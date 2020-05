L'oroscopo di giovedì 14 maggio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna e Saturno in Acquario, Mercurio e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci e, infine, Giove e Plutone in Capricorno.

In questa giornata lo Scorpione sarà molto attento alla moda, mentre il Sagittario avrà bisogno di dare maggiore spazio al riposo.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'oroscopo del 14 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 14 maggio: tanta passione per il Toro e solitudine per Gemelli

Ariete: sarete pronti per tornare all'azione! Tutte le vostre energie verranno incanalate per dare vita a brillanti progetti lavorativi. Avrete moltissime idee in mente e, anche se il tempo sarà poco, riuscirete a riordinarle e a trovare un filo conduttore. Non sarete molto tolleranti davanti a possibili fallimenti, ma l'Oroscopo vi consiglia di non arrendervi perché è solo perseverando che potrete arrivare agli obiettivi desiderati. Il rapporto di coppia procederà senza intoppi, forse vi aspetterete un coinvolgimento emotivo da parte del partner, ma non sarete del tutto insoddisfatti.

Toro: sarà una giornata incentrata sull'amore di coppia.

Non avrete alcun problema ad entrare in relazione con il partner e le vostre conversazioni saranno colme d'affetto e di stima. La presenza della vostre dolce metà vi permetterà di affrontare la giornata con determinazione, ma sarete capaci di trovare l'energia necessaria anche da soli. Adorerete la complicità che si creerà tra voi e cercherete di sfruttare al meglio questi piacevoli momenti.

L'oroscopo suggerisce di non trascurare gli impegni quotidiani perché più avanti potreste essere colti dai senti di colpa.

Gemelli: non sarà una giornata molto positiva per voi, infatti avrete voglia di rimanere lontati da tutti e da tutto. Preferirete non cambiare la vostra routine quotidiana, ma rispettare l'ordine delle attività, così come le avete sempre compiute.

Avrete bisogno di sicurezza e di stabilità, ma sarà inutile cercarle neglio oggetti perchè gli unici che potranno soddisfare questa vostra necessità saranno i vostri affetti. Forse, farete fatica a trovare le parole giuste per aprire il vostro cuore, ma chi vi cuole davvero bene sarà, comunque, in grado di comprendervi.

Cancro: avrete difficoltà nell'instaurare un dialogo produttivo con il vostro partner. I punti di vista saranno troppo diversi per riuscire a trovare un compromesso. L'oroscopo, però, suggerisce di basare la vostra conversazione sul rispetto reciproco, senza cercare di convincere l'altro sulla non validità del suo pensiero. Se riuscirete in questo intento, riporterete la pace nel vostro cuore e in quello della vostra dolce metà.

Attenzione a non attribuirvi colpe che non avrete: è giusto riconoscere i propri sbagli, ma l'eccesso può essere dannoso!

Oroscopo del 14 maggio: tanti impegni per Leone e affetto per Bilancia

Leone: vi sembrerà di non avere abbastanza tempo per riuscire a fare tutte le cose che avrete in mente. Desidererete sfruttare a pieno le vostre qualità, ma tenderete a lasciare in sospeso le attività che inizierete. L'oroscopo consiglia di fargli un piano ben preciso in modo da riuscire a gestire, nel migliore dei modi, i vostri impegni. Il rapporto di coppia non costituirà il fulcro della vostra giornata, ma ricevere amore e affetto vi farà sentire molto meglio con voi stessi e con gli altri. Inoltre, vi sentirete vivaci e desiderosi di instaurare relazioni positive con il prossimo.

Vergine: tenderete a rivalutare il percorso fatto fino a questo momento. Ci saranno tante cose che vorrete cambiare, ma vi sarà più utile concentrarvi sugli aspetti positivi. Un ottimo modo per sentirvi meglio potrà essere quello di trovare un nuovo hobby: dovrà essere qualcosa di semplice da praticare, di rilassante e piacevole. Vi renderete conto di avere un universo di ampissime possibilità davanti a voi e questa consapevolezza vi riempirà il cuore di grinta ed energia. Attenzione a non farvi prosciugare la felicità da chi vede solo il negativo nelle cose.

Bilancia: il vostro desiderio di relax si scontrerà con il bisogno di essere produttivi. Avrete la sensazione di non fare abbastanza, ma sarà solo una vostra percezione.

Parlarne con le persone care vi consentirà di avere un confronto utile a un possibile miglioramento. Vi sentirete molto affettuosi nei confronti del partner, ma ci saranno delle cose che non sarete ancora disposti a rivelargli. L'oroscopo suggerisce di aspettare il momento giusto, ma senza trascinare le questioni troppo a lungo: ciò potrebbe causare incomprensioni future!

Scorpione: proverete un fortissimo desiderio di rinnovare il vostro guardaroba. Non potrete ancora andare in giro per negozi come vorreste, ma sarà molto divertente visionare i cataloghi online dei vostri marchi preferiti. I vostri occhi si spalancheranno davanti ai numerosi capi d'abbigliamento e accessori e inizierete a immaginare dei bellissimi outfit estivi.

Se riuscirete a coinvolgere gli amici, potrete scambiare consigli preziosi e trovare un modo per sfruttare al meglio le potenzialità di Internet. Attenzione, però, a non rimanere per troppo tempo davanti al computer!

Previsioni astrologiche di giovedì 14 maggio: stanchezza per Sagittario e creatività per Pesci

Sagittario: sarete costretti a fronteggiare una grande ondata di stanchezza. Vi sentirete poco produttivi, ma la cosa che vi preoccuperà di più sarà quella di concedervi un rilassante pisolino pomeridiano. L'oroscopo suggerisce di non sottovalutare questo vostro bisogno e di provare a dedicare più tempo al riposo notturno: se vi mancheranno le energie, ogni vostro obiettivo diventerà più difficile da realizzare!

Il partner, forse, nutrirà preoccupazioni eccessive nei vostri confronti, spiegategli, con gentilezza, come vi fa sentire questa situazione.

Capricorno: vi sentirete molto liberi dal punto di vista sentimentale. Avrete voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e di conoscere persone dinamiche e attive. Se siete già fidanzati, forse, potrebbe essere giunto il momento per osservare con occhio critico il vostro rapporto. Sarà molto importante capire se è una relazione che vi fa stare bene o se sarà necessario apportare dei cambiamenti. L'oroscopo consiglia, però, di non prendere decisioni affrettate e di non agire all'oscuro del partner: il rispetto sarà la prima cosa da tenere a mente!

Acquario: finalmente, avrete chiaro il vostro obiettivo.

Non sarà facile lavorarci su perché dovrete capire come organizzarvi nel modo più opportuno. L'oroscopo consiglia di non togliere spazio agli affetti più cari per darne al lavoro: il benessere personale è dato soprattutto dall'amore delle persone care. Amerete trascorrere del tempo assieme ai figli e vi farà davvero tanto piacere sperimentare nuove attività. Sarete un punto di riferimento essenziale per loro e, forse, potranno esservi rivolte delle domande difficili da gestire. Non demordete: se sarete voi stessi, tutto andrà per il meglio!

Pesci: non avrete voglia di dedicarvi ad attività troppo pesanti dal punto di visto intellettuale, ma preferirete dare sfogo a tutta la vostra creatività.

Inizierete ad analizzare possibili creazioni a cui dare vita e questo vi riempirà il cuore di gioia. Le persone accanto a voi saranno ben contente di farsi coinvolgere nei vostri progetti, ma fate attenzioni a dare la notizia solo agli amici degni della vostra fiducia. Purtroppo, ci sarà chi, colto dall'invidia, cercherà di buttarvi giù di morale. L'oroscopo consiglia di non dare alcun peso a queste negatività e di pensare solo a ciò che vi farà stare bene.