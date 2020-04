Ultimo giorno del mese di aprile che sta per prendere il via. Leggiamo cosa hanno in serbo stelle e pianeti per i dodici segni zodiacali per quest'ultima giornata con l'Oroscopo del 30 aprile 2020 e quali saranno i possibili cambiamenti.

Ariete: in amore situazione a vostro favore, Venere continuerà un transito favorevole almeno fino ad agosto. Se avete un progetto in mente le coppie saranno favorite per i mesi estivi. Nel lavoro c'è tanta tensione, cercate di gestire al meglio questo momento.

Toro: per i sentimenti agitazione, in particolare nei rapporti con una persona del Leone. Nel lavoro queste sono delle giornate che aiutano a recuperare un progetto che rimandavate da tempo.

Gemelli: a livello amoroso le coppie che stanno insieme da tempo potranno programmare progetti per il futuro. Nel lavoro occorre stare attenti, anche se molti hanno voglia di riscatto, ma meglio fare le cose con calma.

Cancro in amore con Venere che sarà nel segno dei prossimi mesi le cose cominciano ad andare meglio, in particolare per le coppie di lunga data.

Una storia potrà essere recuperata da qui all'estate. A livello lavorativo meglio lasciar passare ancora qualche giorno. Discussioni con una persona del Capricorno o dell'Ariete.

Leone: a livello sentimentale Luna nel segno che aiuta un buon recupero. Cielo forte che vi invita a guardarvi attorno. Nel lavoro, nonostante i grandi problemi passati per qualcuno la situazione sta cambiando.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante per l'amore.

Ancora problemi per chi sta portando avanti due storie parallele. Il mese ha portato maggiori pensieri, cercate di superarli per l'inizio di maggio. Nel lavoro i tempi devono essere ancora maturi, che non vuole più collaborare con un gruppo può anche dire basta.

Bilancia: per i sentimenti avete le idee più chiare e arrivano anche nuovi riferimenti.

Nel lavoro, nonostante il momento, per alcuni sono arrivati o arriveranno momenti di maggiore vantaggio.

Scorpione: a livello amoroso, se avete vissuto una crisi di coppia negli ultimi giorni è meglio togliersi qualche pensiero di dosso. Siete stanchi e nervosi. A livello lavorativo sarà più semplice risolvere un problema. Attenzione a non esagerare nelle spese.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale un'amicizia potrà diventare qualcosa in più in questo momento, la Luna aiuta e vi incoraggia verso nuove relazioni. Nel lavoro siate più convincenti, Mercurio favorevole aiuta anche dal punto di vista economico.

Capricorno: in amore superate le tensioni degli ultimi giorni, la situazione sta migliorando. Attenzione a non essere troppo legati ad alcuni eventi del passato. Nel lavoro meglio allontanarsi da alcune complicazioni. Fate tutto con calma.

Acquario: a livello amoroso Venere favorevole porta benefici in una storia. Si potranno anche vincere sfide personali che state portando avanti da tempo. Nel lavoro alcuni vostri sforzi saranno ricompensati, anche se un certo percorso ancora ritarda a partire.

Pesci: in amore è importante non parlare troppo. Non mancheranno momenti di riflessione importanti.

Nervosismo da tenere sotto controllo. Nel lavoro, se ci sono stati problemi a metà della scorsa settimana si potrà risolvere tutto in questa giornata.