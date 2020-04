La giornata di venerdì 8 maggio 2020 prevede un lento rialzo del settore lavorativo per il segno dei Pesci, mentre il Leone avrà delle difficoltà a causa della propria 'ferocia' sul lavoro. La Bilancia sarà alquanto stressata, mentre la Vergine avrà molto da fare per quanto mantenere l'auto-controllo. In campo sentimentale l'Ariete sarà uno dei segni favoriti, mentre il Toro sarà decisamente più sciolto e pacifico.

A seguire, le previsioni dei 12 segni zodiacali della giornata.

La Vergine potrebbe perdere la pazienza

Ariete: riceverete una bellissima sorpresa da parte del partner, magari con più romanticismo del solito, accompagnato dal desiderio di fare progetti. Potreste anche arrivare a riaccendere un erotismo sopito da tempo.

Toro: avrete modo di essere più concilianti e di fare da paciere sia per voi stessi che per qualcuno a cui tenete particolarmente. Sul lavoro sarete molto generosi e aiuterete quei colleghi che si troveranno in difficoltà.

Gemelli: avrete tanti impegni a cui far fronte, ma sarete in grado di avere dei momenti più sereni con il vostro partner o con la vostra famiglia.

Confrontarsi su un argomento che vi sta a cuore vi sarà di aiuto.

Cancro: scontrarvi con qualcuno non vi servirà a sciogliere la tensione, ma potreste fare in modo di convertire la vostra energia negativa in quella positiva: provate a essere concilianti e generosi.

Leone: una piccola divergenza lavorativa si trasformerà ben presto in un vero e proprio 'incendio', e se non allenterete la presa ci saranno delle ripercussioni sui vostri progetti non più risolvibili.

Vergine: perderete la pazienza molto facilmente, anche perché la mole di lavoro sarà tale da non essere più tollerabile. Dovrete essere molto più calmi e più concentrati sui vostri obiettivi.

Scorpione impegnato

Bilancia: suddividere il lavoro con qualcuno sarà un ottimo espediente per non arrivare ad avere un alto livello di stress e di stanchezza. Il riposo dovrà essere messo al primo posto. Le chiacchierate con gli amici possono essere rimandate.

Scorpione: avrete molto lavoro, ma sarete comunque soddisfatti dell'andamento professionale di questi giorni grazie ad elogi e a gratificazioni di vario tipo. Dovrete però fare attenzione anche a dei dettagli che possono sembrare scontati.

Sagittario: troppa tensione e troppi nervi 'a fior di pelle' saranno purtroppo le vostre 'compagne' di questa giornata. Stringere i denti e pensare ad una serata ricca di relax sarà una soluzione da non sottovalutare.

Capricorno: avrete una promozione o un guadagno che sarà molto più alto di quanto vi aspettavate. Sarà meglio cominciare a pensare a un investimento che avevate nel cassetto da tanto tempo, prima che il momento diventi meno propizio.

Acquario: avrete molta più sicurezza sul fronte lavorativo, soprattutto a livello pratico. Dovreste però dotarvi di maggiore calma e pazienza, concentrandovi e cercando di essere meno rissosi.

Pesci: ci sarà un miglioramento in campo affettivo, avrete meno contrasti con il partner ed anche la famiglia sarà dalla vostra parte in caso di una prova particolarmente difficile. Ottimi la salute e l'umore.