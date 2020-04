L'Oroscopo di maggio 2020 è pronto a svelare come sarà questo nuovo e promettente mese.

Sarà un periodo decisivo in cui tutti i nodi verranno al pettine. Sarà il mese dell'evoluzione/trasformazione, molte cose saranno destinate a cambiare. Ci sarà un assestamento importante a livello generale e si respirerà un'aria più serena rispetto a prima. Sarà il mese del Toro, per cui faranno i salti di gioia i nati di questo segno, anche se il loro sarà un compleanno molto insolito. La fine di maggio sarà molto più interessante dato che Mercurio soggiornerà in Cancro.

Approfondiamo le predizioni astrali su amore, lavoro, soldi e fortuna leggendo le previsioni mensili segno per segno.

Previsioni astrali maggio 2020, da Ariete a Cancro

Ariete - Maggio è il mese delle lucciole, dell'amore e delle prime passeggiate in riva al mare, ma tutto questo sarà una chimera per molti. Ciononostante, l'atmosfera si allenterà e tornerà la speranza. I primi difficili mesi di questo strampalato 2020 saranno un lontano ricordo. La ripresa sarà lenta ma comunque apprezzabile. Chi ha perso un lavoro ne troverà un altro e chi si è visto costretto a sospendere le vacanze, le riprogrammerà.

Le coppie giovani torneranno a gioire dato che i progetti e sogni d'amore trionferanno. In famiglia tornerà la quiete dopo la tempesta, chi ha subito una brusca perdita riceverà il giusto supporto e si sentirà meno solo.

Toro - Entra nel vivo la primavera che sarà molto calda. Il vostro compleanno si avvicinerà a grandi passi e presto vi ritroverete a spegnere un'altra candela sulla torta, ma sarà tutto molto insolito.

Avrete a che fare con 31 giorni piuttosto divergenti tra di loro. In alcune date riceverete un enorme supporto astrale, ma in altre vi sentirete come se qualcuno o qualcosa vi remi contro. L'amore per i single resterà un punto dolente anche se qualcosa incomincerà a muoversi. Sarà il mese ideale per coltivare e progettare. In tempi così incerti, prevenire è meglio che curare per cui dovrete essere astuti e mettere in preventivo ciò che potrebbe succedere nel prossimo inverno.

Occhio ai conflitti in famiglia, non mettete carne a cuocere.

Gemelli - Venere vi supporterà durante il mese di maggio e accenderà la fiamma dell'amore di coppia. I più giovani riusciranno a convolare a nozze anche se feste e cerimonie saranno piuttosto differenti. Bisognerà guardarsi alle spalle e cautelarsi ancora. Coloro che hanno perso il lavoro, riusciranno a trovarne un altro. Considerate l'idea di trasferirvi altrove, magari in un'abitazione più ampia e confortevole. Durante i mesi precedenti avete maturato molte considerazioni perciò non vi farete abbindolare più. La passione sarà molto infuocata e nuove nascite risulteranno favorite.

Attorno al 13 del mese dovrete tenere gli occhi bene aperti dato che un imprevisto sarà in agguato.

Cancro - L’Oroscopo del mese di maggio vi vedrà trascorrere 31 giorni nella norma e di assestamento. Ci saranno dei momenti in cui vi sembrerà di volare e altri in cui non saprete dove sbattere la testa. In genere, maggio è uno dei vostri mesi fortunati e pieni di accadimenti. Aspettatevi una bella scossa all'interno della vostra vita. Il vostro livello di bellezza e romanticismo sarà smagliante, farete breccia nel cuore di qualcuno/a di speciale anche se le uscite saranno poche. Le coppie giovani faranno un passo in avanti, qualcuno convolerà a nozze altre invece vivranno insieme in una casa diversa.

L'unica nota stonata sarà il comparto economico/finanziario, ci saranno meno entrate nelle vostre casse ma non dovrete disperarvi.

Predizioni dell'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Dopo le tempeste di aprile, maggio entrerà prepotentemente in scena portando l'agognato sereno. Sarà un mese di tregua e da sfruttare in modo assoluto dato che anche le più oscure nubi saranno dipanate. Sarà il momento ideale per la semina, la ristrutturazione e il rinnovo del look. Tutte quelle relazioni poco curate volgeranno a conclusione in maniera definitiva. I single non potranno ancora effettuare conoscenze dal vivo, ma qualcosa comincerà a muoversi.

Verso la fine del mese, inoltre, ci sarà un ulteriore cambiamento da accogliere. Coloro che hanno perso tutto, riusciranno a risollevarsi e fortificarsi.

Vergine - La prima metà di maggio sarà piuttosto favorevole. L'aspetto del Sole vi rincuorerà rinfrancandovi dopo le sofferenze subite negli scorsi mesi. La passione sarà piuttosto ardente ed anche l'amore di coppia tornerà a primeggiare. All'interno della sfera lavorativa avrete modo di applicare delle novità, tuttavia cercate di essere sempre pronti ad ogni evenienza. Le esperienze trascorse vi hanno fortificato rendendovi più capaci e tosti di prima.

Risulterete affascinanti oltreché irresistibili. Qualche invidioso cercherà di mettere il bastone tra le ruote ma guardate avanti e non perdete tempo con certi soggetti. Non mancheranno movimenti economici, le casse finalmente saranno rimpinguate.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del mese di maggio vi vedrà uscire fuori dal lungo tunnel in cui siete rimasti intrappolati in questa prima parte del 2020. Dopo la fase di stand by, avrete modo di rimboccarvi le maniche e ripartire. Dovrete fare una grossa pulizia e sistemare ogni piccolo aspetto adeguandovi ai nuovi tempi. Rivedrete la luce del sole, tornerete a ballare sotto le stelle (in senso metaforico).

L'intera situazione si evolverà seppur gradualmente ed anche l'amore potrà tornare a brillare sotto il firmamento. Non mancheranno emozioni inoltre, sarete al centro di un cambiamento. La fine di maggio vi riserverà una sorpresa inaspettata.

Scorpione - Questo sarà il mese del Toro (vostro segno opposto) ma non dovrete disperarvi. Vi sentirete molto meglio rispetto a prima. Se questo 2020 è iniziato con il piede sbagliato, tutto potrà essere sistemato. Per cantare vittoria a squarciagola, però, bisognerà attendere almeno la fine di maggio. Le coppie hanno vissuto delle tormente, ma se l'amore è solido riuscirete a superare qualsiasi ingrippo.

Avrete dei giorni positivi e negativi, inoltre, qualche dolorino fastidioso tornerà ad affacciarsi all'interno della vostra vita. Qualcuno approfitterà di questo mese per andare ad asparagi, altri per recarsi in riva al mare e altri ancora si dedicheranno anima e corpo al lavoro per poter rimpinguare le casse che hanno sofferto in questa prima parte dell'anno nuovo. Con i figli occorrerà essere più alla mano e meno possessivi.

L'oroscopo mensile da Sagittario a Pesci

Sagittario - Maggio sarà un altro mese da tenere sotto stretto controllo. La voglia di cambiare aria e di fuggire via sarà altissima, ma non dovrete perdere il controllo.

Dovrete cercare di concentrarvi sul lavoro o sullo studio. Riuscirete a trovare un modo efficace per prendere il buono da questo mese: 'Fatta la legge trovato l'inganno'. La passione e l'amore saranno ancora due punti dolenti, ma questo non sarà il periodo giusto per distrarsi con i sentimenti. La cosa più sensata da fare è cercare di restare focalizzati sulla vostra realizzazione personale e spremere le meningi. Un miglioramento si intravederà negli ultimi giorni di maggio quando sopraggiungeranno una serie di importanti novità che potrebbero evolvere l'intera situazione.

Capricorno - Maggio porterà una ventata di cambiamenti seppur piccoli.

Avrete il vostro bel daffare tra casa e commissioni esterne. Chi lavora o si ritrova a navigare in cattive, si impegnerà maggiormente anche se la distrazione sarà in agguato. Si muoverà qualcosa anche a livello sentimentale soprattutto per coloro che hanno stretto nuove amicizie grazie ai social network. Seguiranno ulteriori sviluppi, aggiornamenti e rinnovamenti. Sarete indaffarati tra le mura domestiche e per il tipico cambio stagionale. Grazie all'ausilio del web apprenderete nuove conoscenze e amplierete le vostre capacità. Sarà possibile diventare più forti, più capaci e più sereni. Prediligete i libri di crescita personale e i romanzi d'amore.

Acquario - Il mese di aprile non è stato molto soddisfacente dato che non avete fato altro che ammirare il panorama dalla finestra e uscire solo per lo stretto necessario. Maggio porterà qualcosa di nuovo seppur piccino. La presa si allenterà! Avrete una gran voglia di darvi allo shopping, di andare dal parrucchiere o dall'estetista ma ciò non sarà possibile! Tuttavia, potrete ingegnarvi per sviluppare delle alternative valide, infatti sarà un maggio fantasioso e ricco di idee. L'amore di coppia trionferà e i più giovani a breve potranno ampliare la famiglia. Ci saranno tanti movimenti economici e nuove regole da rispettare, ma bene o male, quando anche questo mese volgerà a conclusione, vi riscoprirete migliorati.

Pesci - L'oroscopo di maggio annuncia piccole novità che giungeranno di settimana in settimana. Dovrete tenere gli occhi aperti perché delle occasioni imperdibili vi ronzeranno intorno. L'amore sarà un capitolo particolare, dato che non tutti i nativi di questo segno hanno un partner e forse stanno vivendo una love-story tormentata. Prendetevi del tempo per capire chi siete e cosa volete dalla vita. Investite su di voi e non farete errori. Maggio vi spingerà a spiccare il volo e a trasformare la vostra esistenza in meglio. Imparate dagli errori del passato e compiete dei passi avanti. L'estate andrà molto meglio, per cui sfruttate il mese per rimettervi in forma e per imparare cose nuove.