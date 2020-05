L'oroscopo del 6 maggio è pronto a dire la sua sul probabile andamento del terzo giorno della settimana in corso. I segni del Toro e del Cancro devono evitare a tutti i costi le discussioni con il proprio partner. Per i nativi della Vergine si prospetta una giornata davvero tranquilla. In primo piano, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per la prima sestina zodiacale.

Oroscopo del giorno 6 maggio: Ariete, Toro

Ariete – Amore intrigante. Chi ha il cuore libero può divertirsi in tutte le occasioni, senza sentirsi oppresso da nessuna zavorra.

Le coppie in crisi sono davanti a un bivio, è arrivato il momento di scegliere una strada che faccia bene a entrambi. Ciò che otterrete in questo periodo sono gli errori. Essi, infatti, vi spingono a mettere un punto e a iniziare da zero alcuni progetti, questa volta con più spirito d'iniziativa ed entusiasmo.

Toro – Ci potrebbero essere delle accese discussioni con il partner, riguardo al vostro modo di vestire e di atteggiarvi. Il partner vorrebbe tenervi legati a un ruolo che non vi appartiene.

Evitate le discussioni poiché potreste passare dalla parte del torto. Il vostro partner è anche più furbo di voi e conosce i vostri punti deboli. In campo professionale non vi manca la forza e la capacità di rinnovarvi. Non è questione di intraprendenza ma è il vostro stile di vita che vi porta a fare certe scelte azzeccate.

Previsioni zodiacali di mercoledì 6 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – In campo amoroso, questo non è un periodo come ve lo aspettavate in quanto siete ancora presi dall'apatia emotiva che vi ha accompagnato nei mesi di lockdown.

Non avete tanta voglia di conoscere persone e non gradite certe compagnie. Anche le finanze a vostra disposizione sono alquanto scarse e questo potrebbe infastidirvi, poiché avreste voglia di togliervi qualche sfizio. L'oroscopo raccomanda di non perdere la pazienza. Aspettate che tutto ritorni alla normalità.

Cancro – Evitate le discussioni d’amore, anche quando credete di avere ragione lasciate stare, altrimenti dalla vostra bocca potrebbero uscire parole che non pensate seriamente.

Trascorrete il tempo con chi amate, è un vero peccato sprecarlo tenendo il muso. In campo lavorativo non affannatevi troppo nell'inseguire un nuovo progetto, è meglio attendere tempi migliori. Nel frattempo, studiate e prendete in considerazione anche le idee degli altri. Alla fine di questo mese potreste tirare un sospiro di sollievo.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – In questo periodo dovete essere molto cauti e attenti con il linguaggio, dovete ritrovare l’equilibrio giusto e armarvi di pazienza. Insomma, sarà una sfida con voi stessi, non solo con il partner. Le relazioni stabili sembrano andare a gonfie vele.

Le coppie che nel recente passato si erano raffreddate ora tornano a riscaldarsi. In campo lavorativo, se nel recente passato siete stati costretti ad abbandonare un progetto, adesso potete costruire le basi su cui erigerlo. L'oroscopo raccomanda di non sprecare tempo e di non trascurare la sfera professionale.

Vergine – La tranquillità è molto importante in amore. In questi tempi critici siete riusciti a mantenere un clima tranquillo anche in famiglia. I single che trasmettono tranquillità sono molto corteggiati. Valutatene qualcuno, anche se non avete particolare necessità di accasarvi. In campo lavorativo dovete avere pazienza, se volete vedere realizzato un vostro progetto.

Tante sorprese non proprio positive potrebbero aver ridotto il vostro entusiasmo, ma recupererete in fretta nel momento in cui inizierete a vedere i primi spiragli di luce.