L'oroscopo del 19 maggio è pronto ad annunciare novità e notizie che riguardano la giornata in esame. Per i nativi dell'Ariete si prospetta un periodo ottimo per il campo professionale, affaristico. Per le persone nate sotto il segno del Cancro, invece, è un periodo molto movimentato. Di seguito, l'astrologia applicata alla giornata di martedì 19 maggio e le previsioni zodiacali su amore e lavoro da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete – Le vostre questioni di cuore sono in ottime mani e potreste rendere reali i vostri sogni nel cassetto. Convivenza, l'arrivo della cicogna, l’incontro con la persona giusta, oppure vendicarsi di una persona che in passato vi ha fatto soffrire.

Insomma, esprimete un desiderio e affidatelo alle stelle, potrebbe davvero realizzarsi. Ottimo periodo per la professione, il denaro e gli affari. Avete dalla vostra parte astuzia, capacità di comunicazione, forza di persuasione.

Leone – Molti problemi di cuore potrebbero derivare dalle continue intromissioni della famiglia. Tenete a cuccia suocere e parenti serpenti. Lasciatevi travolgere dalla passione, è sempre un metodo efficace per eliminare qualsiasi problema. Anche se con il vostro partner tutto fila liscio dovete mettere in conto qualche momento di disagio. Le coppie che non litigano mai, forse sono irreali. Aspetti vantaggiosi sia negli affari che nel settore della comunicazione. Arriveranno giornate molto propizie che miglioreranno la vostra attuale posizione oppure vi aiuteranno a trovare una nuova occupazione, se ne siete in cerca.

Sagittario – Questo è un periodo felice per la vostra vita affettiva. Questo è un cielo ideale anche per chiudere i conti con il passato. Vi aspettano momenti romantici ma ricordate che il vostro punto di forza è la capacità di dialogare, di comprendere la persona che avete di fronte e, naturalmente, di farvi capire.

Sfruttate queste doti per i vostri propositi. In campo professionale potrebbe andare davvero molto bene. Se avete già un lavoro, migliorerete sempre di più, giorno dopo giorno. Sempre con forza e grinta raggiungerete traguardi importanti.

Previsioni di martedì 19 maggio per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro – Questo periodo vi aiuta a conoscere gente, a farvi notare e a godervi anche il tempo libero come voi preferite, almeno fin tanto che rimarrete single. Infatti, presto potreste incontrare una persona speciale con cui iniziare un rapporto intenso e magico. Dimenticate però il passato che potrebbe rendervi un po' pessimista. Se state cercando lavoro e sperate di migliorare la vostra attuale posizione, impegnatevi subito, non rimanete inerti. Il cielo vi favorisce e le entrate potrebbero migliorare.

Vergine – Periodo favorevole per mettere in mostra le vostre abilità comunicative. Se avete scritto qualcosa, inviatelo a qualcuno per la pubblicazione, Le persone che vi stanno attorno sono ammaliate dal vostro fascino, umorismo e dalla vostra intelligenza.

In serata potreste sentire il desiderio di avere qualcosa in più. Leggere qualcosa d’interessante o pianificare il prossimo viaggio vi permetterà di allargare i vostri orizzonti, senza nemmeno uscire di casa. vi sosterrà nelle nuove amicizie, vi renderà vivace, disponibile e accattivante. In campo lavorativo potrebbe farsi strada anche l’incertezza, il dubbio. Le stelle vi consigliano di mettere in cantiere i vostri progetti più ambiziosi in questo periodo.

Capricorno – Nel rapporto c'è un velo di noia, in tal caso potrebbe essere giunto il momento di rompere i ponti e voltare pagina. Si prospetta un periodo favorevole per le questioni pratiche, potete mettere in cantiere un progetto o chiudere una collaborazione ormai inefficiente.

In campo professionale iniziate a intravedere una lucina in fondo al tunnel. I guadagni iniziano a lievitare lentamente, la situazione generale è in netto miglioramento. Anche chi è in cerca di una nuova occupazione non deve perdere la speranza.

Astrologia giornaliera per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli – La vita di coppia sembra procedere bene. Un terzo scomodo potrebbe ficcare il naso nei vostri affari di coppia e mettere a rischio la vostra relazione. Se la vostra unione è incerta e ci sono motivi di disaccordo, preparatevi a una bella discussione con il partner. In campo lavorativo potrebbero esserci ritardi, errori nel vostro operato o in quello di chi collabora con voi.

Sorvegliate le consegne dei fornitori e rileggete quello che scrivete. È la migliore strategia per tamponare eventuali intoppi.

Bilancia – Anche se il comportamento di qualcuno può sembrarvi del tutto incomprensibile, c'è una spiegazione logica se si considerano le cose da una prospettiva più ampia. Riportate la vostra mente a un’epoca in cui indossavate una maschera per nascondere le vostre paure e ansie. Questo è ciò che questo individuo sta vivendo ora. Esprimere i vostri giudizi non aiuterà a migliorare la situazione; è meglio essere compassionevoli. Un pensiero gentile può innescare una serie di cambiamenti positivi, soprattutto in questa giornata. Avete una gran voglia di migliorare il vostro budget, di guadagnare, di trovare un lavoro meglio remunerato.

Le occasioni potrebbero esserci, concentratevi soprattutto in questa giornata ma non dimenticate mai la prudenza.

Acquario – In questo periodo avete la possibilità di migliorare il dialogo di coppia. Se ci sono tensioni o problemi in sospeso sfruttate questa giornata di martedì per chiarire tutto. Inoltre, lasciatevi andare alla passione soprattutto se state insieme da moltissimo tempo; ogni tanto c'è bisogno di rinnovare il rapporto con il partner. Ottima apertura per la professione, anche se dovete mettere in conto stanchezza, dubbi, timori. Questa è una fase di consolidamento. Se cercate le novità, ci saranno ma non adesso. Per le svolte più radicali dovete aspettare ancora qualche mese.

L'oroscopo di martedì 19 maggio per i segni d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro – Periodo movimentato, qualcuno di voi impazzisce dietro una persona complicata, altri si perdono in relazioni impossibili, altri ancora hanno deciso che non vale la pena soffrire per amore e preferiscono darsi alla pazza gioia. Incontri, flirt e occasioni non mancano per nessuno. Questa è giornata ideale per fare un'eccellente presentazione professionale, anche se è attraverso una videoconferenza. Siate pronti a dare risposte dettagliate alle domande. Sfortunatamente qualcuno che è vicino al vostro cuore può sentirsi trascurato, rassicuratelo della vostra lealtà, ma l'oroscopo vuole ricordarvi che vi è permesso di perseguire ciò che è importante per voi.

Scorpione – Vi aspetta un periodo vantaggioso per l'amore, i sentimenti e gli affetti. Le stelle annunciano momenti piacevoli destinati a lasciare una firma importante nella vostra vita amorosa. Molto dipende da voi, da ciò che desiderate realmente. In questo periodo potreste compiere un passo falso e accettare qualcosa che non fa per voi. Riflettete prima di impegnarvi e non lasciatevi spaventare dalle richieste, potete farcela.

Pesci – Stagione appassionata per i vostri sentimenti. Tagliate corto con le ipocrisie, le insoddisfazioni, le situazioni che non vi corrispondono più. Fate le pulizie di primavera anche negli affetti, aprite le finestre del vostro cuore e fate entrare aria fresca. Vi basta solo un piccolo sforzo per tornare più carichi di prima in campo lavorativo.

La vostra mente è in gran fermento e potete indirizzare i vostri sforzi per raggiungere gli obiettivi che vi stanno a cuore. Si annuncia un periodo positivo per il denaro e il lavoro, ma dovete solo fare attenzione alle distrazioni.