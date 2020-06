L'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 giugno 2020 è pronto a rispondere ai dubbi e a soddisfare le curiosità degli amanti dell'astrologia. Per i nati sotto il segno del Toro si prospetta una settimana piacevole, mentre per le persone del Sagittario sarà nervosa.

In primo piano, l'astrologia applicata alla quarta settimana del mese corrente e le previsioni delle stelle per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo della settimana: da Ariete a Cancro

Ariete – Settimana ansiosa. Forse state aspettando qualcosa che tarda ad arrivare, oppure avete i nervi a pezzi perché un progetto di qualunque natura stenta a prendere forma.

Dovete avete molta pazienza e aspettare il momento giusto, anche se per voi sembra una prova difficile. State alla larga da pettegolezzi, malelingue e discussioni, date il meglio di voi stessi per migliorare la salute e il vostro aspetto fisico, magari praticando qualche sport.

Toro – Settimana piacevole. In amore e in famiglia vi sentite vivaci, comunicativi e avete voglia di fare qualcosa di meno abitudinario. Si prospetta un periodo bello per una miriade di motivi, vi sentite rinati e ogni cosa diventa chiara ai vostri occhi. Uscite di più e imparate ad avere più fiducia in voi stessi, specie se negli ultimi tre mesi sono stati complicai per voi. Vi aspetta una bella ripresa sia in amore che in campo lavorativo.

Svuotate la testa dai troppi pensieri, rimuginare su quello che dovete fare portare solo stress.

Gemelli – Settimana positiva per certi versi e tesa per altri. Dovete fare attenzione soprattutto alle tensioni e all'irritabilità che potrebbero farvi sfuggire di mano la situazione. Correte il rischio di ritrovarvi in discussioni accese e di prendere decisioni di cui potreste pentirvi.

Concentratevi sugli obiettivi materiali, sui progetti personali e se ci sono dubbi o incertezze, temporeggiate. Dal prossimo mese avrete le idee chiare e saprete cosa fare. Attenzione alle allergie.

Cancro – Settimana densa di emozioni. Siete delle persone molto disponibili, ma dovete fare attenzione agli equivoci, alle incomprensioni e alle difficoltà a comunicare con il partner o con un familiare.

Non mancano imprevisti e ritardi in campo lavorativo e i disguidi durante gli spostamenti. Ponetevi nel modo giusto alle persone che avete intorno, potrebbero essere d’aiuto per la vostra carriera. L'oroscopo consiglia di scaricare le tensioni in palestra e non a tavola.

Previsioni astrali 22-28 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Settimana così e così: in alcune giornate vi sentite bene, mentre nelle altre siete poco energiche. Solo nel weekend avvertirete qualche tentennamento nella vostra vita di coppia o nel vostro benessere. Siate cauti e non stressatevi, le stelle vi assicurano una buona ripresa e tanta grinta. È il momento buono per tirare fuori i vostri buoni propositi. Presto inizierà per voi un periodo di grandi vantaggi: avrete modo di pianificare e riflettere su cosa fare nella vostra vita.

Vergine – Settimana contraddittoria. Per evitare problemi in famiglia o in amore cercate di trovare delle soluzioni giuste per porre fine a certe situazioni scomode. Anche se non è una settimana al top per l’amore, con un po' di cautela e riflessione, uscirete a testa alta da questo tunnel un po' problematico. State alla larga degli eccessi e prendetevi cura di voi stessi, amministrate con saggezza le vostre energie.

Bilancia – Settimana poco scorrevole. Alcuni astri proteggono le vostre intenzioni e rendono solidi le situazioni e i progetti. Non mancano intoppi ed equivoci in questa settimana. Proseguite per la vostra strada, alla fine ne uscirete vittoriosi. Non mancano incomprensioni in famiglia ma con un po' di cautela e chiarezza, ce la farete.

Siate cauti nelle spese, e state alla larga dalle malelingue e dai pettegolezzi.

Scorpione – Settimana spedita. Alcune stelle vi regalano momenti indescrivibili. Divertimento, nuove amicizie, gite rendono soddisfacenti le vostre giornate. Favoriti i progetti familiari, vi frena solo la mancanza di soldi. Guardate avanti, con un po' di impegno anche questo ostacolo svanirà nel nulla. Vi sentite pieni di energia, perciò approfittatene e godetevi la vita.

Astrologia settimanale: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana nervosa. Vi aspettano giornate di scombussolamenti emotivi, di dubbi e incertezze. Affrontate tutto con coraggio, fermezza e con la certezza che nel fine settimana tutto migliorerà.

Nonostante gli sbalzi d’umore, il vostro ottimismo vi aiuta a vedere il bicchiere mezzo pieno. Siate cauti, non impulsivi, nelle scelte. Siate prudenti e non stressatevi inutilmente. L'Oroscopo consiglia un buon riposo e un’alimentazione sana e leggera. Rimettetevi in forma per l’estate, la stagione dell’amore.

Capricorno – Settimana in stand-by, come se ancora dovreste riprendervi dai mesi di lockdown. Riflettete bene su come ripartire e sui traguardi da raggiungere. Pianificate e preparate le vostre strategie in ogni ambito. Per vedere un po' di frizzi e lazzi nella vostra vita, molto probabilmente dovete aspettare il weekend. Occhio a tavola, sicuramente vi concedete qualche piccolo peccato di gola.

Se continuate così rischiate di ritrovare la linea appesantita.

Acquario – Settimana serena. Finalmente le incertezze lasciano il posto alle certezze. Di recente avete vissuto giornate pesanti e in questa settimana meritate tutta la comprensione e l'affetto che ricevete da persone che vi vogliono davvero bene. La fiducia sta tornando nel vostro cuore. Se avete avuto qualche problema di salute, fate più attività fisica e curate di più il vostro aspetto.

Pesci – Questa settimana vi rimette in moto. La parte centrale favorisce la vostra vita sociale, vi sprona a fare nuovi amici o a coltivare i vostri interessi personali. Avete voglia di fare un viaggio, anche breve. Date una scossa positiva anche alle situazioni stagnanti, quelle troppo immobili per i vostri gusti.

In questa settimana potreste vedere i risultati del duro lavoro di palestra o delle diete che state seguendo.