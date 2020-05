L'Oroscopo di domani, 27 maggio, è pronto a svelare cosa attende ai 12 segni zodiacali. La Luna lascerà il Cancro e transiterà nel domicilio del Leone, rendendo questo mercoledì pieno di forza. Coloro che sono concentrati sull'andamento della carriera e delle finanze potranno fare affidamento sullo sprint ritrovato, che in queste 24 ore sarà maggiore del solito. I nativi del Cancro avranno a che fare con una giornata decisamente particolare, mentre i Pesci risulteranno affascinanti e carismatici. Giungeranno delle notizie importanti per i Leone, mentre per il Toro sarà il momento di prendere delle decisioni.

Di seguito nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° in classifica - Sarà un mercoledì lunatico che vi vedrà impazienti e irrequieti. Forse c'è un problema economico o lavorativo che vi tormenta, oppure in famiglia o in amore c'è aria di tensione. Qualunque sia la difficoltà è probabile che il problema possa risiedere dentro di voi. Potrete superare ogni ostacolo purché vi incamminiate nella giusta direzione. Da tempo dentro di voi sentite la forte esigenza di dover effettuare dei cambiamenti. L'agitazione sarà nell'aria a causa di una certa attesa.

Qualche nativo della Vergine uscirà per sbrigare delle commissioni, in tal caso sarà meglio non perdersi in lunghe chiacchiere e tagliare corto. Cercate di rimettere in sesto il vostro fisico sistemando l'alimentazione. Quando siete stressati o avete un problema pesante tendete ad abbuffarvi.

Ariete - 11° posto - L'amore farà la sua entrata in scena durante il mese di giugno, per cui cercate di portare pazienza e di farvi trovare pronti sia mentalmente che fisicamente.

Le coppie, invece, non dovranno preoccuparsi, perché il legame risulta indistruttibile. Nei mesi estivi, però, qualche attrito di tanto in tanto si affaccerà alla finestra, ma con la giusta dose di pazienza e indulgenza riuscirete a tenete tutto sotto controllo. All'interno dell'ambiente di lavoro dovrete tenere la bocca chiusa, poiché potrebbero nascere dei fastidiosi fraintendimenti.

Dunque non schieratevi e pensate agli affari vostri. Tenete d'occhio il telefono o la posta elettronica, perché giungeranno delle novità sostanziali.

Sagittario - 10° in classifica - L’Oroscopo del 27 maggio raccomanda di non prendere decisioni impulsive, poiché rischierete di avere una difficilissima giornata. Sbagliando si impara, per cui non rammaricatevi se avete commesso degli errori o se avete preso una cantonata. In queste 24 ore dovrete tenere la testa alta e affrontare eventuali insidie con lo spirito giusto. Vi ritroverete a scambiare due parole con un collega o una persona amica, ma soppesate su ciò che direte. Chi studia sarà decisamente preoccupato e stressato per via di un certo esame da dover sostenere prossimamente.

Dopo un'intensa giornata di duro lavoro preferirete rilassarvi davanti alla televisione. I cuori solitari potranno al più presto tornare in carreggiata.

Gemelli - 9° posto - Mercoledì impegnativo su più fronti. Dovrete correre avanti e indietro tra faccende domestiche e questioni lavorative. Chi ha tra le mani un certo affare immobiliare, dovrà pazientare. Vi ritroverete a rivedere dei conti perché qualcosa non vi quadrerà, forse avete speso più del dovuto o siete sommersi di bollette abbastanza salate per i vostri gusti. Prendetevi cura del vostro fisico, ne gioverà anche la mente. Le sorprese spesso possono risultare imbarazzanti o deludenti, ciononostante siete bravi a fare buon viso a cattivo gioco.

Una persona a voi cara in questo difficile momento si trova distante. Non lasciatevi trasportare dall'illusione. Cercate di fare meno viaggi mentali altrimenti rischierete di stressarvi ancora di più con conseguenze evidenti sulla pressione.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di una giornata particolare e vi mettono in guardia da qualche imprevisto. Dovrete essere intraprendenti. Qualche attrito in famiglia rischierà di mandare in fumo dei piani. Non scoraggiatevi. Se volete raggiungere una certa posizione dovrete essere tenaci e perseveranti. Leggete, studiate e chiedete consiglio agli esperti, solo così potrete tentare un salto di qualità davvero notevole.

C'è un membro della famiglia che forse non sta vivendo un periodo sereno, in tal caso cercate di comportarvi in modo indulgente nei suoi confronti e tendete una mano. Approfittate della Luna in Leone per scoprire i vostri talenti reconditi: valete più di quanto pensate. Vacanze all'orizzonte, cercate di non ridurvi all'ultimo minuto.

Bilancia - 7° posto - Avrete modo di trascorrere buona parte di questa giornata fuori, forse per questioni personali o lavorative. Qualcuno avrà maggiori chance di scovare un impiego, anche part time. Cercate di non disdegnare nulla, le stelle invitano a prendere tutto per buono. Fino a metà pomeriggio sarete molto focalizzati e produttivi, quindi dovrete premere il piede sull'acceleratore ed essere il più possibilmente conclusivi.

Evitate di perdere tempo in pettegolezzi. Generalmente nella vostra quotidianità siete talmente indaffarati, perciò arrivate a sera del tutto privi di energie. Chi ha superato i 40 anni preferisce di gran lunga trascorrere la serata in relax assoluto, magari davanti a un'entusiasmante serie tv.

Pesci - 6° in classifica - Giornata serena anche se in famiglia, o all'interno della sfera amorosa, potrebbero esserci ancora dei recenti problemi da affrontare. La comunicazione scarseggerà, perciò sarà meglio parlare il meno possibile e godersi le ore in assoluta tranquillità. Presto avrete modo di affrontare un cambiamento generale in cui dovrete tirare fuori tutto il vostro potenziale. Avete un carattere fantasioso e un pochino infantile, ma va bene così.

Dovrete cercate di sbrigare una certa questione entro il fine settimana, chiedete aiuto qualora dovessero insorgere degli imprevisti. Occhio ai fornelli.

Scorpione - 5° posto - Sarà un importante mercoledì. Preparatevi ad aprire la porta a una serie di occasioni e/o di novità destinate a lasciarvi a bocca aperta. Saranno 24 ore favorevoli alla ricerca di un'occupazione, dunque sistemate il curriculum e togliete il superfluo: badate al sodo e non divagate. Possibili incontri conditi di sguardi bollenti, anche nei mezzi pubblici sarà possibile rifarsi gli occhi. I cuori solitari sono alla ricerca di emozioni e avventure dato che hanno bisogno di scrollarsi di dosso un difficile periodo. Programmate una vacanza, anche di pochi giorni, in questo modo potrete staccare la spina e rigenerare mente e corpo.

Le coppie giovani che devono sposarsi stanno ultimando i preparativi e provano un miscuglio di vivide emozioni.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 4° in classifica - Questa prima parte del 2020 ha regalato un sacco di episodi che difficilmente dimenticherete. Si può affermare che siete cambiati, dentro di voi siete più maturi, forti e consapevoli. Avete letto, riflettuto e capito tantissime cose, per tale ragione sarete più che pronti a superare eventuali imprevisti lavorativi o di studio. In questo periodo siete presi da un certo programma televisivo particolare e non vedete l'ora di divorare un nuovo episodio. Chi si è lasciato o separato da qualche anno entro l'estate farà una conoscenza importante, destinata a durare nel tempo.

Portate avanti la dieta intrapresa, questa giornata vi offrirà una marcia in più. In famiglia tornerà la quiete dopo la tempesta.

Toro - 3° posto - Aspettatevi un mercoledì in cui potrete svoltare. Farete i salti di gioia e potrete staccare la spina. Qualche single potrebbe avere un appuntamento galante, mentre le coppie si lasceranno andare alla passione bollente. Il primo pomeriggio sarà uno dei momenti più rilassanti di questo mercoledì, dunque cercate di riposare senza pensare ai fastidiosi problemi. Scrollatevi di dossi l'opinione degli altri, non potete rinunciare a essere ciò che siete solamente per il timore di essere criticati. Avrete modo di recuperare terreno all'interno del vostro lavoro.

All'orizzonte si intravede un aumento della busta paga o un nuovo ordine produttivo. Affari immobiliari in vista.

Capricorno - 2° in classifica - Un chiarimento potrebbe giungere in giornata, che darà una svolta al resto della settimana. Questo è un periodo particolare, siete alla ricerca di un equilibrio interiore, vi sembra di essere stati troppo a lungo sulle montagne russe. Continuate a sognare in grande, anche quando vi invitano a mettere i piedi a terra. Un po' di svago vi aiuterà a schiarire i pensieri. Da tempo state pensando a una ristrutturazione o a un cambio di look, in questa giornata tutto sarà maggiormente possibile dato che la fortuna vi verrà incontro. Basta compiere un passo alla volta per arrivare in cima alla montagna del successo.

Siete un segno che lotta, perciò seguite sempre il vostro istinto. Buoni investimenti in arrivo.

Leone - 1° posto - Finalmente tornerete a ruggire come l'animale che simboleggia il vostro maestoso segno. Nei giorni passati un evento vi ha sconquassato interiormente, ma questo mercoledì porterà maggiori consapevolezze. Vi sentirete meravigliosamente bene, non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente. Proverete delle piacevoli sensazioni. Con il partner di sempre l'amore risulterà solido e compatto. Sarà possibile avanzare delle richieste, fare proposte e/o progetti. Buone occasioni per chi è in cerca di un impiego o di un'avventura sentimentale. Non saranno da escludersi dei colpi di fulmine, inoltre aspettatevi delle notizie importanti.