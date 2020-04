Nella settimana dal 4 al 10 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico Venere stazionare in Gemelli, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio e Urano saranno nell'orbita del Toro. Saturno e Marte permarranno in Acquario, così come Giove e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Infine Nettuno sarà nell'orbita dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli ed Acquario, meno entusiasmante per Pesci e Scorpione.

Flirt per i Gemelli

Ariete: weekend sereno.

La settimana per i nati del segno inizierà col Luminare femminile opposto che potrebbe evidenziare le manchevolezze in coppia. Fortunatamente ci sarà il weekend a risollevare l'umore e dare quel tocco di passionalità alla storia d'amore.

Toro: intuitivi. Mercurio nella loro orbita formerà un trigono triplo nell'Asse Aria-Terra che, con ogni probabilità, stimolerà l'acume dei nativi sopratutto in ambito professionale, dove le intuizioni non mancheranno.

Gemelli: flirt. Il trigono tra Marte e Venere, eccezion fatta per le giornate di venerdì e sabato quando sarà offuscato dall'opposizione lunare, potrebbe servire sul piatto d'argento dei nativi delle ottime occasioni per fare splendide conoscenze, alcune delle quali avranno buone chance di trasformarsi in splendidi flirt.

Cancro: dubbiosi. Le scelte lavorative che i nativi hanno fatto durante l'ultimo periodo potrebbero tornare alla ribalta nei loro pensieri, destando svariati dubbi circa la loro efficacia.

Leone determinato

Leone: determinati. I nati Leone, specialmente quelli che operano alle dipendenze altrui, potranno presumibilmente contare su una grande determinazione che li aiuterà a sconfiggere ogni ostacolo si frapponga tra loro e gli obiettivi prefissati.

Vergine: rallentamenti. Ad un inizio intriso di piccoli impedimenti che, con tutta probabilità, rallenteranno l'incedere dei loro progetti professionali in essere, seguirà un fine settimana decisamente più scorrevole, specialmente in ambito amoroso.

Bilancia: stressati. Questa settimana di maggio potrebbe vedere i nati Bilancia alle prese con molteplici incombenze da portare a termine che, per scongiurare lo stress, andrebbero procrastinate o delegate ad altre persone.

Scorpione: introspettivi. In questi sette giorni i nati del segno preferiranno presumibilmente fermarsi a riflettere sul da farsi, piuttosto che agire allo sbaraglio, come suggerisce l'austero Saturno in Acquario.

Capricorno poliedrico

Sagittario: amore flop. Nel focolare domestico questa settimana qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto ed i nativi, per evitare qualsiasi controproducente diverbio con partner o figli, dovranno ingoiare qualche rospo.

Capricorno: poliedrici. La versatilità che i nativi metteranno in campo professionale, soprattutto nella seconda metà della settimana, sarà lodevole e presumibilmente varrà qualche gratificazione dai capi.

Acquario: passionali. La scintilla della passionalità tornerà ad ardere in coppia, dopo giorni burrascosi conditi da svariate problematiche. Lunedì nervoso sarà l'unico neo del periodo.

Pesci: relax. I nati del segno durante questa settimana potrebbero prediligere il relax rispetto al mettersi in gioco, malgrado Marte ed Urano spingano per premere il piede sull'acceleratore.