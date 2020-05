L'oroscopo di domani 19 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nelle volta celeste troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna in Ariete, Mercurio e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e infine Saturno in Acquario. Nella giornata di domani la Bilancia avrà il desiderio di ampliare la sua conoscenza, mentre il Sagittario desidererà stare in compagnia. Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'Oroscopo di martedì 19 maggio per tutti dodici segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 19 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: cercherete di evitare qualunque tipo di distrazione, ma non sarà semplice mantenere la concentrazione sui vostri impegni quotidiani. Infatti è proprio nel momento in cui si cerca di allontanarsi da ciò che non si vuole, che qualcosa si presenta con più insistenza. L'oroscopo suggerisce di strutturare un piano ben organizzato, in maniera tale da gestire tutte le vostre incombenze. Attenzione a non chiudere la porta a sentimenti lucenti come l'amicizia e l'amore. Forse stare accanto alle persone che vi circondano vi farà perdere del tempo, ma guadagnerete tanta gioia interiore.

Toro: sarete alla ricerca della vera felicità, la cercherete in ogni angolo del vostro cuore e, forse, riuscirete a trovarla.

Però ricordate sempre che la gioia va costruita attimo per attimo e che quella più genuina e duratura nasce dal contatto con gli altri. Sarete pronti a dare nuova vita a tutti i vostri rapporti sociali, vi impegnerete per recuperare relazioni sull'orlo del baratro e proverete a instaurare nuove amicizie.

Per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, sarete pronti all'ascolto e all'empatia, ma anche voi avrete tante cose da dire.

Gemelli: la positività sarà la vostra arma migliore in questa giornata. Le persone che vi staranno accanto avranno bisogno di ascoltare le vostre parole di conforto, ma non gli sarete di alcun aiuto se continuerete a concentrarvi sulle cose negative.

Potrete trarre la forza da voi stessi e dall'ambiente circostante. Sarà sufficiente iniziare a osservare il mondo da un nuovo punto di vista. Se riuscirete in questo obiettivo tutto vi apparirà più esplorabile. L'oroscopo suggerisce di dedicarvi al vostro hobby preferito, soprattutto se è legato all'ambito sportivo.

Cancro: non temete di assecondare la vostra fortuna, non sempre si può avere il fato dalla propria parte ed è giusto approfittarne. Potrete concentrarvi sui vostri progetti lavorativi, dare spazio alle vostre idee e interagire con persone alle quali, precedentemente, non avevate dato attenzione. Il vostro partner vorrà sapere tutto dei vostri piani, vi farà domande specifiche e forse sarete poco inclini a dare tutte le risposte.

Lasciare un alone di mistero vi renderà ancora più interessanti, ma attenzione a non cadere in un turbine di segreti.

Oroscopo del 19 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete paura di lasciare la strada vecchia per la nuova, ma sarà una necessità non rinviabile. Dovrete fare i conti con i normali cambiamenti quotidiani e potrete decidere se seguire il flusso o rimanere bloccati nelle vostre posizioni. Percorrere la strada da soli è sempre più difficile rispetto al farlo in compagnia: circondatevi di amici sinceri e degni della vostra fiducia. Il partner non vi sarà d'ostacolo, ma dovrete dargli il tempo per analizzare la nuova situazione e adeguarsi. L'oroscopo suggerisce di non rimuginare troppo sulle condizioni passate, ma di concentrarvi su quelle presenti.

Vergine: vi sveglierete con la luna storta e proverete a calmare il vostro nervosismo, ma saranno necessarie diverse ore per dare veramente inizio alla giornata. Tenderete a non dare molta fiducia alle persone che vi circondano e da una parte farete bene. I vostri sentimenti più benevoli confluiranno verso il partner: vi attenderanno dei dolcissimi momenti di tenerezza da vivere assieme. Coccole ed effusioni vi faranno battere il cuore e vi aiuteranno a recuperare un po' di fiducia negli altri.

Bilancia: vorreste che il bene fatto vi tornasse indietro, ma non sarà così semplice. Il karma agisce con modi e tempi tutti suoi, dovrete avere tanta pazienza e continuare a essere leali con le persone che amate.

Vi aiuterà molto dedicarvi alle piccole incombenze quotidiane, creare una routine e cercare di rispettarla. La famiglia sarà un elemento essenziale per voi, perché l'amore indiscusso che un genitore può dare non può essere sostituito. Sarà un ottimo momento per riprendere gli studi o per dedicarvi all'ampliamento delle vostre conoscenze.

Scorpione: avrete dei dubbi riguardo ad alcune importanti decisioni. Vi sentirete confusi e farete appello a tutte le vostre energie per eliminare la foschia che annebbia la vostra razionalità. Il problema sarà legato, principalmente, alla quantità d'opzioni che vi si porranno davanti. Però ricordate che è meglio avere la possibilità di scegliere tra più alternative, rispetto ad averne una soltanto.

Proverete dei forti sentimenti amorosi verso il partner, ma desidererete più dimostrazioni di stima da parte sua.

Previsioni astrologiche di martedì 19 maggio: dal Sagittario all'Acquario

Sagittario: avrete bisogno di una bella boccata d'aria: vi aiuterà molto passeggiare in un parco e osservare l'ambiente circostante. Sarà un momento di grande riflessione interiore e di ricordi confusi, ma persistenti. L'oroscopo consiglia di dare ascolto all'aspetto più allegro del vostro carattere: cercate di divertirvi e di godervi ogni singolo istante. Intrattenere le persone vi darà la giusta carica per tornare pimpanti e attivi, ma non forzate nessuno dei vostri sentimenti: lasciateli liberi di uscire e di agire.

Capricorno: desidererete avere il mondo ai vostri piedi. La vostra ambizione vi condurrà verso direzioni inesplorate, ma dovrete fare attenzione a non farvi prendere dalla foga. A volte all'inizio le cose sembrano sorprendenti, ma con il passare del tempo ci si rende conto di essersi sbagliati. Forse sarete restii a chiedere consigli alle persone care, ma nelle loro parole potrebbero nascondersi dei suggerimenti davvero preziosi. Sarà importante dedicare tempo alla costruzione di rapporti stabili e allontanamento di chi non fa bene al vostro cuore.

Acquario: farete fatica a controllare la vostra ansia. Forse, ultimamente, state accumulando troppa tensione. Sarà importante trovare al più presto una valvola di sfogo efficace.

Il lavoro per voi avrà la priorità assoluta nella giornata di domani 19 maggio, dedicherete anima e corpo al miglioramento della vostra posizione. Non disperate se vi troverete davanti a un muro, ogni azione volta a un'evoluzione darà, con il tempo, i suoi frutti. Avrete poco tempo per il contatto con il partner, ma i vostri pensieri continueranno a concentrarsi sulla persona amata.

Pesci: il vostro cuore batterà all'unisono con quello degli affetti più cari. Avrete tanto amore da dare e non vi limiterete al partner. Cercherete di far risplendere i cuori degli altri con piccole azioni che potranno fare la differenza. Spesso è sufficiente un sorriso che arriva agli occhi o un gesto con il capo per donare gioia.

La situazione in casa, forse, sarà un po' complessa. Dovrete gestire molti impegni domestici, anche se preferirete dedicarvi a qualcosa di più stimolante. L'oroscopo suggerisce di trovare un compromesso tra le due cose.