L'Oroscopo di maggio per il Leone approfondirà le opportunità astrali sia in campo professionale che sentimentale. Maggio sarà un mese di rinascita, di rinnovamento e i nativi del segno saranno carichi di energia positiva e di voglia di fare. Fino al 20 maggio il Sole e Urano nel Toro potranno portare dei problemi inaspettati, che però i Leone sapranno gestire alla grande. Dalla metà del mese non ci sarà più nessuna opposizione planetaria, quindi via libera alla realizzazione dei progetti tenuti in cantiere seguendo le previsioni astrologiche.

La sfera professionale nell'oroscopo di maggio del Leone

Voi amici del Leone, che tanto avete sofferto nel mese di aprile a causa della reclusione forzata, in questo mese di maggio sarete carichi di energia e pronti a ripartire. Giove e Plutone vi spingeranno a fare tanti cambiamenti positivi nella vostra vita. Nella prima parte del mese però, il Sole e Urano nel Toro in opposizione con il vostro cielo, porteranno dei problemi inaspettati che dovrete gestire con sicurezza e determinazione. Queste sfide serviranno a diventare più forti e sicuri e ad imparare a superare i problemi con mano ferma.

Dal 21 poi potrete contare sulla posizione favorevole di Sole e Venere in Gemelli che favoriranno l'attuazione di nuovi progetti e avvieranno nuove collaborazioni fortunate. Nella prima parte del mese l'opposizione di Marte vi renderà alquanto nervosi. Dovrete cercare di stare calmi e di affrontare ogni problema con maggiore fermezza e portando avanti quell'ambizione combattiva che non fa scoraggiare mai voi Leone.

Dalla seconda parte del mese poi anche Marte finalmente non sarà più in opposizione e vi renderà carichi di energia positiva e di voglia di fare. Tutte le situazioni finalmente si sbloccheranno, sarete ottimisti e diplomatici e potrete osare molto.

In questo mese saranno favoriti i progetti e gli investimenti e voi alla ricerca di un nuovo lavoro, potrete aprire la mente a nuove opportunità e provare a consolidare i sogni facendo colloqui e dandovi maggiormente all'azione.

Maggio sarà un mese veramente intenso, dove ci saranno tante ottime occasioni per voi Leone.

Previsioni astrali amorose del Leone di maggio

Voi amici del Leone che nel mese scorso avete dovuto affrontare un po' di tensioni in amore a causa della reclusione forzata o della lontananza, in questo mese rinascerete alla grande. Sarà un periodo veramente positivo in campo sentimentale e potrete vivere dei momenti davvero ricchi di gioia, confidando sui transiti planetari favorevoli.

Voi Leone già in coppia, vivrete meravigliose emozioni da approfondire insieme al vostro partner. Dal 21 maggio il Sole e Venere in Gemelli favoriranno le amicizie e voi single del Leone potrete approfittare di questa benevola influenza per fare nuove conoscenze e approfondirle.

Gli astri invoglieranno però a guardare di più in voi stessi e a cercare di riconoscere tra le vostre amicizie quella giusta, poiché tra queste ci potrebbe essere la vostra anima gemella.

Nella prima parte del mese di maggio, l'opposizione di Marte genererà in voi un po' di nervosismo, ma dovrete cercare di tenerlo a bada perché potrebbe portare a delle incomprensioni con il partner. Dalla seconda parte del mese di maggio invece, Marte non sarà più in opposizione e la sua benevola influenza vi caricherà di energia positiva. Sarete affascinanti e irresistibili. Le piccole crisi vissute con il vostro partner saranno solo un ricordo e potrete vivere tanti momenti meravigliosi insieme.

Non ci saranno più nubi all'orizzonte neppure per voi single, così voi Leone che vorrete costruire un rapporto più stabile, potrete iniziare con serenità un progetto di vita a due, proprio perché favoriti ampiamente dalle stelle.