Anche la seconda settimana del mese di maggio sta per giungere al suo termine e l'oroscopo è pronto ad annunciare ciò che potrebbe accadere durante il prossimo weekend, da venerdì 15 a domenica 17 maggio. Secondo le stelle, le giornate in esame potrebbero essere davvero produttive per alcuni segni zodiacali.

L'Ariete rientrerà tra quelli più positivi e fortunati e con lui si potranno vedere anche i nati sotto al segno della Bilancia e del Capricorno. Un po' meno fortunati, secondo le previsioni, coloro nati sotto al segno dei Pesci. Per questi ultimi saranno giornate da "recuperare" in futuro.

Attenzione quindi ad eventuali contrasti non solo con il partner, ma anche con colleghi e familiari.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete saranno tra i più fortunati di tutto il weekend, specialmente se si considera che con il fascino che riescono ad avere potrebbero ottenere tutto ciò che desiderano (ovviamente nei limiti del possibile).

Toro - l'intera settimana è stata da considerare come un periodo di recupero non solo per le energie fisiche, ma anche per quelle mentali ed il fine settimana potrà finalmente essere goduto appieno, o quasi. Attenzione a non strafare, perché le energie per come sono tornate potrebbero andare nuovamente via.

Gemelli - un segno con così tante opportunità è difficile da comprendere. Molti lo definirebbero fortunato, mentre altri lo osserverebbero con ammirazione. Nel frattempo, i Gemelli avranno modo di analizzare con cinica attenzione tutte le opportunità lavorative che la nuova fase porterà.

Cancro - secondo l'oroscopo, i nati sotto al segno del Cancro potranno sfruttare le proprie energie per riuscire a realizzare i propri obiettivi e portare a compimento tutti quei lavori iniziati e lasciati in sospeso.

Vi è da aggiungere che non ci sarà da chiedere al fisico ed alla mente più di quel che riescono a dare.

Leone - il sorriso è già tornato sulle labbra del Leone ed è in grado di donargli nuovo fascino. Le energie non lo abbandoneranno proprio adesso e questa nuova aria che è in grado di respirare gli permetterà di ricostruire la propria vita rendendola migliore di come è attualmente.

Vergine - qualche preoccupazione di troppo potrebbe far saltare i piani che ci si era prefissati per questo fine settimana, eppure si potrà sempre contare sull'aiuto di amici e parenti. Il distanziamento sociale non aiuta i rapporti a progredire e qualche piccolo dubbio potrebbe insinuarsi nella mente di questo segno.

Oroscopo dal 15 al 17 maggio, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questo fine settimana preannuncia giornate positive e propositive per il segno della Bilancia. Nulla sembra essere uguale a prima ed i nati sotto a questo segno riusciranno a godersi questo nuovo periodo nel migliore dei modi. Nulla di cui preoccuparsi sia all'interno della vita sentimentale che lavorativa.

Scorpione - qualche piccola preoccupazione, proprio come accade per il segno della Vergine, potrebbe sorgere nella mente e nel cuore dello Scorpione rendendolo spesso irascibile ed apparentemente depresso. Non si tratterà, ovviamente, di depressione vera e propria, ma di uno stato mentale che spingerà il segno a chiudersi in sé stesso.

Sagittario - la tensione non sembra volere abbandonare il Sagittario neanche durante il weekend. Sarà consigliabile, infatti, affidarsi non solo al proprio buon senso, ma alla propria capacità di analizzare le situazioni e decidere quali sono quelle a cui dare poco peso.

Capricorno - la felicità non mancherà per il Capricorno. Gli affari vanno a gonfie vele ed i rapporti interpersonali con familiari, amici e partner sembrano procedere per il verso giusto.

Niente e nessuno potrebbe rovinare questo periodo.

Acquario - anche il segno dell'Acquario è da considerare tra i più positivi di tutto il fine settimana. La fortuna sembra essere stata elargita un po' a tutti e anche questo segno avrà modo di coglierne i doni. Chi ha in mente progetti per il futuro potrò finalmente muoversi per realizzarli.

Pesci - come già anticipato, tensione e preoccupazione potrebbero rendere un po' movimentate le giornate comprese tra venerdì 15 e domenica 17 maggio. Saranno più fortunati coloro che, in mezzo ai problemi, riusciranno a muoversi egregiamente e districarsi in tutte le situazioni.