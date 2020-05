Le previsioni per l'oroscopo di questa settimana vedono in primo piano Venere nei Gemelli che inizia il moto retrogrado. Questo vuol dire che bisognerà fare molta attenzione a quello che si vuole comunicare. Alcuni rapporti, infatti, potrebbero modificarsi, perché si avrà voglia di dire ciò che davvero si pensa. Qualcuno dirà che la coppia non funziona più, qualcun altro, invece, comunicherà i propri sentimenti. Un altro transito importante è quello di Marte che entra nei Pesci il giorno 13: ci sarà tanta sensualità in più per i Segni d'Acqua, ma vediamo cosa dicono le previsioni Segno per Segno.

Previsioni dall'11 al 17 maggio sull'amore: il Toro fuggirà dal partner

Ariete - Le previsioni per voi Ariete sono buone: fino al 13, infatti, continuerete a vivere il vostro rapporto di coppia piuttosto bene anche dal punto di vista dell'eros. In seguito, il passaggio di Marte nei Pesci potrebbe, però, ammorbidirvi troppo e Giove negativo per la terza decade potrebbe portare insofferenza nei confronti di un partner di vecchia data.

Toro - Dal 13 maggio Marte vi sarà, finalmente, favorevole. Quelli di voi che stanno soffrendo in amore a causa di Saturno in Acquario potrebbero trovare il coraggio di rompere la coppia oppure di dire, chiaro e tondo, che vogliono avere un periodo in cui stare da soli e riflettere su cosa fare.

Gemelli - C'è tanta carne al fuoco per voi Gemelli! Marte si mette in posizione critica: attenzione a non litigare con il partner nel fine settimana. Venere nel vostro Segno va in moto retrogrado: per qualcuno c'è il rischio di un ritorno dal passato, magari una telefonata o un messaggio che vi arriverà con la scusa di sapere come avete passato la quarantena. Non fate i birichini!

Oroscopo della settimana: Marte sarà positivo per il Cancro

Cancro - Il pianeta che vi porta buone notizie è Marte che passa nel Segno dei Pesci e, quindi, va in posizione per voi favoreole. Questo vuol dire che vi rimetterete in moto in modo molto costruttivo e potrebbero esserci anche novità in arrivo per il lavoro. Per l'amore, invece, ci sarà maggiore vicinanza e maggiore comunicazione con il partner.

Leone - Le previsioni per voi Leone parlano di una fase di relax in arrivo. Dal 13 maggio Marte esce dall'opposizione e questo renderà meno pesante ogni situazione, sia nel lavoro che nell'amore. Alcuni di voi in questo periodo hanno sofferto la lontananza da chi amano; altri, invece, si sono resi conto che la convivenza non è sempre ottimale. In ogni caso, adesso avrete modo di iniziare a capire cosa davvero volete.

Vergine - Per voi Vergine in coppia c'è aria di ribellione. Secondo le previsioni, a causa di Marte e Mercurio in aspetto negativo, potreste essere molto polemici e intolleranti: il partner non avrà scampo!

Il consiglio è, certo, di non guardare sempre il pelo nell'uovo, ma anche di farvi valere nel caso in cui abbiate ragione, solo che dovete farlo con meno aggressività.

Previsioni ok per Scorpione: magnetici e seducenti più che mai

Bilancia - Voi della Bilancia inizierete una fase molto delicata per la vostra vita amorosa. Venere in Gemelli vi aiuterà a capire cosa volete fare di un rapporto che già da tempo è in crisi. In questa settimana Marte esce dalla posizione favorevole che finora vi ha aiutato a sopportare una situazione ormai finita: alcuni di voi se ne renderanno conto durante la serata del 17 maggio.

Scorpione - L'Oroscopo è ottimo dal 13 maggio per la vostra forma fisica: Marte va in posizione a voi super favorevole. Sarete pieni di energia e molto, molto magnetici! Alcuni di voi sono pronti a iniziare un nuovo rapporto, quelli in coppia, invece, potranno approfittare del weekend per vivere una serata romantica e sensuale con il partner.

Sagittario - Le previsioni dicono che potreste fare i birichini. Venere potrà far venire fuori quella parte di voi che ama fare nuove conoscenze (anche virtuali), che ama il flirt senza impegno e, quindi, rischiate di cadere nella trappola del tradimento. Dovete essere cauti, se non volete incrinare il vostro rapporto.

Dal 13 maggio per voi sarà davvero molto facile cadere in tentazione.

Capricorno - Sole e Giove continuano a donare positività al vostro rapporto di coppia. Dal 13 avrete Marte favorevole e sarete ancora più presenti, ad esempio, se il partner dovesse avere bisogno di aiuto o del vostro appoggio. Venere vi spinge, però, anche a donare più tempo al lavoro, ma per voi non è una novità.

Acquario - Marte esce dal vostro Segno il giorno 13 e si allenteranno parecchie tensioni. Qualcuno avrà modo di rivedere la persona che ama. Tutti voi, comunque, potrete tornare a vivere le vostre giornate come più vi piace e sarete anche meno stressati.

Venere in Gemelli retrograda vi darà modo di ripensare ad alcune decisioni prese in passato.

Pesci - Marte entra nel vostro Segno: dovete osare! Parlate di più con chi vi piace, scrivete a quella persona che non sentite da tempo e che è sempre nel vostro cuore. Insomma: uscite dal vostro guscio. La posizione di Venere nei Gemelli porterà anche nuove conoscenze per i single: è tempo di muoversi!