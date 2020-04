Per il segno dell'Acquario, questo mese di maggio 2020 sarà molto più fortunato in amore e nel lavoro di quanto si possa immaginare. Per cominciare, i nati di questo segno avranno delle nuove energie erotiche e delle emozioni in serbo per loro, tutte da sperimentare con il partner o un futuro compagno, mentre la fortuna sarà alla portata di questo segno dall'inizio alla fine del mese.

A seguire, le previsioni per il segno dell'Acquario di maggio.

Amore e affetti

Venere in trigono vi donerà un mese di maggio davvero splendido e ricco di amore e passionalità in campo amoroso.

Ci saranno delle emozioni nuove che vi travolgeranno e che vi regaleranno anche delle sorprese, specialmente per quei single che attendono di incontrare un potenziale partner o per quelle persone che si sono lasciate da poco con la persona amata e che hanno voglia di ricominciare a mettersi in gioco.

Marte e Mercurio, entrambi positivi, faranno rinascere una energia erotica e l'instaurarsi di dialoghi costruttivi nella seconda metà del mese, dandovi anche l'opportunità di far evolvere la vostra relazione con progetti decisamente importanti come la convivenza o il matrimonio.

In particolare, in famiglia ci sarà spazio anche per le riappacificazioni dopo litigi piuttosto burrascosi.

Lavoro e studio

Con così tanti pianeti dalla vostra parte, sicuramente anche il lavoro subirà una notevole piega positiva. Con la fortuna di Venere accompagnata da Giove, sebbene quest'ultimo sarà piuttosto 'instabile', i guadagni senza dubbio arriveranno costantemente e con importi molto alti, mentre con Marte e Mercurio la forza fisica e le capacità relazionali nella cerchia dei colleghi saranno due presupposti fondamentali per risolvere problemi e fare progetti molto accurati e veloci, ma per quest'ultimo punto vi basterà attendere la seconda parte del mese.

Saturno purtroppo vi darà un po' di filo da torcere con qualche intoppo di stampo burocratico, ma la vostra forza sarà di gran lunga maggiore rispetto ai 'dispetti' di questo pianeta.

Molte opportunità di fare colpo alle commissioni d'esame si affacceranno agli studenti nati di questo segno.

Fortuna e salute

Il sostegno fortunato sia di Giove che di Venere sarà una carta vincente per le vostre questioni lavorative, vi metteranno a disposizione anche delle risoluzioni per alcuni problemi di stampo familiare, come contrasti interni e dissapori vari.

Sarà un valido aiuto nel contrastare eventuali litigi all'interno della cerchia dei colleghi.

Ci sarà anche un grande recupero delle energie grazie a Marte che vi darà una carica decisamente stabile e duratura.