoghi e i progetti. Nel lavoro qualcosa vi incute incertezza, forse temete che stia per succedere qualcosa di grosso? Pensate alla salute vostra e dei cari, mangiate sano ed evitate sbalzi di temperatura.

Acquario: in giornata sarà meglio rimanere concentrati. L’oroscopo mette in guardia dalle insidie e dalle perplessità. In famiglia si respira un clima di tensione, evitate i litigi! In questo periodo bisognerà mantenere la complicità e aiutarsi l’uno con l’altro.

Per quanto riguarda l’amore, i single potrebbero conoscere gente nuova attraverso i social.

Pesci: in arrivo una giornata abbastanza positiva. Sarà un giovedì interessante sotto vari aspetti in particolar modo sul campo amoroso. A metà pomeriggio si potrebbe registrare una ritrovata intesa. Le amicizie per il momento risultano essere in stand-by così come le uscite. Nel lavoro occorrerà essere più prudenti del consueto. Evitate di infilarvi in situazioni poco limpide e prendetevi cura della vostra pelle, dato che ultimamente tendete un po' a trascurarvi.