L'oroscopo di domani, mercoledì 6 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà per ciascun segno dello zodiaco. Innanzitutto segnaliamo lo spostamento lunare dalla Bilancia allo Scorpione. Si preannunciano 24 ore piene di emozioni sia positive che negative. Dopo un rientro caotico per via di quanto accaduto nei giorni precedenti, qualcuno si sente già stanco mentre altri ancora aspettano di tornare in pista. La voglia di amare, di ritrovarsi e di rinnovarsi perdurerà per tutta la settimana, perciò non bisognerà cedere il passo alla pigrizia o alla demoralizzazione.

In casa e fuori ci sarà molto da fare, ma con le dovute precauzione. Giornata decisiva per i nati dei Gemelli mentre i Pesci risulteranno di buonumore. Andiamo ad approfondire le previsioni della giornata per ciascun segno osservando anche l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Mantenete alto il focus, specie di questi tempi critici. Ogni cosa andrà rivista e sistemata per quanto possibile. Non rematevi contro e spegnete la vocina interiore che di tanto in tanto vi denigra.

Se una certa cosa non vi riesce bene o nutrite dei dubbi, potete sempre imparare e cercare dei chiarimenti. In questo 6 maggio i vostri pensieri faranno le capriole. Vi ritroverete nel bel mezzo di una lotta tra la voglia di incominciare un nuovo percorso e la tremenda paura di fallire. In realtà, l'unico vero fallimento è non provarci affatto. Eliminate ciò che non vi serve più e fate spazio al nuovo.

Vergine - 11° in classifica - Aspettatevi una giornata decisamente sottotono, ma non fatevi stravolgere dalle emozioni negative. Qualche perplessità non mancherà, avete bisogno di tornare a carburare come una volta ma state riscontrando una marea di difficoltà e di problemi. Non siate critici e scorbutici con gli altri anche se qualcosa o qualcuno potrebbe farvi storcere il naso. La vostra attenzione risulterà scarsa e sarete inclini alle distrazioni.

Cercate di dedicarvi a qualcosa di rilassante per riequilibrare la vostra mente e non pretendete troppo da voi stessi.

Ariete - 10° posto - La giornata potrebbe cominciare in modo turbolento. Dovrete correre avanti e indietro tra centinaia di attività, perciò in serata crollerete completamente sfiancati. C'è bisogno di recuperare un certo ritardo, di rimettere in piedi un'attività o di risanare un conto in rosso. Bollette, spese per la casa e tasse varie purtroppo non si pagano da sole. Cercate sempre di mantenere la calma anche se ciò potrebbe risultare difficile in alcuni contesti. Comunque sia, non avete nulla da invidiare a nessuno, mantenetevi umili e affrontate di petto ogni avversità.

Sagittario - 9° in classifica - Non sprecate il tempo a rimuginare a lungo su ogni cosa perché la vita è breve. Se state uscendo da un difficile periodo, potreste ancora sentirvi appesantiti e tristi, ma tempo al tempo ed ogni ferita sarà cicatrizzata. Chi ha perso un amore, prossimamente vivrà una nuova avventura emozionante. Chi ha perso un lavoro, invece, presto ne troverà un altro più intrigante. Imparate dagli errori del passato perché perseverare negli sbagli è diabolico. In famiglia cercate di essere più pazienti, fate conto che ogni persona ha la sua personalità.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° posto - Superate le difficoltà iniziali da rientro, a partire da queste 24 ore comincerete ad ingranare. Siete rimasti fin troppo tempo fuori gioco perciò bramate dalla voglia di tornare a carburare come un tempo. Con la forza di volontà si arriva al traguardo anche se potrebbe volerci un po' di tempo. Evitate le distrazioni e tutto ciò che avvertite come sbagliato/negativo. Non siete dei robot, quindi non colpevolizzatevi se avete avete preso una grossa cantonata. Dagli errori si può sempre imparare e correggere il tiro, solo alla morte non c'è rimedio.

Acquario - 7° in classifica - La tensione iniziale di alcune settimane fa comincerà a dileguarsi. Anche se lentamente, comincerete a sentirvi indubbiamente meglio e più sicuri delle vostre capacità. Tenetevi a debita distanza dai soggetti negativi e che non vi valorizzano abbastanza. Siete un segno ricco di qualità, perciò non date retta a ciò che si dice in giro e pensate solamente a voi stessi e ai vostri cari. Possibili movimenti economici in giornata. Una notizia sopraggiungerà di soppiatto.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 6 maggio invita a puntare il tutto per tutto sulle prime ore della mattinata.

Dunque, dedicatevi a pieno ritmo al vostro lavoro o allo studio. Non trascurate nulla, anche le piccole cose hanno la loro importanza. Leggete molto, curiosate e aggiornatevi attraverso dei corsi online. Gli stimoli non vi mancheranno! Il mese di maggio vi ha restituito la voglia di fare e di primeggiare, non a caso avete deciso di rimettervi in forma in vista dell'estate e di rinnovare il guardaroba o il mobilio. Le occasioni busseranno alla vostra porta purché voi permettiate a esse di trovarvi. Nulla piove dal cielo e niente è dovuto: rimboccatevi le maniche e fatevi valere!

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche annunciano l'uscita lunare dal vostro domicilio.

Ciononostante continuerete a carburare al massimo delle vostre forze anzi, sarete molto più lucidi. Avere in mente un progetto e un piano ben dettagliato, aiuta a definire la strada da percorrere. Quindi, se mirate a un determinato obiettivo, non sottovalutate i dettagli e mettete nero su bianco tutte quelle azioni che dovrete necessariamente compiere. Qualcuno è tornato a lavorare a pieno ritmo altri invece sono ben lontani dalle performance di un tempo. Qualunque sia la vostra situazione, arriverete in cima alla montagna un passo alla volta perché niente è impossibile nella vita.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani annuncia un buon aspetto astrale. Ogni pezzo del puzzle combacerà e questa sensazione vi risulterà gradevole. Vi sentirete importanti e al centro del mondo. Il pessimismo di alcune settimane fa, scomparirà del tutto lasciando spazio ad un rinnovato ottimismo. Vi state prendendo più cura di voi stessi, cercate solamente di non dare adito alle dicerie della gente che ultimamente dominano sul web. Vestitevi bene e uscite a prendere un po' di sole (con la protezione), vi farà bene e porterà una bella dose di buonumore nella vostra vita.

Leone - 3° in classifica - Avete le idee ben chiare ed anche la determinazione. Sapete benissimo che con il gioco di squadra si vince, ma ci vuole un valido capitano a guidare la nave altrimenti si rischia di affondare. Avete la stoffa del leader, non a caso il vostro segno raffigura il re della savana. Lasciatevi guidare dal vostro istinto. In questo mercoledì potreste avventurarvi in nuove sfide, ricevere dei complimenti oppure togliervi delle gradite soddisfazioni, insomma accadrà qualcosa di importante. Qualche nativo di questo segno ha dovuto tagliare delle spese di recente, ma entro luglio/agosto tutto tornerà a quadrare.

Gemelli - 2° posto - Questa potrebbe rivelarsi una giornata decisiva: o dentro o fuori! La vostra energia sarà piuttosto evidente e vi dedicherete con passione al vostro lavoro/studio. Qualsiasi progetto abbiate in mente, potrà essere realizzato purché siate costanti, tenaci e pazienti. In queste 24 ore, aspettatevi un'emozionante notizia interessante. Entro la fine dell'anno, inoltre, concluderete un certo affare che potrebbe fruttarvi qualcosa in più. Avete bisogno di entrate extra, in tal caso effettuate un'accurata ricerca e non date nulla per scontato. Fisico in miglioramento, continuate a prendervi cura di voi stessi.

Scorpione - 1° in classifica - 'Chi ben comincia è già a metà dell'opera'. Questa sarà la vostra migliore giornata della settimana, per cui non sprecatela! La Luna entrerà nel vostro segno sin dalle prime luci del mattino ed eliminerà ogni incertezza. La calma è molto importante, senza di essa è facile incappare in errori. Fare le cose con superficialità, inoltre, spesso risulta essere controproducente. Ecco perché dovete necessariamente prendervi tutto il tempo che vi occorre per ritrovare l'equilibrio mentale e fisico, a partire da questo mercoledì. In giornata avvertirete la piacevole sensazione che ogni cosa sta tornando al suo posto.