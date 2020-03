Con l'arrivo del nuovo mese è interessante approfondire le previsioni astrologiche di aprile per tutti i nati sotto il segno del Leone. Ultimamente per i nativi del segno non è stato semplice risolvere delle problematiche e trattative in campo professionale. Anche a livello familiare l'equilibrio è stato un po' turbato. Ci sono state delle discussioni in campo professionale, ma negli ultimi tempi non sono neanche mancate occasioni per poter portare avanti i progetti.

Di seguito le stelle e l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro, ma anche dei suggerimenti per affrontare le giornate di questo periodo.

Astrologia di aprile per i nati Leone

In questo mese Saturno è in opposizione e ciò potrebbe creare dei fastidi al segno. È possibile che viviate diverse giornate cariche di nervosismo. Per poter affrontare questi momenti difficili, dovrete lavorare molto su voi stessi anche a livello psicofisico, in questo modo potrete, anche grazie a dei metodi naturali, migliorare la vostra situazione salutare. In particolare bisognerà fare attenzione nella seconda settimana del mese, quando potreste essere messi alla prova.

Dosate le energie per poterle sfruttarle al meglio quando lo stress si farà avanti. Non temete, nel mese di aprile Mercurio inizierà un transito importante e questo garantirà una prima fase di ripresa. A livello amoroso con Venere in transito positivo potrete comprendere la strada da prendere per migliorare la situazione emozionale. Per quel che riguarda il settore professionale, dato il momento non troppo semplice, è possibile che nascano delle arrabbiature con alcuni collaboratori.

Approfondiamo nel dettaglio le stelle che riguardano l'amore di lavoro per i nati Leone.

Astri e stelle di aprile: l'amore per il Leone

Con il transito positivo di Venere, l'amore potrebbe risvegliarsi e qualcuno potrebbe scoprire dei sentimenti fino ad ora nascosti. Con la primavera si risveglia infatti anche la vostra passionalità e potrebbero sorgente delle attrazione mai provate prima.

Nei prossimi mesi il transito di Venere proseguirà e questo sarà importante per iniziare una nuova relazione o migliorare un rapporto di coppia saldo.

Previsioni astrologiche di aprile: il lavoro del Leone

Come anticipato, Marte sarà in opposizione nel segno, questo vi metterà quasi sul piede di guerra. Nel lavoro sarà possibile avere dei contrasti e perdere la pazienza, in particolare nella seconda settimana del mese, cercate quindi di riflettere bene prima di esprimere il vostro pensiero, perché poi potreste pentirvene.

Qualcuno potrebbe non vedere la situazione con le giuste prospettive, impegnatevi per andare avanti con i progetti professionali e potrete ottenere delle soddisfazioni nei prossimi mesi.