La giornata di giovedì 7 maggio 2020 sarà focalizzata sul lavoro, sulle remunerazioni, sui salti di qualità di molti segni dello zodiaco, come ad esempio il segno dei Pesci e il segno dei Gemelli.

La passionalità, il romanticismo e la quiete all'interno della coppia saranno finalmente alla portata del segno dell'Ariete, del segno dell'Acquario, ma non per il segno del Cancro. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Bilancia pigra

Ariete: proverete a fare pace con il partner, o comunque a riavvicinarvi dopo molto tempo trascorso con molta tensione e poca voglia di confrontarvi.

Sicuramente si apriranno i primi 'spiragli di luce'.

Toro: arriveranno dei chiarimenti a delle questioni personali che recentemente vi hanno tenuti sulle spine. Il dialogo sarà il mezzo più diretto per far ritornare alcune cose complicate alla normalità.

Gemelli: ci saranno dei grandi miglioramenti nell'organizzazione lavorativa, e di conseguenza anche il lavoro di gruppo sarà molto più proficuo e remunerativo. Andrete d'accordo anche con chi recentemente avete avuto una discussione.

Cancro: sarà meglio evitare di riversare le negatività su chi vi ama, perché ci potrebbero essere delle rotture o delle separazioni che potrebbero segnarvi nel profondo.

Non datevi troppi pensieri e proseguite con le vostre mansioni.

Leone: la vostra competitività sarà molto più forte rispetto ai giorni precedenti, e potrebbe essere motivo di dissapori all'interno della cerchia dei colleghi. Sarà meglio non essere troppo invadenti.

Vergine: avrete molte situazioni scomode che vi impediranno di essere celeri sul lavoro e determinati nel conseguimento dei vostri affari.

Avrete qualche delusione di stampo economico.

Bilancia: rimandare un lavoro particolarmente noioso o difficoltoso non sarà un problema o un modo per evadere dai vostri impegni, ma piuttosto farlo meglio in condizioni future più ottimali.

Sagittario in pausa

Scorpione: sarete piuttosto impulsivi in determinate decisioni, così potreste anche non pensare alle conseguenze di qualche azione, che potrebbe essere non gradita al destinatario.

Mettete la riflessione sempre al primo posto.

Sagittario: delle pause più lunghe saranno quelle che vi ritempreranno maggiormente e vi faranno sentire decisamente più tenaci sul posto di lavoro. Avrete in mano molte opportunità anche per la ricerca di lavoro.

Capricorno: avrete un occhio di riguardo per la vostra famiglia e gli affetti in generale, ma anche le amicizie saranno prese in considerazione per eventuali divertimenti. Sarete anche molto più vivaci.

Acquario: l'amore e il romanticismo non finiranno certamente con questa giornata ricca di conoscenze e di flirt vivaci e soddisfacenti. Potreste rivedere qualche vecchia fiamma che vi riaccenderà emozioni forti.

Pesci: coglierete quelle occasioni che inizialmente avevate scambiato per 'fiaschi', finendo con l'avere molti guadagni quasi nell'immediato e una autostima molto più solida rispetto ai giorni precedenti.