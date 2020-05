L'oroscopo di mercoledì 13 maggio riserverà tantissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna, Marte e Saturno in Acquario, Mercurio e Venere in Gemelli, Giove e Plutone in Capricorno e infine, Nettuno in Pesci.

In questa giornata, i nati sotto il segno del Toro e dei Pesci avranno bisogno di recuperare la fiducia in loro stessi, mentre l'Acquario avrà in mente nuovi progetti lavorativi. Scopriamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'Oroscopo di mercoledì 13 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 13 maggio: Ariete oltre i limiti, novità per i Gemelli

Ariete: avrete bisogno di tempo per dedicare spazio al vostro benessere personale. Forse, non vorrete fermarvi e tenderete a sfruttare tutte le vostre energie per cercare di superare i vostri limiti, ma dovrete capire quando passare ad altro. L'oroscopo consiglia di cercare di organizzare al meglio la giornata per non dare spazio solo ad attività complesse e impegnative. Avrete bisogno d'affetto e d'amore e quindi della presenza delle persone care. Chi vi sarà accanto riuscirà a comprendere tutte le sfaccettature del vostro carattere e a confortarvi.

Toro: avrete bisogno di recuperare fiducia in voi stessi.

Non sarà un processo facile, ma se vi concentrerete sulle vostre qualità, anziché sui vostri difetti, riuscirete nel vostro intento. Forza e determinazione saranno i due elementi chiave di questa giornata, ma non potrete contare solo su voi stessi: l'affetto del partner sarà di vitale importanza. Inoltre, l'oroscopo suggerisce di non sottovalutare i consigli degli amici perché nelle loro parole, forse, troverete qualcosa che vi fornirà degli stimoli del tutto nuovi.

Gemelli: tenderete a revisionare la vostra routine quotidiana per cercare di inserire tutti i vostri hobby preferiti. Il tempo vi sembrerà troppo poco e le attività inconciliabili con esso, ma non temete: sarà sufficiente organizzarvi per riuscire a fare tutto. L'oroscopo, però, suggerisce di non togliere spazio al sonno perché sarà l'unico modo che avrete per recuperare le energie.

Forse, trascurerete il vostro partner, ma non per vostra volontà: ci saranno degli imprevisti che vi impediranno di comunicare con lui. Con le spiegazioni adeguate eviterete liti e incomprensioni.

Cancro: sarà una giornata all'insegna della passione. Avrete occhi solo per il vostro partner e non vorrete pensare a niente che non sia il suo affetto. Discuterete di questioni importanti, però, grazie alla sintonia che ci sarà tra voi, le parole nasceranno spontanee e vi troverete concordi su molteplici aspetti. Potrebbe essere un buon momento per iniziare a organizzare un nuovo piano d'azione: darete priorità ai sentimenti e al lavoro. Attenzione a non trascurare l'importanza di una dieta sana: qualche golosità sarà permessa, ma senza esagerare!

Oroscopo del 13 maggio: ansia per la Vergine, bisogno di libertà per la Bilancia

Leone: avrete voglia di rimettervi in gioco e di mostrare a tutti il vostro valore. Non ci sarà bisogno di conferme esterne perché saprete perfettamente gestire tutte le vostre risorse. Proverete un forte desiderio di frequentare gli amici: vi mancheranno molto le uscite serali e le risate in gruppo! Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare chat e videochat per rimanere in contatto, non sarà proprio la stessa cosa, ma la vostra inventiva vi aiuterà a realizzare attività divertenti anche attraverso uno schermo. Per esempio, potreste proporre di vedere un film tutti assieme!

Vergine: non sarà una giornata facile d'affrontare perché non riuscirete a gestire molto bene la vostra ansia.

Avrete paura per il futuro e per le scelte imminenti da prendere. Forse, cercherete di intromettervi un po' troppo nella vita dei vostri cari, ma questo atteggiamento non sarà dettato dalla mania di controllo, solo dal vostro desiderio che tutti stiano bene. L'oroscopo suggerisce di provare a fare qualche attività che in passato si era rivelata utile per gestire lo stress. Diminuendo la vostra agitazione, riuscirete a rapportarvi meglio con le persone amate.

Bilancia: verrete travolti da un estremo bisogno di libertà, soprattutto emotiva. Avrete voglia di entrare in contatto con persone nuove e di conoscere tutti i lati caratteriali dei vostri affetti più cari. Il partner non comprenderà questo vostro bisogno di aprirvi al mondo, per lui le cose andavano bene anche prima, ma con pazienza e pacatezza, forse, riuscirete a spiegargli il vostro punto di vista.

Sarà importante per voi dedicare del tempo alla musica perché vi permetterà di entrare in empatia con sentimenti che prima ignoravate.

Scorpione: grinta e determinazione si alterneranno a un calo d'umore. Cercherete di trovare un senso a questa giornata, ma vi sentirete poco motivati. L'oroscopo consiglia di non arrendervi e di continuare a cercare attività che possano soddisfare il vostro bisogno di dinamicità. Importante sarà non sottovalutare le vostre idee perché tra tanti pensieri potrebbe essercene uno davvero vincente. Sarete pronti a entrare in contatto con gli affetti più cari, ma non sopporterete lamentele eccessive e non avrete paura di farlo notare.

Previsioni astrologiche di mercoledì 13 maggio: scelte per il Sagittario

Sagittario: sarete pronti a riprendere in mano la vostra vita, ma dovrete affrontare alcune difficoltà. Il vostro senso del dovere, forse, vi spingerà a compiere azioni che non desidererete realmente. L'oroscopo consiglia di scegliere sempre in base alla vostra volontà e mai in relazione alle influenze altrui. Dal punto di vista lavorativo, la situazione subirà un piccolo incremento: avrete ancora molto da migliorare, ma le nuove evoluzioni positive vi daranno degli stimoli per tornare a dare il massimo. Attenzione a non trascurare gli affetti più cari.

Capricorno: le tre parole chiavi di questa giornata saranno: amore, divertimento e curiosità.

Non riuscirete a stare lontani dal vostro partner e cercherete di coinvolgerlo in tutte le vostre attività. Sarà una vicinanza soprattutto emotiva, anche se non mancheranno i piccoli gesti romantici. Avrete voglia di divertirvi e di non pensare a niente, ovviamente non vi sarà possibile organizzare un party, ma saranno sufficienti piccole azioni per migliorare la vostra giornata. Inoltre la vostra voglia di conoscere e di esplorare sarà irrefrenabile!

Acquario: l'amicizia ricoprirà un ruolo fondamentale in questa giornata. Avrete bisogno di consiglia da parte di un amico sincero, ma fate attenzione a chiedere alla persona giusta. Inoltre, sul momento, potreste storcere il naso davanti a parole troppo veritiere, ma analizzando la situazione, vi renderete conto che seguendo quel consiglio potrete migliorare.

Dal punto di vista lavorativo, sarete pronti a ripartire, ma non arrendetevi se all'inizio non riuscirete a ottenere i risultati sperati: sarà sufficiente un periodo di tempo maggiore!

Pesci: una delle vostre risorse principale avrà sede nella vostra fantasia. Il vostro animo da sognatori vi consentirà di vagliare improbabili alternative, che potrebbero garantirvi un grande successo. Preferirete agire da soli piuttosto che coinvolgere altri nei vostri piani, ma questo non vi penalizzerà perché avrete modo di sviluppare un contatto profondo con tutte le vostre qualità. L'oroscopo suggerisce di valorizzare i vostri gusti sulla moda perché questo vi consentirà di acquisire maggiore sicurezza in voi stessi.