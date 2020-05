Per il fine settimana che intercorre fra sabato 30 e domenica 31 maggio 2020 molti segni dello zodiaco avranno a che fare con un recupero sensibile delle energie come nel caso della Bilancia, mentre ci saranno delle situazioni di tensione professionale per i nati del segno del Toro.

Il Cancro ed il Capricorno dovranno necessariamente attendere il momento giusto per realizzare i propri progetti.

Gemelli romantico ma distratto

Ariete: qualche piccola consapevolezza vi spingerà a trascorrere il fine settimana da soli, o comunque con il partner per poter non soltanto riposare, ma anche per avere una visione d'insieme sulle prossime mosse in ambito familiare.

Toro: sarete colmi di ansia e nervosismo, sul lavoro avrete una giornata alquanto particolare durante il sabato: servirà tutta la vostra determinazione e capacità per far fronte all'affare più oneroso. Purtroppo non ritroverete la serenità troppo presto.

Gemelli: il romanticismo sarà alla base di questo weekend, purtroppo però questa focalizzazione sugli affetti e sul partner potrebbe inevitabilmente trasformarsi in notevoli ritardi nella gestione professionale.

Cancro: per molti progetti i tempi per attuarli saranno abbastanza maturi, mentre per altri dovrete procedere senza essere troppo impulsivi e badando ad eventuali ritocchi per non rallentarvi in un secondo momento.

Leone: avrete dei guadagni assicurati, sebbene ci sia qualche dubbio che purtroppo non vi permetterà di raggiungere alcuni dei vostri fini.

I presupposti per poter avanzare di carriera però non saranno così lontani.

Vergine: avrete maggiori probabilità di essere più accondiscendenti e di dialogare del più e del meno con familiari ed amici. Anche se ci saranno dei dettagli che vi infastidiranno, non saranno problematici al punto da intavolare una discussione.

Scorpione intuitivo

Bilancia: già dalla serata di sabato avvertirete i primi effetti di un riposo fatto bene e che vi ricaricherà abbastanza per poter sfoggiare la vostra vivacità ed esuberanza nella domenica, anche sul posto di lavoro.

Scorpione: sarete molto intuitivi dal punto di vista logistico per quanto riguarderà la sfera professionale, mentre per l'ambito sentimentale ed emotivo potreste apparire molto 'stralunati' e a tratti distratti.

Sagittario: recupererete qualche amicizia che avete perduto nel corso degli anni e che in questo momento potrebbe avere una ribalta significativa nel vostro cuore. Avrete dei ricordi in comune che vi commuoveranno.

Capricorno: sicuramente avrete molta più sicurezza nell'affrontare l'aspetto organizzativo, ma questo weekend comunque non avrete occasione di far valere le vostre idee e di rivalutare le decisioni già prese.

Acquario: le energie progressivamente in calo vi daranno motivo per fermarvi per un po', magari staccando la spina con qualche accorgimento in più per non annoiarvi durante il riposo. La domenica in famiglia vi metterà di buon umore.

Pesci: con molta riluttanza, riprenderete il lavoro con qualche piccola situazione a livello gestionale non del tutto tranquilla.

I colleghi vi daranno sicuramente una mano, ma dovrete essere voi a cambiare le carte in tavola.