Le previsioni zodiacali dell'8 maggio sono in grado di far comprendere alcune situazioni, legate all'amore di coppia e ai cuori solitari, di tutti i segni presenti nello zodiaco. In particolare l'Ariete dovrebbe preoccuparsi di cose più concrete, mentre l'Acquario dovrebbe accettare i consigli di un amico. Il Capricorno dovrebbe curare maggiormente il proprio aspetto.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di rimanere con i piedi per terra, il vostro rapporto non ha bisogno di voli pindarici.

I single potranno districarsi in maniera egregia e girare a loro favore una situazione complessa.

Toro: il vostro rapporto di coppia risulterà essere poco chiaro e si potrebbero creare delle tensioni. Se siete alla ricerca dell'anima gemella farete grossi passi avanti in ambito sentimentale.

Gemelli: non cercate alibi e siate maggiormente presenti, il vostro partner richiede più attenzioni. I cuori solitari avranno la possibilità di confrontarsi con una persona molto affine al loro modo di pensare.

Cancro: la relazione sentimentale in cui siete coinvolti vi sta prendendo tantissimo, attenzione a non esagerare. I single potrebbero ritrovarsi ben presto in una storia molto bella e piena di presupposti positivi.

Leone: il vostro amore sta toccando vette davvero entusiasmanti, avere lottato molto e ora state riscuotendo i giusti meriti. Non siate troppo frettolosi nel voler trovare l'amore, continuate a cercare ma non in maniera oppressiva.

Vergine: dialogate maggiormente con il partner, da buone idee comuni potrebbero scaturire delle belle iniziative di coppia. Se siete cuori solitari non cercate di stravolgere repentinamente la vostra vita sentimentale.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siate maggiormente accorti, cercate di comprendere in fretta alcune dinamiche di coppia. I single potranno affrontare un corteggiamento in maniera anomala, ma potrebbero riuscire nel loro intento.

Scorpione: la relazione di coppia che state vivendo non sarà molto felice, ci potrebbero essere battibecchi e litigi che rovineranno l'atmosfera che volevate creare. I single non saranno disposti ad accettare compromessi.

Sagittario: volete tutto e subito e questo potrebbe provocare dei dissidi con la vostra dolce metà. Avete deciso di rimanere per un po' soli, se è questo quello che realmente volete procedete in quella direzione.

Capricorno: abbiate maggior cura di voi stessi, il vostro partner non vi vuole assolutamente vedere trascurati. La vostra anima gemella potrebbe ben presto palesarsi, siate pronti ad accogliere il suo amore.

Acquario: non siate troppo istintivi, ragionate su alcune decisioni che vi siete messi in testa di prendere. I cuori solitari potrebbero aver bisogno di qualche consiglio da parte di un vero amico.

Pesci: il vostro rapporto sentimentale sta pian piano cadendo in una profonda crisi, cercate di fare meno danni possibili. Non è il momento adatto per buttarsi a capofitto in nuovi amori, pazientate e non demordete.