L'oroscopo di domani 17 maggio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Dal punto di vista planetario, troveremo Sole e Urano in Toro, Luna, Marte e Nettuno in Pesci, Mercurio e Venere in Gemelli, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario.

Durante questa giornata il Leone non sarà al massimo delle sue energie, mentre l'Acquario si sentirà più vicino che mai al suo partner.

Ecco, nel dettaglio, cosa riserverà l'Oroscopo di domenica 17 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 17 maggio: Toro avventuroso e Cancro protagonista

Ariete: vi sentirete colmi d'affetto e vi sarà impossibile stare lontani dalle persone amate. Avrete così tanto amore da dare che gli altri verranno contagiati dalla vostra positività e ricambieranno tutte le vostre attenzioni. Il partner inizierà a guardarvi sotto un nuovo punto di vista e sarà molto felice di scoprire sfaccettature curiose del vostro carattere. Forse, farete un po' fatica a fidarvi di determinate persone, l'oroscopo suggerisce di dare ascolto al vostro istinto perché, anche se sembra qualcosa di astratto e fumoso, alcune volte, può davvero salvare la situazione.

Toro: vorrete soddisfare il vostro desiderio d'avventura.

Vi sentirete stufi di vivere sempre le stesse giornate, con poche novità e troppi impegni da portare a termine. Si tratterà di una rivoluzione soprattutto astratta, che avverrà sul piano emotivo. Darete una scossa repentina ai vostri sentimenti, decidendo di esplorare lati sconosciuti del vostro carattere.

Non avrete molta voglia di condividere con il partner questa inedita percezione di voi stessi perché sarà un qualcosa che riguarderà solo voi. L'oroscopo suggerisce, però, di non chiudervi a riccio nei confronti di chi vi ama.

Gemelli: finalmente, riuscirete a trovare un po' di stabilità emotiva. Verrete colti dal desiderio d'ordine e di serenità, ma non sarà facile fare luce tra le vostre numerosissime idee.

Il partner si sentirà incline ad ascoltare i vostri sfoghi e cercherà di consigliarvi nel modo che ritiene più opportuno. Non rimaneteci male se le sue parole non saranno quelle che avevate in mente, provate ad apprezzare lo sforzo compiuto e cercate di dimostrargli la vostra riconoscenza. Attenzione a non essere troppo pretenziosi nei confronti degli altri.

Cancro: la giornata vi vedrà protagonisti della scena. Tutti vorranno sapere qualcosa su di voi e forse le domande si faranno un po' troppo personali. L'oroscopo consiglia di rispondere solo a ciò che ritenete opportuno e di ignorare tutto il resto, magari mascherando il fastidio con un pizzico di ironia. Una persona speciale, forse, vi farà una confidenza importante: cercate di non dare un giudizio troppo affrettato perché quello che magari per voi non è fondamentale, per gli altri potrebbe essere un elemento cardine dell'esistenza.

Oroscopo del 17 maggio: stanchezza per Leone e Bilancia scontrosa

Leone: vi sentirete scarichi e poco inclini a gettarvi in nuove imprese. Il vostro umore sarà legato, principalmente alla difficile situazione lavorativa. Tenderete ad avvilirvi e sarà necessaria tutta la vostra determinazione per recuperare la forza. L'oroscopo suggerisce di non isolarvi dal mondo circostante, parlare dei vostri problemi, anche se vi sembrerà imbarazzante, potrà davvero essere un tassello fondamentale per la ripresa. Attenzione a non sottovalutare l'esercizio fisico, magari vi sentirete più golosi del normale, ma cercate di non perdere il controllo.

Vergine: sarà una giornata molto snervante perché vi sembrerà di non riuscire a portare avanti i vostri impegni.

Cercherete di evitare qualsiasi forma di distrazione, ma ci sarà sempre qualcosa che vi metterà i bastoni tra le ruote. Il vostro malcontento potrebbe innervosire anche le persone che vi saranno vicine e creare un clima domestico teso e negativo. L'oroscopo suggerisce di pensare solo a ciò che vi farà stare bene, ignorate le seccature e iniziate a elaborare un piano per ritrovare il sorriso. Le persone offese apprezzeranno molto le vostre scuse e saranno disposte a perdonarvi.

Bilancia: sarete contattati da una persona che non avrete voglia d'ascoltare. Non è nel vostro carattere essere scontrosi, ma in questo caso non potrete proprio farne a meno: ne va del vostro equilibrio psicologico! Vi concentrerete molto sull'elaborazione di un piano per seguire una dieta sane ed equilibrata.

Tornare in forma, per voi, sarà un obiettivo imprescindibile, ma l'oroscopo consiglia di non fare tutto da soli, quando possibile, sarà meglio rivolgervi ad un esperto. Attenzione a non giudicare superficialmente le persone che avrete attorno: potreste avere delle belle sorprese!

Scorpione: non sarete disposti a darla vinta a chi ritenete non abbia rispetto per voi. Vi impunterete su cose che, anche se gli altri considerano di poco conto, avranno una grandissima importanza per voi. Sarà difficile entrare in relazione con gli altri perché li percepirete troppo invasivi per i vostri gusti, ma se ascolterete le loro parole, vi renderete conto che molti desiderano solo darvi dei buoni consigli. Un film romantico o la visione della vostra serie tv preferite vi saranno d'aiuto per alleggerire lo stato d'allerta emotivo in cui vi troverete.

Previsioni astrologiche di domani 17 maggio: Sagittario impegnato e Acquario innamorato

Sagittario: sarete come un fiume in piena: avrete così tante cose da fare da non riuscirvi a fermare. Girerete per casa come delle trottole impazzite alla ricerca di oggetti da sistemare e faccende da sbrigare, ma la realtà è che non vorrete abbandonarvi ai vostri pensieri più profondi. Sarà una giornata carica di ricordi e di nostalgia: con la mente tornerete al passato, quando tutto era più semplice e meno condizionato dagli eventi esterni. L'oroscopo consiglia di rallegrarvi usando foto di quando eravate bambini e di scattare qualche selfie per ricordare che anche la realtà odierna può essere bella.

Capricorno: avrete la mente piena di pensieri, non tutti saranno positivi, ma le numerosi riflessioni potrebbero dare vita a qualcosa di buono.

In amore, forse, non riuscirete a gestire determinate situazioni che vi metteranno sotto pressione. I dubbi saranno tanti e vi getteranno in una situazione d'immobilità emotiva. L'oroscopo consiglia di non rimanere in disparte troppo a lungo, provate a instaurare un dialogo con la persona amata e a condividere le vostre preoccupazioni. Attività motorie come il ballo e lo sport potranno aiutarvi a sfogare le vostre sensazioni.

Acquario: il cuore non potrà smettere di battere all'impazzata per il vostro partner. L'amore folle che provate aumenterà fino a raggiungere un sentimento talmente profondo da farci barcollare. Tutto ciò si tradurrà in affetto e tenerezza verso la vostra dolce metà. Sarete fieri di aver intrapreso questo percorso sentimentale perché vi renderete conto di non poter desiderare una persona migliore al vostro fianco.

L'oroscopo suggerisce di essere sempre fedeli alla sincerità delle vostre parole, non temete di dire qualcosa di poco conveniente: meglio una dura verità che una dolce bugia!

Pesci: avrete voglia di coccolarvi e di far risplendere la vostra bellezza. Svolgerete con calma la vostra routine quotidiana e vi dedicherete a esaminare abiti e accessori. Non vorrete essere belli agli occhi degli altri, ma affascinanti per voi stessi perché questo vi trasmetterà una grande sicurezza. Qualcuno, forse, potrebbe giudicarvi un po' superficiali, ma parlano senza sapere realmente quando un cambio di look possa far bene all'anima e ai rapporti con le persone. Dal punto di vista amoroso, la situazione rimarrà un po' in stallo.