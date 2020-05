Giovedì 28 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna in sosta nel segno del Leone, nel frattempo Giove assieme a Plutone stazioneranno in Capricorno. Venere ed il Sole permarranno in Gemelli come Saturno che continuerà il moto nel segno dell'Acquario. In ultimo, Urano proseguirà il transito in Toro, così come Nettuno insieme a Marte che rimarranno stabili sui gradi dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: passionali. Un giovedì all'insegna dell'amore in casa Sagittario, grazie alla spinta propulsiva della Luna leonina che formerà un felice sestile con Venere.

Meno entusiasmante, invece, il dialogo col partner frenato dalla congiunzione Sole-Venere in Gemelli.

2° posto Ariete: chiarimenti. Giovedì che si rivelerà, con ogni probabilità, ideale per sistemare alcuni contrasti del menàge amoroso tramite un dialogo costruttivo e lungimirante, che porrà le basi per scongiurare di arroccarsi sulle stesse posizioni nel prossimo futuro.

3° posto Leone: lavoro top. Da un lato ci sarà il partner che reclamerà doverose attenzioni, dall'altro i nativi del segno vorranno concentrarsi, a ragion veduta, nelle faccende professionali che sembreranno avere margini di miglioramento.

I mezzani

4° posto Gemelli: famiglia d'origine. Il focus odierno nativo, come sottolinea Venere retrograda in quinta casa, potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria.

I nativi chiederanno il loro aiuto per risolvere una spinosa faccenda. Il supporto, giunto tempestivamente, sarà molto apprezzato.

5° posto Bilancia: cambio d'atteggiamento. Similmente al segno dei Gemelli, la quinta casa venusiana avrà presumibilmente un ruolo fondamentale in questo giovedì, ponendo l'accento sulla figura genitoriale e suggerendo un repentino cambio d'atteggiamento.

6° posto Acquario: ostinati. La Luna nell'amico/nemico Leone renderà, con tutta probabilità, i nati Acquario oltremodo determinati nel perseguire i loro obiettivi professionali, malgrado gli imprevisti potrebbero non mancare. Amore in stand-by.

7° posto Scorpione: abbuffate. I buoni propositi per una corretta alimentazione potrebbero essere accantonati quest'oggi dai nativi che, invece, preferiranno concedersi dei pasti luculliani senza remore, sebbene il partner proverà a richiamarli all'ordine.

8° posto Pesci: diplomatici. Grazie alla diplomazia, una delle loro peculiarità innate, i nativi riusciranno a cavarsela anche nelle discussioni professionali più controverse. Qualche collega, però, mangerà la foglia quindi sarà bene evitare di rigiocare questa carta in futuro.

9° posto Toro: spossati. Le energie potrebbero essere ridotte al lumicino quest'oggi in casa Toro, facendo optare molti nativi per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico e ripartire più grintosi che mai già dal giorno successivo.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: pensierosi. Gli alti e bassi dell'umore che potrebbero costellare la giornata nativa saranno figli delle problematiche quotidiane, relative a professione e finanze, e instilleranno nelle loro menti diversi pensieri pessimistici.

11° posto Capricorno: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda il fronte professionale nativo; i risultati potrebbero stentare ad arrivare creando una controproducente insoddisfazione che sarà riversata sul versante amoroso.

12° posti Vergine: venali. Stare attenti al bilancio economico è buona norma, ma forse questo giovedì i nati Vergine esagereranno in tal senso ponendo attenzione al centesimo. Tale atteggiamento potrebbe essere etichettato come venale da qualche amico caro.