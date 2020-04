Le previsioni astrali di lunedì 11 maggio 2020 prevedono delle innumerevoli difficoltà a livello sia professionale che comunicativo, specialmente per i segni che ultimamente hanno avuto a che fare con degli insuccessi sul lavoro non trascurabili come nel caso del segno del Capricorno e del segno del Cancro. I segni di fuoco invece dimostreranno una notevole energia. Di seguito le previsioni astrali della giornata.

Intesa al 'top' per il Toro

Ariete: avrete un'energia che vi spingerà a fare molto di più di quanto la vostra quotidianità lavorativa richieda, ed in questo modo potrete facilmente ottenere delle remunerazioni ottime.

Toro: avrete una bellissima intesa con il vostro partner, ma dovrete anche far fronte a delle problematiche familiari che non potranno essere in alcun modo rimandate. Unire le forze sarà la scelta migliore.

Gemelli: qualche contrasto con il partner vi metterà in condizione di riflettere sulla vostra storia d'amore, ma non sarete gli unici che potrebbero prendere una decisione drastica o che arrivi ad un bivio.

Cancro: avvertirete noia e un discreto senso di smarrimento all'interno del posto di lavoro, ma comunque sarete abili abbastanza da non demordere nelle situazioni più critiche e difficoltose.

Leone: metterete in campo le vostre capacità professionali, ma avvertirete della tensione all'interno del posto di lavoro piuttosto accentuata.

Sarete in grado di ignorare questa atmosfera così cruda e pesante.

Vergine: avrete una carica emotiva ottima che vi permetterà non soltanto di avere collaborazioni ed affari a buon fine, ma anche il lavoro in solitaria sarà efficiente e ben remunerato. Qualche impegno di troppo vi porterà alla stanchezza abbastanza facilmente.

Bilancia spossata

Bilancia: la stanchezza potrebbe penalizzare la vostra riuscita nel concludere determinati progetti in corso, quindi fareste meglio a concedervi delle pause più lunghe durante il corso della giornata.

Scorpione: sarete facilmente irritabili, ma evitate di scontrarvi con la famiglia oppure con i colleghi di lavoro. Al momento dovrete risollevare le vostre 'sorti' finanziarie, e dovrete avere un maggiore autocontrollo.

Sagittario: avrete molti dubbi riguardo alla vostra sfera affettiva, ma ora come ora non avrete in mente di prendere decisioni o di fare chiarimenti di sorta. Il lavoro vi assorbirà gran parte del tempo.

Capricorno: ci saranno situazioni scomode a cui far fronte, come ad esempio una condizione lavorativa piuttosto difficile che probabilmente vi farà perdere il vantaggio che avete perseguito da tempo.

Acquario: sarete piuttosto inquieti e ribelli. Ora come ora vorreste fare ciò che volete senza le usuali costrizioni di sorta che vi vedono impegnati con il lavoro e la famiglia. Ci sarà un 'focus' particolare sulle amicizie.

Pesci: la pigrizia ancora non se ne sarà andata via del tutto quindi ci potrebbero essere dei momenti sul posto di lavoro che vi appariranno troppo difficili anche se in realtà non lo saranno affatto.

Dovreste impegnarvi.