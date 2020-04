L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 24 aprile punta un riflettore sull'emotività e l'istintività di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Una nuova iniziativa anima tutti i segni zodiacali di Fuoco grazie alla presenza di Mercurio in Ariete che garantisce un'intelligenza empatica. Pazienza e combattività non mancano di certo anche agli altri simboli dello zodiaco che portano avanti i progetti con coraggio. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siete più empatici con Mercurio nel segno che viene benevolmente avvolto dai benefici impulsi di Luna in toro. L'amore diventa curioso e istintivo, seguendo una scia intelligente che fa indirizzare le sensazioni verso la strada giusta. Approfittatene perché dalla vostra avete anche Saturno e Marte che spronano a vivere la storia con pazienza e determinazione.

Toro: la sensibilità acquista particolare profondità grazie alla presenza di Sole che rende le sensazioni a due molto entusiastiche.

La trepidazione di Urano nel segno cerca di fare cogliere gli attimi in maniera molto pratica, promuovendo in modo originale gli eventi che coinvolgono la coppia.

Gemelli: la vicinanza degli astri presenti in Toro può rendervi gelosi e possessivi nei confronti del partner. Ma dovete capire che anche lui/lei, come voi d'altronde, necessita di vivere i propri spazi con maggiore indipendenza. E non è detto che vi ami di meno.

Cancro: l'intuizione non manca di certo grazie agli influssi uraniani, solari e lunari derivanti dalla casa astrologica del Toro. Bando alla pigrizia dunque e attingete a un dinamismo dirompente che fa investire sensazioni sempre nuove in coppia.

Leone: sensibilità e dinamismo sono un po' disequilibrati dagli astri presenti in Toro che agiscono in quadratura astrologica. Apparite alquanto indecisi sul da farsi, ma Mercurio potenzia l'intelligenza e cerca di fronteggiare il tutto con un'intuizione benefica e molto comunicativa per la coppia.

Vergine: attenzione a non lasciarvi prendere da alcune percezioni intuitive riguardanti il presente, sottovalutando poi dei segnali che possono essere utili in futuro. I riflessi sono molto pronti e proiettati nel momento attuale, sminuendo un po' quel sentimentalismo tanto prezioso per la relazione a due.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: contrattempi e ritardi minacciano la felicità di coppia, ma Saturno e Marte sono benefici nei vostri riguardi e quasi sfidano a espandere le proprie energie positive nella direzione giusta, quella che conduce all'amore.

Scorpione: ancora un po' e l'opposizione di Luna passerà.

Così riuscirete a equilibrare le emozioni evitando vere e proprie crisi personali, dove non capite bene quale sia il vostro ruolo in coppia. Sole e Luna in opposizione rendono il comportamento molto altalenante, tanto che non riuscite ad affrontare i problemi in modo sereno.

Sagittario: Mercurio introduce intriganti novità di coppia e il vostro entusiasmo non passa di certo inosservato alla persona amata. Venere rema contro, ma dalla vostra avete un'intuizione che fa prendere le iniziative giuste, facendo portare avanti i progetti con determinazione.

Capricorno: siete più dinamici grazie agli influssi uraniani che vi rendono molto concreti nei confronti dell'amore.

Siete molto legati al partner ma desiderate contare di più sulle vostre capacità, acuendo una forza di volontà che diventa ancora più introspettiva e forte grazie alla presenza di Plutone e Giove nel segno.

Acquario: siete alquanto destabilizzati dagli influssi lunari dal Toro che insieme a Marte e Saturno nel segno, sprigionano insoddisfazione. Attenzione a contenere quest'eccessiva irritabilità che fa scattare per un nonnulla, sprigionando atteggiamenti compulsivi troppo irrazionali.

Pesci: fantasia ed emotività camminano a braccetto, con Nettuno nel segno e Luna che dal Toro rendono tutto più passionale e sognante.

Alcuni aspetti dolorosi della storia sono imbrigliati a dovere dalla vostra immaginazione, quasi esorcizzando il tutto con una nuova intuizione sensibile e molto empatica.