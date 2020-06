L'oroscopo del 27 giugno è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti dell'astrologia giornaliera. Per i nativi del Cancro si prospetta una giornata molto dolce, invece, per le persone Capricorno si presenta nervosa.

Nel dettaglio approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata di sabato per ciascun segno zodiacale.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Grazie ai transiti in atto nel vostro cielo non avete difficoltà a mettervi in contatto con la persona interessata. Sarà utile soprattutto ai timidi del segno, perché potrebbe dare prova di maggiore intraprendenza. A volte, però, basta uno sguardo e se scocca la scintilla dell’amore da cosa nasce cosa.

Toro – Giornata ideale per coinvolgere il vostro partner romantico nelle vostre iniziative riguardanti il tempo libero e la famiglia, sempre se vivete nella stessa casa o siete sposati. In ogni caso, agite sempre con passione, allegria e leggerezza. Si prospetta un’ottima giornata per l’ascolto.

Gemelli – Giornata favorevole per le trattative, per avanzare una richiesta al grande capo. Se lavorate in proprio potreste sfornare delle ottime idee per mandare avanti la baracca o per migliorarla. Se mettete in atto le vostre idee, avrete maggiori entrate. Non trascurate alcune conoscenze professionali, presto o tardi potreste trarne dei vantaggi.

Cancro – Nonostante qualche probabile iniziale difficoltà comunicativa, si prospetta un sabato molto dolce, che coccolerà il vostro cuore e vi permetterà di riprendere fiato dopo un lungo periodo di incertezza.

Potreste trovare qualche piccola difficoltà nei rapporti in famiglia.

Previsioni di sabato 27 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Meglio non discutere. Se dovete prendere delle decisioni importanti, ascoltate il vostro cuore, non sbaglia quasi mai un colpo. Con questo cielo astrale è possibile approfondire e rafforzare la complicità che c’è tra voi e la persona amata e, magari, scoprire che, nonostante certi momenti no, l’intesa non è mai andata in pensione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Vergine – Giornata davvero promettente per l’amore. Le stelle promettono interessanti flirt. Mettetevi in discussione con fiducia, apritevi al caso, perché da una conoscenza casuale potreste trovare ciò che da tempo state cercando. Fidatevi del vostro istinto e non ascoltate nessuno.

Bilancia – Questa giornata d’inizio weekend potrebbe essere ostacolata da qualche imprevisto di lavoro o da altre situazioni irritanti.

Non disperatevi, presto raggiungerete i risultati tanto desiderati. Potreste mettere a segno ottimi affari, che potrebbero portare buoni guadagni. Date il meglio di voi stessi.

Scorpione – In amore dovete fare molta attenzione alle parole che pronunciate, rischiate di infilarvi in un vespaio. Se desiderate rompere con il vostro attuale partner, troverete il pretesto giusto per farlo. Se, invece, ci tenete molto a un amico, a un familiare, alla vostra anima gemella, allora fate di tutto per non rompere questi legami.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Preparatevi ad affrontare ogni tipo di situazione con calma, diplomazia e rispetto, sia di voi stessi che di quelle di chi vi sta di fronte.

Ovviamente, non troverete subito un equilibrio, ci vuole un po’ di tempo. Gli ostacoli e i fastidi non mancano, ma quando il gioco si fa duro, i duri come voi scendono in campo.

Capricorno – Potrebbe essere una giornata nervosa che vi suggerisce cautela e diplomazia. In campo lavorativo dovete resistere almeno per un altro mese. Da luglio, se non avete fatto passi falsi, inizierete a raccogliere ottimi risultati anche in termini economici.

Acquario – Giornata tra alti e bassi con continui sbalzi di umore. Anche luglio si prospetta un mese da ruota panoramica. Ora in alto, adesso in basso, dovrete però sforzarvi di andare controcorrente. In questo sabato cercate di riposare un po' di più e di evitare gli scoppi d’ira.

Pesci – Forse questo sabato non parte con il piede giusto, ma già da domenica risolverete parecchie tensioni, e quelle che resteranno in sospeso ve le lascerete alle spalle nei giorni successivi. La vostra situazione lavorativa sta migliorando lentamente. L'oroscopo consiglia di riflettere su alcune scelte legate alla casa.