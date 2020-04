L'Oroscopo di domani, giovedì 23 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Eccoci giunti a metà settimana, ormai mancano sempre meno giorni alla fine di questo mese. Con maggio alle porte e l'estate sempre più vicina, cresce la voglia di ricominciare e di rialzarsi. In questa giornata si verificherà un movimento astrale decisamente importante con la Luna nuova (ore 02:25) in Toro. Tutto ciò porterà una ventata di energia e una gran voglia di rinnovamento per coloro che appartengono a questo segno.

Delle questioni da affrontare daranno del filo da torcere ai Cancro ma le soluzioni non mancheranno. Amore, lavoro e salute, andiamo ad approfondire nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta, come al solito, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° in classifica - Questo, nel suo insieme, è un periodo complesso e a tratti caotico dove tutto vi risulta grigio e freddo. Ansia, stanchezza e noia prevarranno in queste 24 ore di metà settimana facendovi sentire giù d'umore e abbastanza scoraggiati.

Abbracciate questa sensazione perché fa parte di voi e della vita in genere. Presto si muoverà qualcosa e tornerete più sorridenti che mai. Dovrete essere prudenti, inoltre, non saranno da escludersi delle incomprensioni anche se non ci sarà niente di cui preoccuparsi.

Leone - 11° posto - La vita non sempre va come programmato, ma fa parte del gioco affrontare dolori, ostacoli e imprevisti. Solo chi lotta avrà la vittoria in pugno, chi si ferma è perduto perciò non rassegnatevi.

Piangersi addosso è più che legittimo a patto che non lo si faccia per un tempo interminabile. Non pensate a cosa dicono gli altri di voi bensì, mettete sempre la vostra personalità in risalto.

Cancro - 10° in classifica - L’oroscopo del 23 aprile dice che sarete molto risolutivi. Se volete vedere un miglioramento dovete rimboccarvi le maniche e darvi da fare. In questa giornata avrete delle questioni spinose da sistemare, ma riuscirete a scovare delle soluzioni efficienti.

Qualche nativo di questo splendido segno ha perso il lavoro o magari sta aspettando una certa somma di denaro, ma ogni problema risulta essere in via di risoluzione. Presto vi capiterà dinanzi agli occhi un'opportunità pazzesca e non dovrete fare alto che prendere al volo il treno. Se potete aiutare, non esitate.

Acquario - 9° posto - Non reprimete le vostre emozioni anzi, lasciate che vi ispirino e guidino. Troppo a lungo avete vissuto in uno stato di profonda irrequietudine. A partire da questo giovedì rialzatevi in piedi e fate vedere di che pasta siete fatti. Potrete togliervi un sassolino dalla scarpa.

Non lasciatevi più sottomettere dagli eventi che ancora potrebbero risultarvi confusionari.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° in classifica - 'Mal comune mezzo gaudio' recita il detto. Apritevi alle confidenze, lasciatevi andare perché covare tutto dentro non fa altro che ingigantire il problema. Questa sarà la giornata perfetta per vuotare il sacco e rimettere a posto la vostra vita. In serata sarete molto assonnati, ultimamente avete problemi di sonno, forse non riuscite a chiudere occhio o forse vi svegliate di continuo. Comunque sia, a breve ripartirete, l'estate è alle porte.

Vergine - 7° posto - Avrete a che fare con un giovedì nella norma del periodo anche se qualche imprevisto potrebbe entrare in scena. Si verificheranno dei movimenti che renderanno questa giornata memorabile. Cercate di curare la pelle con dei buoni prodotti e non esagerate con il cibo spazzatura. Troppe ore piccole davanti agli schermi vi hanno un po' sciupato il volto. Dunque, considerate l'idea di concedervi un'intera giornata detox e di dedicarvi ai libri e ai cibi di stagione.

Capricorno - 6° in classifica - Mettetevi in discussione e superate i limiti ma senza soffocare la vostra natura interiore.

Troppe regole, specialmente rigide, sopprimono la voglia di vivere e di fare. Dunque, fate sfoggio della vostra dolcezza ed empatia, in giornata qualcuno vi rivolgerà parole riferendovi qualcosa di interessante. Risulterete molto affascinanti, quindi le coppie faranno i salti di gioia. Un progetto è in cantiere.

Sagittario - 5° posto - L’oroscopo di domani dice che per compiere dei passi avanti dovrete sfondare le barriere e sdoganare i vecchi schemi che ormai non funzionano più. Solo chi la dura la vince, inoltre, chi non rinnova, fallisce. Aspettatevi un giovedì brulicante di idee e soprattutto di grande forza.

Riuscirete a voltare pagina e a scrollarvi il passato di dosso. Non esagerate con il fumo o il cibo spazzatura, anzi, eliminate i vizi nocivi una volta per tutte.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° in classifica - In genere, il vostro stato d'animo altalenante dipende anche dalle ore di sonno che vi concedete. Sarà un buon giovedì dato che vi alzerete di lieto umore. Ci saranno delle occasioni interessanti che arricchiranno la giornata, quindi aspettatevi di tutto e di più. Siete un segno impulsivo, puntate sempre al massimo. La prudenza non è mai troppa, quindi attenzione alle insidie del web.

Le delusioni del passato vi hanno reso più forti e guardinghi.

Scorpione - 3° posto - Preparatevi ad affrontare 24 ore intense in cui otterrete delle grosse soddisfazioni. Un'occasione vi ronzerà intorno, dunque tenete gli occhi bene aperti. Presto dovrete rimboccarvi le maniche e riprendere a pieno ritmo il lavoro, ma dovrete necessariamente cautelarvi e perfezionare nuovi sistemi di guadagno. Amore stellare, a maggio le amicizie torneranno alla ribalta.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche annunciano una giornata estremamente strepitosa. Fisicamente vi sentirete al top e questo vi restituirà il sorriso che però sarà molto più smagliante a partire da maggio.

Nemmeno la pioggia e il freddo vi fermano. Dall'oggi al domani la vostra esistenza è cambiata, forse avete perso delle cose importanti o magari le avete rivalutate. Comunque sia, l'amore tornerà a brillare in queste 24 ore. Le coppie che si amano si risveglieranno appagate e più compatte che mai. Soldi in arrivo, nuovi movimenti in vista del weekend!

Toro - 1° posto - Con Sole e Luna congiunti, sarete estremamente invincibili. Al più presto potrete riprendere in mano la vostra quotidianità, ma già da questa giornata avvertirete le prime ondate di cambiamento. Sarete un vulcano di buonsenso, di energie e soprattutto di idee.

Tutto sarà a portata di mano! L'astro luminoso e il disco infuocato vi spianeranno la strada da ogni ostacolo e incertezza, ma dovrete essere voi a incamminarvi. Niente piove dal cielo e lo sapete fin troppo bene.