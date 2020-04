Sabato 25 e domenica 26 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Venere transitare in Gemelli, mentre il Sole assieme ad Urano stazioneranno sui gradi del Toro. Mercurio rimarrà stabile in Ariete come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. In ultimo, Marte e Saturno permarranno in Acquario e Saturno con Marte saranno nell'orbita del Capricorno. Oroscopo del weekend favorevole per Leone ed Acquario, meno entusiasmante per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: romantici. Le effemeridi del fine settimana, capitanate dal trigono che Marte formerà con la Venere, renderà presumibilmente romantici i nati del segno, con grande soddisfazione della dolce metà che necessitava di ulteriori attenzioni.

2° posto Pesci: energici. Il bottino energetico in casa Pesci risulterà, con ogni probabilità, stracolmo facendo optare molti nativi per dedicarsi alle faccende rimandate nei giorni scorsi. Amore in secondo piano.

3° posto Leone: lavoro top. Le faccende professionali, specialmente per le prime due decadi del segno, avranno buone chance di andare a gonfie vele, sebbene vi siano diverse figure all'interno del posto di lavoro che remano palesemente contro i nati del segno

I mezzani

4° posto Scorpione: shopping.

In queste due giornate che chiudono la settimana i nati del segno potrebbero volersi concedere un acquisto desiderato da tempo ma, come esigono Urano di Terra e Saturno d'Aria, non dovranno esagerare con le spese.

5° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima volgerà presumibilmente al bello, grazie al duetto Luna-Venere nel loro Elemento, e le contrarietà dei giorni passati svaniranno come neve al Sole.

6° posto Vergine: umore flop. I valori d'Aria, vistosamente marcati nel weekend con l'aggiunta del Luminare femminile in Gemelli, potrebbero abbassare il tono umorale nativo facendogli vedere il bicchiere mezzo vuoto nel settore professionale.

7° posto Ariete: sfacciati. Le doti comunicative dei nati del segno, c'è da scommetterci, saranno da un lato stimolate da Mercurio nel loro domicilio ma dall'altro perderanno ogni facoltà di riflessione, a causa dell'avversità di Plutone, rendendoli oltremodo sfacciati durante i dialoghi del weekend.

8° posto Cancro: bizzosi. In coppia l'atmosfera del fine settimana in casa Cancro potrebbe non essere delle migliori, tanto che il nervosismo diverrà l'indigesto protagonista di queste due giornate. Ingoiare qualche rospo, anziché partire subito all'attacco sarà l'antidoto per uscirne indenni.

9° posto Toro: indecisi. I Luminari si scontrano nel cielo ed a pagarne le conseguenze potrebbe essere la fermezza d'intenti dei nativi, che sarà messa in discussione dagli ambigui eventi della giornata di sabato.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: gelosi. La quadratura che si formerà tra Venere sui loro gradi e Nettuno in Pesci, sopratutto giorno 26, farà presumibilmente divenire i nativi oltremodo gelosi nei confronti del partner, malgrado non vi siano motivazioni valide.

11° posto Sagittario: perplessi. L'atteggiamento sopra le righe del partner farà, con tutta probabilità, saltare la mosca al naso ai nati del segno che, superata l'impasse iniziale, non esiteranno nel chiedere numi in merito.

12° posto Capricorno: stand-by. Weekend ottimo per staccare la spina dalla quotidianità e fare il punto della situazione, anche perché con le effemeridi di queste 48 ore la strategia sarà favorita all'azione.