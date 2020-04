L'Oroscopo di giovedì 2 aprile approfondisce il transito di Marte in Acquario e di Sole in Ariete. Le sensazioni diventano dirompenti e piuttosto aggressive, grazie a questa carica di energia volitiva e ambiziosa che lambisce anche il Sagittario e i Gemelli. Il calore entusiasmante di Sole produce nuova energia vitale, tutta da indirizzare al meglio seguendo i consigli delle previsioni astrologiche segno per segno.

Affetti premurosi nell'oroscopo di giovedì

Ariete: l'energia di Sole nel segno potenzia gli influssi marziani derivanti dall'Acquario e vi rende molto affascinanti e ricchi di charme.

Bando alla pigrizia quindi e via libera alle novità positive per l'amore. Ricordate di essere più comunicativi poiché Mercurio in Pesci è dalla vostra parte.

Toro: cercate di non lamentarvi di tutto e arginate un atteggiamento petulante che di certo non è amato né dai parenti né dalla persona amata. Che ne dite invece di risolvere alcuni problemi che affliggono, trovando la soluzione giusta? Giove è propizio dalla casa astrologica del Capricorno.

Gemelli: forse il ricordo dei bei momenti passati procura nostalgia, ma bando ai ripensamenti e ai pensieri malinconici poiché a breve Venere entra nel vostro cielo e lo riempie d'amore.

Qualcuno da lontano già vi pensa intensamente.

Cancro: Giove opposto a Luna può ostacolare la vostra felicità, introducendo imprevisti che pesano nei rapporti ma siate più decisi nel concretizzare ciò che vi siete promessi di portare a termine con successo. Venere dal Toro riscalda i cuori in maniera eccitante.

Leone: Saturno e Marte dall'Acquario sono in opposizione e propongono l'approfondimento delle nuove amicizie, magari da svolgere online.

Proprio in questo campo, sono previsti nuovi incontri per voi single a patto che non assumiate un atteggiamento troppo polemico e nervoso.

Vergine: siete molto agitati a causa di una situazione amorosa che non va come vorreste. I pensieri prendono forma nella mente in maniera impetuosa. Che ne dite di rallentare il ritmo e dedicare un po' di attenzione esclusivamente a voi? I malumori serpeggiano ma non temete: passerà.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buone le conoscenze online poiché proposte da un Mercurio molto sensibile grazie all'influsso nettuniano dai Pesci. Ma attenzione a non essere precipitosi poiché possono sorgere alcuni contrattempi che creano impazienza. Ricordate: tutto accade a suo tempo.

Scorpione: piuttosto fermi nelle vostre decisioni, tendete ad assumere un atteggiamento roccioso che anche in amore, fa mantenere una posizione di predominio. Volitivi e aggressivi grazie all'influsso di Marte e Saturno, solo Luna dal Cancro riesce ad addolcire il vostro carattere con un modo di amare più profondo e sensibile.

Sagittario: bando agli sprechi energetici inutili per voi amici del Sagittario. L'influsso marziano vi rende molto determinati nel portare avanti i progetti e guai a coloro che vogliono ostacolarvi. Mercurio e Nettuno trasformano una certa rigidità saturniana in energia intelligente e più sensibile.

Capricorno: Urano e Venere dal Toro vegliano sulla sfera affettiva e garantiscono una sferzata di energia rigenerante che arricchisce le sensazioni sia sul piano materiale che su quello spirituale. Difficile resistere al romanticismo sprigionato dai pianeti presenti in Pesci che riforniscono di carburante un Plutone promettente e geniale.

Acquario: Saturno e Marte nel segno sprigionano determinazione e una certa rigidità nel modo di amare. Il romanticismo spesso cede il posto all'ambizione e segue una scia istintiva molto rivoluzionaria. Non siate sbrigativi in amore e non infiammatevi in modo irritante.

Pesci: attenzione alle scelte che prendete in amore poiché a volte la mente consiglia un'idea e il cuore ne sperimenta un'altra. Bando agli equivoci quindi e non siate precipitosi, piuttosto analizzate la situazione a 360°. Alcuni progetti che state cercando di attuare risentono di un rallentamento che crea sfiducia.