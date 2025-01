L'oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio annuncia un forte intuito e spirito d'iniziativa nei nati sotto il segno dell'Acquario, che potranno contare sull'arrivo di Mercurio per sostenere al meglio le proprie iniziative professionali. I Pesci dimostreranno grande generosità, mentre i Gemelli riusciranno a essere più espressivi.

Previsioni oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: la settimana a cavallo tra gennaio e febbraio porterà benefici per voi in campo professionale. L'aiuto di Mercurio, che da martedì sarà in sestile, vi consentirà di esprimere meglio le vostre idee, e trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti.

In amore avrete una bella iniezione di fascino, che vi metterà in risalto soprattutto nel weekend. Voto - 8️⃣

Toro: settore professionale in calo nel prossimo periodo a causa dell'arrivo di Mercurio. I vostri progetti potrebbero rivelarsi più complessi da portare avanti, e un piccolo aiuto potrebbe farvi sicuramente comodo. In amore beneficerete ancora del pianeta Venere in sestile. I nati nella terza decade in particolare, saranno capaci di dare maggior risalto alla propria relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale in rialzo per quanto riguarda il lavoro grazie al passaggio di Mercurio in trigono. Avrete spunti interessanti, che potrebbero darvi importanti soddisfazioni nel breve termine, stimolandovi la vostra espressività e creatività in quel che fate.

In amore Venere continua a mettervi in difficoltà. La Luna vi darà una mano tra le giornate di mercoledì e giovedì, ciò nonostante, dovrete avere ancora un po’ di pazienza per riuscire a costruire un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale appagante nel prossimo periodo. La Luna in quadratura nel weekend però, vi ricorderà che non sempre sarà necessario puntualizzare su ogni aspetto.

In ogni caso, cercate sempre di vedere il buono della vostra relazione. Buone notizie invece nel lavoro. Mercurio non sarà più opposto, lasciando spazio a Marte in congiunzione. Con le giuste idee, sarà possibile fare buoni passi avanti. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana difficile per quanto riguarda il lavoro. L'arrivo di Mercurio in opposizione potrebbe mettere in luce i limiti dei vostri progetti professionali.

Avrete bisogno di un po’ di tempo per riuscire a sbloccare questa situazione di stallo. Sul fronte amoroso vi sentirete meno giudicati, pronti a vivere il rapporto con la persona che amate in modo più trasparente. Voto - 7️⃣

Vergine: gli astri sosterranno le vostre imprese più ambiziose, anche se il pianeta Mercurio non sarà più nelle vostre corde. Potrebbe volerci un po’ d'impegno in più nelle vostre iniziative, ma in ogni caso, il successo sarà ancora a portata di mano. In amore non aspettatevi incontri o momenti emozionanti. Di contro, questo cielo sta per diventare meno cupo nei vostri confronti. Voto - 7️⃣

Bilancia: nelle prossime giornate sarete mossi dall'infallibile intuito di Mercurio, che da martedì si troverà in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Arriveranno nuove idee e occasioni per i vostri progetti, che potrebbero rimettervi in carreggiata se gestite nel modo corretto. In amore questo periodo sarà piuttosto stabile. Approfittate delle giornate di mercoledì e giovedì per regalarvi momenti d'oro con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'amore sarà ancora il grande favorito in questa settimana tra gennaio e febbraio, anche se il pianeta Venere sta per cambiare segno zodiacale. In ogni caso, avrete ancora buone occasioni per dimostrare il vostro amore alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro invece, Mercurio si troverà in quadratura nel prossimo periodo. Alcuni progetti in corso potrebbero farsi più pesanti, soprattutto se non avrete buone idee da realizzare.

Voto - 7️⃣

Sagittario: questo cielo continua ad essere cupo nei vostri confronti, soprattutto in campo amoroso. Venere infatti continua la sua corsa nel segno dei Pesci. Cercate di dimostrare maggiore comprensione e sensibilità nei confronti della persona che amate. Nel lavoro arriverà Mercurio in sestile nel prossimo periodo, ciò nonostante alcuni progetti richiederanno comunque una certa fatica per essere portati a termine. Voto - 6️⃣

Capricorno: si chiude il ciclo del pianeta Mercurio nel vostro segno zodiacale, lasciando spazio a Marte in opposizione. Se avete già tracciato un sentiero per i vostri progetti, anche se a passo ridotto, riuscirete a dire la vostra. In caso contrario, la strada verso il successo potrebbe farsi tortuosa.

In amore crederete molto nel vostro rapporto, e con Venere in sestile riuscirete a dimostrarlo. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una settimana convincente per voi nativi del segno, soprattutto in ambito professionale, dove riuscirete a buttare giù idee fresche grazie all'arrivo di Mercurio nel vostro segno. Con il giusto approccio, riuscirete a farvi strada verso il successo, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore vi butterete nella mischia e con la Luna che navigherà in buone posizioni, sarà possibile compiere audaci conquiste. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Mercurio si metterà alle vostre spalle nel prossimo periodo, ciò nonostante sarete ancora in corsa per portare al successo importanti progetti professionali.

Abbiate fiducia nelle vostre idee, e metteteci tutte le energie che Marte vi darà. In amore Venere sarà con voi ancora per un po’, e vi permetterà di godere ancora di momenti appaganti per la vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣