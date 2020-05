L'oroscopo del 20 maggio anticipa tutte le novità presenti nel terzo giorno della settimana in corso. Per i single nati sotto il segno del Toro non è la giornata ideale per trovare l'anima gemella. I nativi del Cancro devono mettere in ordine le questioni lavorative poco chiare. Nel dettaglio, l'astrologia applicata alla giornata di mercoledì 20 maggio e le previsioni zodiacali giornaliere dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Per molti di voi non ci sono tensioni o problemi particolari da segnalare in questa giornata di mercoledì. Potreste avere un forte desiderio di distinguervi dalle altre persone creative.

Le vostre idee potrebbero attirare fama e consensi, ma la chiave è presentare questi progetti in un modo allegro e divertente. È sempre meglio stuzzicare le persone con qualche informazione intrigante. Se concludete rapidamente la vostra presentazione, potreste ottenere un lavoro remunerativo e soddisfacente. In amore, l'oroscopo consiglia di inaugurare una nuova fase nel vostro cuore, aggiungendo un tocco di fantasia. Ci sono ancora progetti in sospeso, situazioni che non avete ancora raggiunto, non demordete e non scoraggiatevi.

Toro – Se siete single, questa non è la giornata adatta per fare nuove conquiste. È possibile che stiate pensando di trovare l'amore vero, quello che dura per l'eternità, ma ancora è presto per mettervi in gioco.

Se avete un partner che vi fa soffrire, è arrivato il momento di voltare pagina. Soffrire la solitudine non significa accontentarsi del primo o della prima arrivata. Vivete con leggerezza il presente, al futuro ci penserete domani. Anche se questo periodo si prospetta favorevole, non manca qualche disguido.

È meglio concentrarsi sul lavoro in questi prossimi giorni, perché avrete maggiore acume di giudizio.

Gemelli – Tra le coppie sposate e annoiate potrebbero esserci forti tensioni. Evitate i litigi, è meglio dialogare in maniera civile. Se un parente osa intromettersi tra voi e il partner oppure i soldi non sono sufficienti per sostenere le spese, non sono motivi validi per perdere la pazienza.

Riflettendo con più serenità, potreste trovare facilmente una soluzione appagante. Questo è un periodo favorevole per migliorare la vostra attuale condizione lavorativa. Molto dipende dalla situazione che state vivendo, ma grazie alla vostra capacità di darvi da fare riuscirete a cogliere al volo determinate proposte.

Previsioni di mercoledì 20 maggio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata avete un grande desiderio di conoscere gente e di darvi alla pazza gioia. Occhio a qualcuno che potrebbe fraintendere il vostro atteggiamento. Quando siete davvero interessati a qualcuno, sapete come farlo capire. Sarà questo il momento giusto per l'incontro fatale? Le stelle dicono che potrebbe capitare davvero.

In campo lavorativo ci sono ancora delle cose poco chiare. Decidete dopo attenta riflessione, ma senza farvi condizionare. Usate il vostro buon senso e il vostro libero arbitrio.

Leone – Non è un periodo strepitoso per l'amore. Nonostante tutto, però, avete sempre qualche alleato astrale a vostro fianco. Quindi, non perdete la pazienza e non siate tristi, la ruota girerà anche per voi. Cercate di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Si prospetta un periodo importante in campo lavorativo e affaristico, potrebbero presentarsi opportunità davvero ghiotte. È possibile che vi venga data una posizione di comando, ma eserciterete il potere da dietro le quinte. Anche se è frustrante mantenere un profilo basso, potrebbe rivelarsi efficace.

Vergine – Il vento della discordia spira sulla vostra coppia. Nei mesi passati non si sono placati gli animi, anzi, ci sono state delle novità che hanno acceso il fuoco che covava già sotto la cenere. Meglio non affrontare le tensioni con rabbia e vendetta, perché rischiate di distruggere tutto ciò che avete costruito fino ad adesso. Se poi quello che volete è troncare, allora chiudete il capitolo e cambiate libro. Periodo favorevole per lavoro e denaro, dalla vostra parte avete lucidità, velocità e astuzia. Se ci sono problemi, sapete benissimo come risolverli.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se ci sono problemi irrisolti, mettete da parte i rancori e cercate di risolvere tutto.

Le stelle consigliano di mantenere la calma e la tranquillità. Lasciatevi andare alle emozioni e vivete in piena libertà tutti i sentimenti che sono dentro di voi. Avanti a tutta birra! Questa sarà la vostra parola d'ordine, il vostro ritornello, il motivo ricorrente che vi accompagnerà fino alla fine dell'estate. Le stelle lasciano intravedere la possibilità di migliorare la vostra condizione attuale, soprattutto quella lavorativa ed economica.

Scorpione – Il tempo della solitudine per voi sta per finire. Inizia un periodo di numerose occasioni che vi invitano a uscire più spesso, a mettervi in mostra, a lasciarvi guidare dall'amore. Vi aspetta un periodo davvero speciale, ricco di incontri d'amore e d'amicizia.

Per far sì che questo si avveri, dovete impegnarvi al massimo, ma state tranquilli che le buone occasioni vi pioveranno dal cielo. Forse non vincerete la lotteria, ma ottenere un impiego abbastanza soddisfacente di questi tempi è di sicuro un traguardo importante.

Sagittario – In questo periodo, le coppie che hanno attraversato momenti critici potrebbero scoppiare. Litigare per motivi futili, però, non fa onore a voi e nemmeno al vostro partner. Se non ci sono più emozioni, girate pagina, se invece c'è ancora amore da parte di entrambi, allora impegnatevi a tenere in piedi la vostra relazione. Qualche difficoltà inizia a farsi vedere in campo lavorativo, forse siete frustrati a causa dei rapporti lavorativi logoranti, il vostro contratto di lavoro non vi offre garanzie oppure dovete affrontare un problema economico.

L'oroscopo di mercoledì 20 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo potrebbe esserci una girandola di incontri. Alcuni resteranno semplici fantasie altri, però, potrebbero diventare una storia seria. Sfruttate bene il vostro fascino per far breccia nel cuore della persona interessata. Se l'incontro non va a buon fine, almeno ci avete provato. Periodo prezioso per contrastare eventuali problemi lavorativi, affaristici ed economici. Dalla vostra parte avete astuzia, i riflessi pronti e anche amicizie utili per risolvere ogni tipo di intoppo. Se cadrete, lo farete come i gatti: in piedi.

Acquario – Questa giornata aggiunge un tocco morbido di comprensione e gentilezza alla vostra unione.

Due qualità indispensabili, se state vivendo una storia logora. Prima di gettare la spugna, chiedetevi sinceramente se avete davvero fatto tutto il possibile per far funzionare la vostra relazione. Se la vostra unione è serena, invece, vi aspettano serate molto romantiche. Siete alle prese con un problema di lavoro o economico che non riuscite a risolvere. Puntate tutto sull'ultima parte del mese, magari avrete più lucidità per programmare nuove strategie da seguire.

Pesci – Se siete in cerca di nuove amicizie, questo è il periodo giusto. Se, però, dagli incontri volete qualcosa di più concreto, dovete metterci un po' di impegno personale. La possibilità di migliorare la vostra condizione attuale c'è; ricordatevi, però, che siamo nel 2020 e bisogna fare i conti con uno stato di fermo in quasi tutti i settori, quindi cercate di essere molto accorti in ambito economico.