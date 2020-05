L'Oroscopo del 9-10 maggio è pronto a passare in rassegna le previsioni astrologiche del weekend e a rivelare come volgerà a conclusione questa settimana movimentata. Tante cose sono accadute in queste giornate: qualcuno è tornato a lavorare, altri hanno rivisto una persona cara e altri ancora hanno affrontato un lungo e bizzarro viaggio. Tra chi ha avuto il coraggio di osare e chi invece ha nutrito ancora molta paura, eccoci giunti al weekend della resa dei conti. Tutti i nodi verranno al pettine!

Non resta che approfondire nel dettaglio le previsioni astrali di ciascun segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete al Cancro

Ariete - Tornerà l'armonia all'interno delle mura domestiche e finalmente vi lascerete alle spalle gli ultimi avvenimenti. Sabato avrete del lavoro da svolgere, mentre domenica potrete prendervela con comodo. Non rimandate a oltranza i vostri progetti, basta dedicargli quotidianamente un po' di tempo. Tuffatevi nella lettura, avrete modo di avventurarvi in storie emozionanti che vi allieteranno il fine settimana.

Toro - Weekend di recupero. Dopo una settimana movimentata, in cui vi siete destreggiati tra lavoro, casa e famiglia, finalmente avrete modo di staccare la spina. Quest'anno avete imparato delle lezioni importantissime, per questo non vi lamenterete più per ciò che accadrà. Prendete la vita come viene e apprezzate la quotidianità: si vive una volta sola. L'amore potrà tornare protagonista, tutto dipenderà da voi.

Gemelli - Fine settimana positivo e da trascorrere come più vi aggrada. Avrete due serate importanti e soprattutto rigeneranti. Man mano che il tempo passa, ogni cosa sta tornando al suo posto. Non lasciatevi persuadere dalle chiacchiere altrui, seguite sempre il vostro istinto. Possibili novità o aggiornamenti sulla situazione generale: cercate sempre di tenere alta la guardia, perché non è ancora giunto il momento di rilassarsi del tutto.

Cancro - L’Oroscopo parla di un weekend di recupero psicofisico, la vostra mente è stata messa a dura prova nei mesi precedenti. Ci sono state delle giornate davvero brutte e da cancellare completamente dalla memoria. Non vedete l'ora che arrivi l'estate, forse volete partire, viaggiare o fare un bel bagno a mare. Rilassatevi e non permettete alle preoccupazioni di tormentarvi. Domenica sera un po' di ansia da ritorno non vi farà chiudere occhio.

Previsioni astrali del fine settimana, dal Leone allo Scorpione

Leone - Tornerete a ruggire come l'animale che raffigura il vostro segno zodiacale. Vi siete rimessi in carreggiata durante la settimana, perciò sarete piuttosto stanchi nel weekend.

Avrete 48 ore da dedicare al riposo e alla sistemazione delle piccole cose personali. Programmate il vostro tempo distribuendo impegni e hobby durante la settimana che verrà. Possibili telefonate o novità.

Vergine - Sabato sarà una giornata incentrata interamente sulle questioni di famiglia e/o di cuore. Comincerà a muoversi qualcosa e saranno lanciate nuove proposte o progetti. La serata sarà molto interessante, ma occhio a non fare le ore piccole. Domenica vi alzerete riposati e sarete in modalità recupero. Tempo al tempo e tornerete ad abituarvi alle nuove disposizioni.

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a non abbassare la guardia.

Nei giorni scorsi c'è stato tanto movimento e vi siete impegnati per riprendere il ritmo di un tempo. Adesso che avete imparato ad apprezzare le cose in modo maggiore, non avete più intenzione di lamentarvi. La questione finanziaria risulterà ancora incerta, perciò datevi da fare e non distraetevi.

Scorpione - Weekend proficuo e di recupero psicofisico. Non sono stati dei mesi facili, ma adesso c'è un po' di tregua che andrà sfruttata nel migliore dei modi possibili. Cercate di evitare le discussioni, in famiglia si può andare d'accordo rispettando gli spazi di ogni membro. Se non avete avuto tempo per farlo durante la settimana, cercate di correre ai ripari e fate dell'attività fisica.

Non eccedete con lo zucchero, i grassi e la caffeina.

Oroscopo 9-10 maggio dal Sagittario al Pesci

Sagittario - La Luna vi sarà amica in questo weekend. Potreste sentirvi molto stanchi dopo la corsa effettuata durante questa lunghissima settimana. Rimettersi in carreggiata, specialmente dopo essere rimasti per tanto tempo fermi, non è sempre facile: abbiate pazienza e presto ingranerete la marcia. Sabato sera qualcuno avrà una gran voglia di tuffarsi in nuove conoscenze, mentre altri prediligeranno il tradizionale relax tra le mura di casa (magari in dolce compagnia). Domenica, invece, dovrete assolutamente riposare, perché vi aspetterà un'altra settimana al cardiopalma.

Capricorno - Domenica la Luna entrerà nel vostro domicilio apportando un bel po' di cambiamenti: tornerete a sentirvi padroni di voi stessi. Rivedete l'andazzo di questa settimana, chiedetevi com'è andata e cosa volete migliorare. Avrete 48 ore di puro relax, specialmente nelle serate. Qualcosa si muoverà per quelle coppie che desiderano allargare la famiglia. Non abbuffatevi, anche se la tentazione di trasgredire sarà elevata.

Acquario - Questa prima parte dell'anno è stata veramente complicata. Ci sono state delle perdite e dei rallentamenti, vi siete ritrovati a vivere una soluzione incerta e a tratti terrorizzante.

Maggio, però, impone di voltare pagina a testa alta. Dunque mettete da parte ogni sentimento negativo e concedetevi la possibilità di guardare avanti. Superate i vostri limiti e le vostre paure, in tal modo diverrete più forti. Queste 48 ore permetteranno alle vostre ferite di guarire, purché lo vogliate davvero.

Pesci - L’oroscopo rivela che una situazione difficile potrà essere lasciata alle spalle, ma tutto dipenderà da voi. Ci sono cose che, nonostante non vi facciano bene, non volete lasciar andare. Permettetevi di rialzarvi in piedi e di guardare oltre i vostri limiti. Se c'è stata una sconfitta, superatela accettandola.

La vita si regge su un equilibrio instabile, si sale e si scende: verrà il momento della rivincita.