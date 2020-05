Domenica 10 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove e Plutone nel segno del Capricorno, mentre Marte e Saturno sosteranno in Acquario. Venere permarrà in Gemelli come Urano, il Sole e Mercurio continueranno la loro orbita in Toro. Infine, Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Scorpione, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: affettuosi. Nel focolare domestico i nativi quest'oggi potrebbero dimostrare il loro affetto alle persone care con maggiore semplicità e, come piacevole conseguenza, ne riceveranno altrettanto.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Scorpione: passionali. La scintilla della passionalità avrà buone chance di riaccendersi durante il giorno conclusivo della settimana, con grande soddisfazione del partner che ultimamente lamentava una certa trascuratezza.

3° posto Cancro: chiarimenti. I diverbi e le ruggini che si sono venute a creare durante le scorse giornate potrebbero necessitare di una o più discussioni chiarificatrici che, con tutta probabilità, quest'oggi avranno un epilogo soddisfacente.

I mezzani

4° posto Bilancia: lavoro top. Le questioni professionali, sopratutto per chi opera alle dipendenze altrui, andranno presumibilmente a gonfie vele in queste 24 ore per i nativi, che potranno contare sull'appoggio e sulla collaborazione dei colleghi.

5° posto Leone: prospettive mutate. La Luna Piena del 7 maggio ha posto i nati Leone delle prime due decadi di fronte ad un'analisi accurata delle loro priorità, ed oggi che il Luminare si sposta in Capricorno è ora di attuare nuove strategie, figlie di una nuova prospettiva.

6° posto Capricorno: perplessi. Nell'ambiente lavorativo il rapporto con capi e referenti potrebbe risentire di qualche incomprensione, che farà storcere il naso ai nativi. Rispondere a tono, però, sarebbe controproducente quindi meglio ingoiare qualche rospo.

7° posto Toro: fiacchi. La mole energetica su cui presumibilmente conteranno quest'oggi i nativi sarà esigua e molti tra loro decideranno di dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, provando a ricaricare le batterie in vista delle prossime giornate.

8° posto Vergine: amore flop. Le faccende di cuore risentiranno, c'è da scommetterci, di qualche contrasto planetario di troppo, Venere in primis, che andrà ad intaccare l'armonia di coppia. Sarà bene stringere i denti, però, evitando di dire qualcosa al partner di cui pentirsi poco dopo.

9° posto Sagittario: umore flop. Le attese, i rimbalzi e le complicazioni che paiono costellare il mondo della professione nativa potrebbero minare il tono umorale, rendendoli indisponenti anche con la dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: disorganizzati. Domenica che potrebbe rivelarsi piuttosto confusa per i nati Acquario che, specialmente al lavoro, non riusciranno ad organizzarsi a dovere programmando, come richiesto dalle loro mansioni, in maniera certosina contatti e scadenze.

11° posto Pesci: fuori giri. Giornata da prendere con le pinze quella che pare prospettarsi per i nati del segno, i quali avranno poche chance di ottenere risultati soddisfacenti in ambito professionale, malgrado l'impegno profuso.

12° posto Ariete: bizzosi. I Luminari di Terra non sono propriamente un biglietto da visita cucito ad hoc per i nativi che, difatti, risentiranno probabilmente di un certo nervosismo che, però, non andrà sfogato ne al lavoro e nemmeno in famiglia.