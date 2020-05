L'Oroscopo del giorno 18 maggio 2020 è pronto ad alzare il sipario sulle previsioni zodiacali di lunedì, giorno di inizio di una nuova settimana. A dare riscontro sul periodo, positivo o negativo che sia, l'Astrologia, sempre disponibile a mettere in chiaro l'andamento quotidiano sia in amore che nel lavoro. A essere valutati, come ormai da consuetudine, gli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Sotto analisi dunque i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante la giornata e quali saranno i segni più fortunati del periodo? Presto detto: questo lunedì il cielo astrale vedrà emergere su tutti il Sagittario.

Il simpatico segno di Fuoco potrà contare, oltre che sul supporto degli astri in generale, anche sulle splendide opportunità favorite dalla influenza positiva del Sole in Toro. Ottima giornata di avvio settimanale anche per altri due segni, valutati in questo caso entrambi con cinque stelle: Capricorno e Pesci. Di contro invece, a dover sopportare una giornata "sottotono", secondo quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 18 maggio, saranno gli amici dell'Acquario.

A questo punto non rimane altro da fare se non iniziare a dare un senso compiuto alle previsioni zodiacali di lunedì, ovviamente dopo il consueto appuntamento con la scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 18 maggio 2020

Le effemeridi quotidiane hanno stilato già la scaletta riservata ai sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco: curiosi di sapere come è stato valutato il vostro simbolo astrale? In questo caso, la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 18 maggio 2020 non ha dubbi: a poter gongolare saranno solo coloro nativi nel segno del Sagittario, del Capricorno ed in quello dei Pesci, i soli super favoriti sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini quotidiane in generale.

Tutti gli altri segni? Analizziamoli insieme resoconto dettagliato, interpretato come al solito dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo del giorno 18 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★.

Una giornata decisamente da prendere con le pinze, visto le stelle del periodo particolarmente poco avvezze a dare aiuto. Si prevede dunque un lunedì d'inizio settimana poco affidabile per Bilancia. In campo sentimentale, un bel conflitto potrebbe svilupparsi tra famiglia e amore: se in questo periodo state con il classico piede in due scarpe, potreste ritrovarvi in una situazione alquanto imbarazzante... Fate attenzione, qualcuno tenterà (se non lo stesse già facendo) di spifferare alcune vostre cose private a chi non dovrebbe mai venirne a conoscenza! Per i single, in base a quanto espresso dall'oroscopo di competenza, il consiglio in amore è quello di cogliere al volo l’occasione di avvicinare una persona che intriga da tempo: senza impeto, un messaggino tanto per rompere il ghiaccio.

Nel lavoro infine, se siete in cerca di un’occupazione, inviate al più presto eventuale domanda di assunzione, corredate da un curriculum stilato in modo chiaro e completo.

♏ Scorpione: ★★★★. Giornata quasi certamente positiva, valutata nell'oroscopo di lunedì come "normale". In amore, eventuali giochi di coppia saranno da rimandare ai prossimi giorni, infatti in questo avvio di settimana avrete altro per la testa. In coppia, potreste trovare le giuste e meritate soddisfazioni se soltanto, anche per un istante, riusciste ad allentare la tensione ed abbandonarvi alle tenerezze del partner: ce la farete. Comunque sia, coloro che hanno una storia parallela in corso avranno più probabilità di arraffare qualcosina di particolarmente intrigante ed estremamente piacevole, ma a quale prezzo?

Single, a voi l'oroscopo del giorno invita ad essere realisti e fiduciosi. A pesare, certamente il bisogno di avere al proprio fianco qualcuno da amare e su questo non ci piove. Domanda: perché non cercate di innamorarvi sul serio anziché puntare solo e sempre su avventure mordi e fuggi. Nel lavoro, per non mettere in gioco alcune sicurezze continuate a crogiolarvi su posizioni discutibili. Potreste rischiare di brutto, lo sapete? Siate più flessibili.

♐ Sagittario: ’top del giorno. In arrivo un lunedì 18 maggio veramente piacevole. La giornata, per quanto riguarda l'amore, vi vedrà alle prese con una spregiudicatezza insolita, abbastanza difficile da contenere e decisamente intrigante per certi aspetti.

Riuscirete a non combinare guai? Se farete affidamento sullo spirito d’iniziativa, coinvolgendo ovviamente la persona amata, riuscirete a centrare una grossa fetta di obbiettivi messi in agenda nei giorni scorsi. Single, l'Astrologia consiglia in amore l'arrivo di succulente occasioni da cogliere sul nascere. Una persona conosciuta da poco (o che incontrerete a breve) potrebbe risultare a prima vista odiosa o antipatica ma, c'è un grosso "ma": date retta al cuore, già la amate dentro di voi, solo che non vi rendete conto o non volete ammetterlo! Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 18 maggio al Sagittario invoglia a pensare positivo. Il vostro sforzo per emergere dalla massa, portato avanti in modo encomiabile, sarà presto ben ripagato.

Sappiamo che siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto, dunque siate ottimisti.

Astrologia di lunedì 18 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì preannuncia uno splendido avvio settimanale, in ogni sua parte. Anche grazie ad una favolosa Luna in Ariete, in tanti saprete sfruttare al meglio il periodo. Buone soddisfazioni soprattutto a fine pomeriggio e/o inizio serata. In base alle effemeridi del periodo, le previsioni vedono molta fortuna nel comparto relativo ai sentimenti. Nonostante la concentrazione sia tutta protesa verso gli impegni di lavoro, in molti troverete tempo e volontà per dialogare o stare assieme alla persona amata.

Single, curiosità e desiderio di sperimentare cose innovative vi spingeranno alla ricerca di nuovi porti sui quali ormeggiare: fatelo, perché come dice il saggio "Ogni lasciata è persa". Nel lavoro invece, dopo i ritmi stressanti della scorsa settimana, per questo nuovo inizio allenterete decisamente la presa. Iniziate ad occuparvi principalmente di cose a voi più congeniali, magari progetti a più ampio respiro.

♒ Acquario: ★★★. Giornata decisamente strana, cadenzata a tratti da alti e bassi, comunque nel complesso quasi tutto il periodo sarà da considerare "sottotono". L'oroscopo di domani, in merito all'amore, presume possa esserci per molti un discreto rimescolio di emozioni, a volte piacevoli e in altre meno.

Diciamo che si preannuncia per molti di voi Acquario una giornata da prendere abbastanza con le molle: certamente la noia e la solita routine passerà ben lontano dai vostri paraggi. Tenerezza, sensualità e desiderio saranno invece le colonne portanti della giornata per molti di voi single: dai, cogliete al volo qualsiasi opportunità se possibile e ovviamente gradevole, altrimenti createle voi... In campo lavorativo, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, l'invito è quello di riflettete bene riguardo ad eventuali nuove proposte di lavoro. Attenti soprattutto se concernenti un settore nel quale non avete maturato esperienza.

♓ Pesci: ★★★★★. La giornata coincidente con il primo giorno della nuova settimana potrebbe regalare qualche bella soddisfazione in campo sentimentale a più di qualcuno dei Pesci.

In amore, le incomprensioni fioccate nei giorni scorsi riguardanti più di qualche coppia, spesso "condite" dalle solite immancabili rivendicazioni, potrebbero chiudere definitivamente vecchie questioni irrisolte del passato. Approfittate di questa opportunità offerta dalle stelle per tornare a sorridere. Gli astri consigliano tanta pazienza e altrettanto savoir-faire a coloro in status single: se convinti e con fiducia certamente potete farcela. Secondo l'oroscopo del giorno 18 maggio, riguardo il lavoro, tenere un atteggiamento fiducioso e positivo sarebbe l'ideale. Di certo non potete pretendere che tutti vedano le cose allo stesso modo in cui le considerate voi, perciò riflettete. Spesso vi capita di non riuscire a mettere bene a fuoco certe situazioni: a primo impatto sembrano chiare e lampanti, poi si rivelano il contrario di come credevate.