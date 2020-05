Inizia una nuova settimana per tutti i 12 segni zodiacali, l'oroscopo del 18 maggio è pronto ad annunciare piccole e grandi novità. Le previsioni astrologiche della giornata di lunedì segnalano un'Ariete carica di passione e momenti davvero eccitanti per i nati sotto il segno del Toro. Di seguito, l’astrologia giornaliera e le previsioni su amore e lavoro per i 12 simboli dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata la passione si mette finalmente in moto. Se il vostro problema era la noia, adesso dovete prepararvi a salutarla e a dare il benvenuto alle emozioni vivaci.

Dovete darvi da fare e impegnarvi al massimo, le stelle vi daranno un input ma spetterà a voi svilupparle come si deve. In campo lavorativo anche una grande voglia di fare, di agire e di rivoluzionare tutto ciò che riguarda il vostro impiego.

Toro – L'odierna giornata vi riserva momenti davvero eccitanti. Le stelle vi vedono emozionati, appassionati e sensuali. Se la persona che vi piace è fredda e distaccata, non date mai niente per scontato, presto la situazione potrebbe cambiare. È probabile che abbiate un'ottima idea in campo professionale. In questa settimana non mancheranno occasioni fortunate e altre circostanze favorevoli, spetta a voi sfruttare con astuzia queste novità.

Gemelli – Questo periodo potrebbe regalarvi momenti di felicità sul piano affettivo.

Potreste avere lo stimolo giusto per girare pagina, per chiudere con una situazione negativa e finalmente rendere il vostro cuore più libero e felice. Ottimo periodo per la professione, il denaro, i grandi affari. Avete un fiuto degno di un segugio e un'abilità comunicativa impeccabile, che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi senza difficoltà.

Previsioni astrali di lunedì 18 maggio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Si prospetta un periodo ottimo per conoscere gente, farvi notare e godere anche del tempo libero. I single che sognano un amore romantico potrebbero finalmente trovarlo. Anche se questa parte del mese vi offre occasioni giuste per dare un tocco nuovo alla vostra vita, dovete smettere di pensare sempre al passato.

È arrivato il momento di voltare pagina e di guardare avanti. Chi è in cerca di un impiego, potrebbe trovarlo a breve. Potreste anche sentirvi un po' affaticati e stressati dal periodo alle spalle.

Leone – In amore regna ancora la confusione. Forse siete davanti a un bivio oppure non sopportate più il partner e sognate di incontrare qualcuno che vi renda la persona più felice della Terra. Qualunque sia la vostra condizione, però, non avete le idee chiare. A fine mese tutte le cose diventeranno chiare, abbiate pazienza. Non siate frettolosi e moderate i vostri scatti di nervi. Anche in ambito professionale serve un pizzico di cautela. Siete distratti, stanchi e sicuramente rischiate di commettere gaffe o errori ma a tutto ciò c'è rimedio, facendo attenzione al vostro operato.

Vergine – C'è un po' di irritazione nella vostra vita di coppia. Non fatevene una tragedia. Qualche battibecco ogni tanto è normale, e se sapete sfruttare al meglio le energie, potreste anche rendere la vostra love story più piccante. La situazione lavorativa migliorerà a breve, ma adesso dovete solo pazientare. Evitate di firmare contratti senza leggere la clausola. Rileggete quello che scrivete e controllate bene se avete adempiuto i doveri fiscali in maniera corretta.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se ci sono dei punti da chiarire con la vostra dolce metà fatelo entro 24 ore. Il momento è favorevole ed esprimere i vostri punti di vista sarà di grande aiuto per non far finire nel baratro la vostra relazione.

Un dialogo civile può innescare una serie di cambiamenti positivi in questa giornata. Le attività e la famiglia possono offrirvi un piacere straordinario. Anche se ultimamente avete trascorso molto tempo in casa, adesso c'è un'energia felice e confortante che fa bene alla vostra anima.

Scorpione – Questo è un periodo molto movimentato che vi incoraggia a conoscere nuove persone. Il divertimento è assicurato. Per conoscere l'aspirante partner dovete rischiare, senza pensarci troppo. In campo lavorativo, le occasioni migliori potrebbero concentrarsi in questa settimana. Il mese prossimo sarà sempre favorevole, ma potreste avere un po' di nervosismo. Ci vuole calma e sangue freddo, potete lo stesso raccogliere buoni frutti.

Sagittario – Questo è un periodo di transizione, di passaggio. C'è ancora qualche perplessità, frutto di eventi precedenti. La vostra coscienza interiore cerca di farvi capire qual è la strada della felicità, quel percorso giusto da fare per essere appaganti in amore. Non vedete l'ora di lavorare con qualcuno. Mentre il vostro collaboratore si occupa dei dettagli del vostro progetto, potete concentrarvi sul quadro generale. Non dimenticate di ringraziare il vostro partner dopo aver tagliato il traguardo.

L'oroscopo di lunedì 18 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata qualcuno di voi inizia a capire che è arrivato il momento di chiudere una storia dolorosa e di regalarsi una vita affettiva più soddisfacente.

Qualcun altro, invece, potrebbe lasciar perdere le tensioni esterne per lasciarsi coccolare dal partner d’amore. Coloro che riprendono a lavorare dopo gli ultimi mesi, devono guardare il lato positivo della vita. Il vostro implacabile ottimismo può attirare la fortuna, l’amore, il denaro e le varie opportunità creative. Mentre gli altri faticano ad andare avanti, voi potete passare da una vittoria a un’altra, senza nessun sforzo.

Acquario – Questa potrebbe essere una giornata di battibecchi e di incomprensioni. Le tensioni potrebbero dipendere dalla famiglia, dal partner o dagli amici. L'oroscopo consiglia di armarvi di pazienza e di lasciare scivolare tutto addosso. In ambito lavorativo potreste avere qualche difficoltà.

Si tratta di problemi che potete risolvere subito, se siete ben organizzati. Occhio ai fornitori e ai colleghi invadenti, segnate tutto quello che dovete fare per non dimenticare nulla.

Pesci – Si prospetta un periodo un po' insidioso per la sfera affettiva, ma in questa giornata di lunedì vivete l’amore in maniera serena. La vostra capacità di andare d’accordo con persone rende facile il vostro lavoro. Qualcuno potrebbe farvi una bella proposta, spetta a voi scegliere. Potreste trovare il modo di incrementare le entrate, se ci sapete fare. Attenzione al nervosismo e a qualche imprevisto. Nulla, però, che non possiate risolvere, soprattutto se starete attenti a non mischiare le vostre vicende private con quelle lavorative.