Questo maggio 2020 potrebbe non essere il massimo per i nati sotto il segno del Capricorno. Se in campo amoroso non ci saranno i presupposti per apparire affascinanti e seducenti né con la persona amata né con una eventuale conquista, sul lavoro i nati di questo segno dovranno dare prova di essere in grado di supportarsi quasi completamente da soli e con le poche energie a loro disposizione.

Amore e affetti

Il mese di maggio potrebbe essere decisamente più 'noioso' del previsto in campo sentimentale.

Ci sarà pochissimo dialogo all'interno della coppia, con sporadici momenti di relax trascorsi insieme senza però far emergere il vostro aspetto più passionale. Per i single, sicuramente le occasioni di poter conquistare qualcuno saranno ridotte al minimo e anche se ci saranno i presupposti e dei segnali positivi che vi faranno capire che l'altra persona potrebbe essere interessata, purtroppo non si arriverà a niente di concreto.

Nel complesso, al momento evitate di cercare delusioni che poi potrebbero portarvi a rimuginarci sopra a lungo.

Siate più disponibili nei confronti delle amicizie e nei confronti della famiglia, sia essa la vostra oppure quella di origine.

Lavoro e studio

Anche se ci sarà soltanto il sostegno di Giove a regalarvi dei successi più o meno sperati, molti pianeti non saranno favorevoli al vostro segno. Dovrete quindi cercare di essere 'autonomi' sotto l'aspetto lavorativo, di non affidarvi a niente e nessuno fuorché alle vostre energie e alla vostra voglia di fare.

Arriveranno pochi guadagni, quindi evitate di iniziare investimenti troppo onerosi.

Purtroppo le collaborazioni saranno più facilmente fattibili nel periodo di tempo relegato ai primi dieci giorni del mese, quando Mercurio sarà in trigono, dopodiché potreste incontrare serie difficoltà a causa del 'clima' di scarsa partecipazione che aleggerà sul posto di lavoro.

Anche lo studio sarà più facilmente supportato durante le prime due settimane del mese, dal momento che le capacità dialettiche saranno buone.

Fortuna e salute

La fortuna sarà abbastanza buona, ma non ai livelli che desiderate. Soltanto Giove vi darà le sorprese sperate, ma anche questo sarà spesso 'ostacolato' dagli influssi più o meno negativi degli altri pianeti. Dovrete contare su voi stessi per essere i fautori della vostra stessa fortuna, arrivando anche ad avere una competitività molto forte e che non vi appartiene.

Avvertirete una spossatezza sia fisica e mentale che spesso vi indurrà a staccare la spina e a concedervi quel po' di pausa in più, ma sicuramente nemmeno le scarse energie riusciranno a mettervi definitivamente 'al tappeto'.