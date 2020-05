L'Oroscopo di domani lascia presagire una giornata di recupero per i Pesci e per la Bilancia, che, soprattutto in ambito lavorativo, può concludere affari vantaggiosi o avviare progetti interessanti. Toro cauto nel lavoro, dove qualcuno potrebbe ostacolarvi. Leone fuori forma.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di mercoledì 6 maggio 2020 da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 6 maggio da Ariete a Pesci

Ariete: è un momento molto interessante per i sentimenti, le stelle vi sostengono e riaccendono la passione all'interno dei rapporti di coppia, anche in quelli più complicati.

Progetti originali e innovativi possono nascere in ambito lavorativo durante il mese di maggio.

Toro: questa giornata potrebbe portare delle agitazioni in ambito lavorativo, qualcuno infatti potrebbe tentare di ostacolarvi o di mettervi in cattiva luce. Siate cauti. Bene l’amore. Alti e bassi per il fisico.

Gemelli: l’oroscopo del 6 maggio lascia presagire una giornata ricca di energie e vitalità, in cui, soprattutto in ambito lavorativo, si può ottenere molto. Vi sentirete intuitivi e con le giuste ispirazioni.

Serenità in amore.

Cancro: durante le prossime 24 ore potrebbero nascere delle agitazioni in ambito familiare o in amore. Causa dei conflitti potrebbe essere soprattutto la gestione della casa o la sfera economica. A fine giornata qualcuno potrebbe avvertire un calo di energie e risentire di lievi malesseri, meglio concedersi un po’ di riposo.

Leone: il consiglio delle stelle per questa giornata è di tenere sotto controllo il fisico e limitare gli sforzi.

Potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico o dentistico. Bene l’amore, cautela nei rapporti tra genitori e figli. Serenità in ambito lavorativo.

Vergine: l’oroscopo del 6 maggio lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa, ideale per concludere un affare o avviare un investimento. Armonia all’interno dei rapporti di coppia, la passionale si riaccende.

Bilancia: sono giornate interessanti per gli affari e la vita pratica, le stelle ci fanno sapere che i progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo dell’anno sono destinate a qualcosa di grande. Recupero in amore.

Scorpione: durante questa giornata il più grande ostacolo che incontrerete potrebbe essere rappresentato proprio dal vostro orgoglio. La vostra testardaggine vi impedisce di chiarire dei conti in sospeso con una persona cara e dunque di ritrovare la pace.

Sagittario: l’oroscopo del 6 maggio consiglia cautela. Meglio guardarsi intorno e capire bene con chi si ha a che fare prima di avviare nuovi progetti o rinunciare a qualcosa.

Conflitti in amore.

Capricorno: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di circondarsi di persone di fiducia, degli alleati su cui poter contare. Mai come in questo momento avete bisogno del sostegno delle persone che amate. Ottima la forma fisica.

Acquario: potrebbero essere 24 ore movimentate per il segno, che potrebbe trovarsi ad affrontare liti e discussioni in ambito sentimentale e in famiglia. Particolarmente faticosi si riveleranno i rapporti tra genitori e figli, cercate di farvi rispettare senza ostentare la vostra autorità o rischiare di ottenere il risultato opposto.

Pesci: è un momento di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Certo non tutte le problematiche troveranno soluzione ma è comunque possibile iniziare a rimettere ordine in alcune questioni. Bene l’amore.