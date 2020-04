L'Oroscopo dal 2 al 3 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata saranno queste di sabato e domenica. A quanto pare si prospettano 48 ore valide per la maggior parte dei segni che si riscopriranno entusiasti e propositivi. Maggio sarà un mese decisivo in cui i nodi giungeranno al pettine ma tutto dipenderà dal comportamento di ciascun segno zodiacale. Sabato e domenica la Luna sarà nella casa della Vergine e porterà una ventata di novità imperdibili. La passione sarà stellare per coloro che sono nati sotto il segno dell'Ariete, ma questi due giorni avranno molto da offrire anche ad altri simboli zodiacali.

Scopriamo le previsioni astrologiche del weekend.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Weekend ideale da dedicare alla cura della propria persona soprattutto se ultimamente vi siete trascurati abbastanza. Dunque, via libera ad un bel bagno rinfrancante, magari prima di andare a dormire. Scacciate ogni forma di pessimismo e cercate di evitare le notizie infauste. Tra sabato e domenica la giornata migliore sarà quest'ultima. L'eccitazione volteggerà nell'aria e ritroverete l'entusiasmo.

L'amore di coppia risulterà scintillante, abbandonatevi alla passione.

Toro - Avete attraversato un periodo complesso, i single hanno persino ripensato ai vecchi amori. Dopo una caduta bisogna rialzarsi e non restare accucciati per terra. Sabato sera vi gusterete una cena davvero succulenta, ma dovrete fare attenzione a non esagerare! La pressione, che ultimamente è risultata ballerina, tornerà ad acquietarsi.

Possibili telefonate o messaggini nella giornata di domenica, coloro che hanno tanti amici si ritroveranno a sentirsi meno soli nonostante il periodo.

Gemelli - Sabato e domenica ritroverete un pizzico di serenità. In questi mesi le vostre abitudini sono cambiate e a farne le spese è stato il vostro organismo. Forse dormite poco e male oppure siete perseguitati da incubi e morsi della fame. Dialogate di più, vuotate il sacco e alleggerite il peso delle inquietudini interiori.

Siamo tutti sulla stessa barca per cui mal comune mezzo gaudio. Aspettatevi delle nuove notizie che potrebbero annunciare ulteriori cambiamenti.

Cancro - L’Oroscopo del weekend 2-3 maggio dice che saranno due ottimi giorni in cui riceverete una pioggia di novità. Rimetterete a posto l'abitazione o forse cambierete la disposizione del mobilio. Qualcuno si dedicherà alla manicure o al bucato, insomma avrete delle cose da fare. Amate ritagliarvi un paio di ore davanti alla televisione. Spesso rivangate la vostra infanzia/adolescenza, allora i problemi erano minuscoli mentre al giorno d'oggi sono giganteschi.

Sfruttate a dovere queste 48 ore di energie e passionalità. Coloro che hanno un partner distante alcuni chilometri, presto ci si potrà ricongiungersi.

Previsioni astrali del weekend, dal Leone allo Scorpione

Leone - La settimana volgerà al termine nel migliore dei modi grazie all'invidiabile cielo astrale di cui disporrete. La Luna lascerà il vostro domicilio e ne sentirete i benefici influssi dell'uscita. Se nei giorni scorsi vi siete sentiti confusi e poco stabili, finalmente avrete le idee ben chiare. I cuori solitari riceveranno nuove richieste di amicizia e qualcuna di essa potrebbe rivelarsi qualcosa in più prossimamente.

Preparatevi a vivere un'estate piena d'entusiasmo ma già da questo maggio dovrete rimboccarvi le maniche per farvi trovare pronti.

Vergine - Non diffidate delle persone che vi stanno a cuore, nessuno può costringervi a frequentare chi non vi fa stare bene. Dunque, questo weekend porterà chiarezza interiore ed ogni dubbio sarà dissipato. I sogni nel cassetto fanno la muffa, perciò tirateli fuori e lavorateci sopra. Presto tornerete ad avere poco tempo per voi stessi quindi, se dovete ancora fare qualcosa, fatelo al più presto! Chi ha avuto una perdita non dovrà lasciarsi sconsolare dal pessimismo perché in fondo al tunnel c'è sempre la luce.

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a riallacciare i contatti persi in questi lunghi mesi d'inizio 2020. Se avete perso un lavoro o vi hanno dimezzato la paga, spremete le meningi e troverete un'alternativa efficace. Ogni problema ha una sua soluzione per cui non statevene con le mani in mano. L'amore è forte e sabato sera lo sarà ancora di più. Anche a distanza è possibile amarsi, dunque, lasciatevi andare alla fantasia. Entro domenica riceverete un'altra novità che vi lascerà interdetti. Rimettete mano sui vostri progetti di vita. Non arrendetevi.

Scorpione - Avrete a che fare con un sabato frenetico ed emozionante.

Non mancheranno sorrisi e sorprese. In famiglia o in amore, negli ultimi tempi c'è stata un po' di maretta, ma in questo fine settimana tutto potrà risolversi per il meglio. Domenica vi alzerete con calma e vi sentirete interiormente soddisfatti. Tornerete a provare delle vecchie e piacevoli sensazioni ma non fatevi buttare giù da alcune notizie che andrete ad apprendere.

Oroscopo 2-3 maggio dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Weekend giù di corda, vi sentirete frastornati a causa della sregolatezza degli ultimi tempi. La vostra vita è stata completamente stravolta in poche settimane e molte certezze non ci sono più.

Incubi, insonnia, fame nervosa, siete stati perseguitati da una o più di queste cose. Per fortuna l'amore non mancherà e la passione sarà stellare in questo fine settimane.

Capricorno - L'attesa sta per finire e in questo weekend otterrete dei piccoli successi. Tutto vi riuscirà bene e questo per via della ritrovata positività. Dopo un periodo del tutto fiacco, finalmente tornerete a sorridere e a vedere la vita con rinnovato entusiasmo. L'amore di coppia risulterà estremamente affiatato ed anche in famiglia ogni cosa si ripianerà. Stabilite dei limiti, ciascuno ha diritto ad avere un suo spazio invalicabile.

Possibili chiamate, qualcuno si ritroverà a pensarvi e non vedrà l'ora di rivedervi.

Acquario - Sabato un po' di affanno rischierà di travolgervi già dalle prime luci dell'alba. Avrete un sacco di cose di cui occuparvi e non potrete rimandarle anche se la tentazione sarà tanta. Soltanto verso il tardo pomeriggio ritroverete il respiro mentre in serata crollerete davanti alla televisione completamente sfiniti. Domenica, invece, vi alzerete ben riposati e trascorrerete 24 ore importanti e rilassanti. Possibili chiamate, evitate di uscire se possibile.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana vi vedrà trascorrere due giornate nell'assoluta normalità.

Ultimamente avete rivisto i conti dato che qualcosa non quadrava. Trascorrerete del tempo prezioso in famiglia, soprattutto se avete dei figli piccoli. Un progetto di coppia è saltato ma non dovrete disperarvi. Presto arriverà il momento della tregua e potrete correre ai ripari. Non perdete tempo a leggere le notizie negative altrimenti vi rovinerete il weekend.