L'Oroscopo di domani, giovedì 14 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Saranno 24 ore molto interessanti e soprattutto differenti. Ciascun segno avrà la sua bella gatta da pelare, tuttavia non mancheranno notizie esplosive come nel caso dell'Acquario. Tornerà a gongolare lo Scorpione dopo un periodo di alti e bassi, mentre i nativi del Toro avranno ancora delle difficoltà finanziarie. Approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 1° in classifica - Una ripresa si intravvederà entro la fine di questa settimana, perciò dovete tirare fuori tutta la vostra caparbietà.

Sarà una giornata tranquilla anche se sarà meglio fare attenzione agli sbalzi climatici che potrebbero appesantirvi le vie respiratorie. Nutritevi meglio, queste 24 ore saranno favorevoli alle diete, per cui se volete tornare in forma per l'estate e smaltire i chili accumulati negli ultimi mesi, datevi da fare senza procrastinare più. Bene l'amore di coppia, i più giovani hanno in cantiere di allargare la famiglia. Presto giungerà una notizia esplosiva.

Scorpione - 2° posto - In famiglia o nella sfera amorosa, finalmente tornerà il sereno. In questi giorni avete penato tanto brancolando nel buio. Ma se c'è l'amore, ogni mareggiata può essere superata. Sfruttate le vostro energie celesti per portarvi avanti nel lavoro.

Anche se in questo periodo siete stati costretti a subire un dimezzamento della paga o a lavorare di meno, non dovete disperare. Giungeranno tempi migliori e vi riprenderete ciò che vi appartiene.

Capricorno - 3° in classifica - Risultano buone le previsioni astrali dell'oroscopo di questa giornata di metà settimana.

Giove vi conferirà tutto il necessario per combattere un'eventuale battaglia. Occhio alla fame da stress, cercate di consumare più frutta e verdura onde evitare difficoltà nei prossimi giorni. In amore dovrete essere più spontanei e sorprendere il partner.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà riappropriarvi della vostra lucidità mentale.

Ultimamente avete ricevuto solamente brutte notizie ma voi siete troppo tosti per essere scalfiti. Continuate a sognare in grande. In queste 24 ore, grazie a Marte nel vostro domicilio, avrete lo spirito battagliero. Offrite un sorriso ed un sostegno ad un vostro caro che sta attraversando un periodo deprimente e sente di non potercela fare. Nessun problema per le coppie innamorate mentre i cuori solitari dovranno attendere che le acque si calmino.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 5° in classifica - Mercurio nel segno è un'arma a favore. Smettetela di crogiolarvi nel dolce far niente e datevi da fare. In queste 24 ore vi sentirete ringiovaniti e pieni di progetti. Attenzione ai desideri!

Sono state numerose le lezioni che avete appreso dalla vita, soprattutto in quest'ultimo periodo. Quando una cosa non funziona è del tutto inutile tirarla avanti per le lunghe anzi, è sempre meglio mettere un punto e andare a capo. Dunque, ripartite con una nuova energia e mentalità, se la settimana non è incominciata bene potete sempre raddrizzarla. Maggio e giugno saranno due mesi pieni di sorprese ed emozioni.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 14 maggio vi vedrà rimettervi in carreggiata. In quest'ultimi tempi avete deragliato più volte e questo vi ha condotto all'esaurimento nervoso. Siete estremamente stufi di essere continuamente bersagliati, avete bisogno di una tregua! Avrete la tentazione di gettare alle ortiche tutti i sacrifici fatti sinora.

Continuate a martellare finché il chiodo non risulterà ben inserito. Le stelle vedono avvicinarsi venti favorevoli ma dovrete tenere duro per tutta la settimana. Fate una lista dei vostri sogni: è bene avere in mente più alternative.

Toro - 7° in classifica - Sarà possibile recuperare un certo ritardo e di fare pace con il passato. Purtroppo le finanze risulteranno 'KO' e dovrete avere pazienza. Tutte quelle incomprensioni scaturite negli ultimi tempi, scemeranno via ma tutto dipenderà da voi. Il lavoro non vi soddisfa o forse in amore manca l'intesa di prima. Comunque sia, in queste 24 ore potrete affidarvi al Sole che scioglierà il ghiaccio del vostro cuore. Tirate fuori la grinta e partite all'attacco, il destino non si può fermare.

Sagittario - 8° posto - Non sfogatevi con il cibo, queste saranno 24 ore mediocri. Gli astri saranno altalenanti nei vostri confronti, perciò dovrete mantenere alta la guardia. Tenete in pugno il controllo della vostra mente, solo così potrete evitare il peggio. Siete in attesa di un evento in particolare o forse siete impegnati con dei preparativi, in tal caso rivedete ogni cosa e riconsiderate delle alternative. In un periodo del genere è molto importante avere dei piani B e C a disposizione.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a non perdere la calma davanti agli imprevisti che potrebbero presentarsi in giornata.

Forse durante la settimana è accaduto un episodio estremamente pesante che vi ha stravolto nel profondo o forse in amore o in famiglia c'è stata un po' di maretta. Qualunque sia il problema, avete una bella gatta da pelare! Cercate di tenere la mente aperta e contate fino a dieci prima di esporre il vostro pensiero.

Vergine - 10° posto - State vivendo un periodo degradante condito di imprevisti e sconforto totale. In queste 24 ore ancora vi sentirete giù d'umore ma dovrete cercare di reagire e di guardare avanti. L'amore è un capitolo dolente, soprattutto se siete soli o se il partner si trova a diversi chilometri di distanza. A breve potreste ritrovarvi a dover prendere una decisione importantissima perciò fate attenzione ai particolari e riflettete con cura.

Mantenetevi un po' più flessibili in questa giornata.

Leone - 11° in classifica - Le preoccupazioni sul futuro non mancano mai, ma dovete imparate a prendere la vita con filosofia e consapevolezza. Occupatevi dei problemi solamente quando spunteranno. Sarete altamente irascibili in questa giornata, vi sentirete presi per i fondelli ma cercate di non andare in escandescenze. Se volete migliorare, in qualsiasi campo, dovete mettercela tutta e curare i dettagli altrimenti presto o tardi ne pagherete le conseguenze.

Ariete - 12° posto - L'oroscopo vede che state attraversando un periodo colmo di contraddizioni. Annaspate per tirare avanti casa e famiglia. Una volta tutto vi sembrava complicato, ma in confronto ad ora, allora le cose erano molto più semplici.

La paura che la situazione possa degenerare ulteriormente vi accompagna nel quotidiano e questo influisce negativamente sulla vostra mente. Organizzatevi meglio che potete e prendete una pausa. Avete bisogno di metabolizzare il tutto! Coccolatevi con un bagno rinfrancante o un auto-massaggio, è importante prendersi del tempo da dedicare alla propria persona.