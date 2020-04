Nella giornata di giovedì 16 aprile 2020 ci sarà un rialzo molto efficiente per molti segni dello zodiaco. I segni coinvolti sul piano professionale saranno prevalentemente i segni di fuoco, mentre quelli che avranno un rialzo dell'umore saranno quelli di acqua, come nel caso specifico del segno dei Pesci. La Bilancia e la Vergine invece dovranno far fronte a problematiche economiche non indifferenti. A seguire, le previsioni astrali di giovedì, segno per segno.

Ariete competitivo

Ariete: sarete decisamente competitivi, e sicuramente non avrete molti scrupoli con chi vorrebbe intralciare il vostro cammino professionale.

Cercate però di non ignorare chi vi chiederà deliberatamente aiuto.

Toro: sicuramente il riposo sarà la soluzione più adatta alla vostra condizione di spossatezza, soprattutto mentale. Sarà necessario staccare la spina per un po' e dedicarvi a qualche svago di vostro interesse.

Gemelli: finalmente in campo amoroso ci sarà molta più complicità e tenerezza, ed eventuali crisi saranno soltanto un triste ricordo. Ottime anche le relazioni all'interno della cerchia familiare, più collaborazioni sul lavoro.

Cancro: sarete voi stessi a cercare disperatamente una compagnia, ma se volete che qualcuno vi ascolti attentamente dovrete mettere da parte la vostra irritabilità fin troppo accentuata di questi giorni.

Pensieri per la Bilancia

Leone: molte persone attorno a voi vi daranno molto più ascolto, soprattutto all'interno della cerchia dei colleghi. I vostri guadagni in forte incremento saranno molto invidiati.

Qualche screzio all'interno della coppia.

Vergine: in questa giornata molte cose dipenderanno dalla vostra capacità di reazione, quindi non esitate di fronte ad un problema ma agite in fretta e senza attendere ausili esterni. Tutto andrà per il meglio.

Bilancia: purtroppo i pensieri continui sulla vostra situazione familiare oppure legati alle difficoltà di coppia potrebbero essere controproducenti per il vostro rendimento lavorativo.

Troverete 'rifugio' in un amico fidato.

Scorpione: sicuramente riuscirete a volare con la fantasia, perciò non sarà un caso se potreste avere a che fare con un libro appassionante o una serie molto soddisfacente dal punto di vista emozionale.

Sagittario: un rialzo significativo in amore vi metterà in condizione di essere molto più teneri e gentili, ma non soltanto con il partner. Anche i colleghi vedranno i cambiamenti positivi sul vostro atteggiamento.

Acquario arrabbiato

Capricorno: ci saranno alcuni successi professionali che vi faranno sperare in meglio. Certamente dovrete ancora essere molto prudenti e non lasciarvi 'cullare', ma ovviamente potrete concedervi qualche sfizio in più.

Acquario: sarete arrabbiati per qualche faccenda rimasta in sospeso, e potreste essere molto irritanti con chi vi circonda. Evitate le discussioni, in special modo quelli che non avrebbero ragione di essere.

Pesci: fare qualcosa che vi piace vi farà essere più contenti e positivi, quindi ritagliatevi del tempo per voi stessi e per rilassarvi come più vi piace. Gli impegni lavorativi per il momento lasciateli da parte.